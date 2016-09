„Nicht in die Falle tappen“

Präsentiert bei Jazz eine exklusive Hommage an John Coltrane: Archie Shepp, hier 2008 in Warschau.

Enjoy Jazz ist auf einem guten Weg. Nicht nur, weil das schon im Sommer abgerundete Programm der 18. Festivalauflage (wir berichteten) ab 2. Oktober eine besonders fein austarierte, stilistisch vielleicht noch nie so vielfältige Mischung aus prominenten Hochkarätern und Tradition sowie viel Gespür für hohe Qualität in Nischen zwischen elektronischer Musik und Free-Jazz-Ausläufern präsentieren kann. "Warum macht man Festivals? Um dem Publikum etwas nahezubringen, was ihnen sonst nicht begegnen würde", brachte Enjoy-Jazz-Leiter Rainer Kern gestern sein Credo bei der letzten Programmpräsentation im Europäischen Hof in Heidelberg auf den Punkt. Und erntete für seine Arbeit auf dem Podium die gewohnten hymnischen Belobigungen der kommunalen Kulturpolitik sowie der Festivalförderer BASF und SAS.

Dass auch der Publikumsgeschmack wieder getroffen wird, unterstreicht die Tatsache, dass zwei Konzerte bereits ausverkauft sind: Thomas Sifflings Auftritt am 30. Oktober im BASF-Gesellschaftshaus und der Duo-Abend von Michael Wollny & Vincent Peirani am 7. November in der Heidelberger Peterskirche. Auch für die einst bei Enjoy Jazz kreierte Paarung Joshua Redman und Brad Mehldau am 7. November gibt es nur noch wenige Karten. Größtes Glanzlicht ist das Schlusskonzert am 11. November in der Stadthalle Heidelberg: Saxofon-Ikone Archie Shepp hat es dem 90. Geburtstag seines Mentors John Coltrane (1926-1967) gewidmet und mit Hilfe von Kern eine exklusive All-Star-Band zusammengestellt - mit Bass-Altmeister Reggie Workman, dem Piano-Virtuosen Jason Moran, Weltklasse-Schlagzeuger Nasheet Waits und dem Trompeter Amir ElSaffar.

Trotz aller Erfolge Rat suchen

Das Enjoy-Jazz-Kuratorium Obwohl Gremiumsmitglied Manfred Lautenschläger zwei Konzerte der 18. Festivalauflage unterstützt, hat das neu gegründete Enjoy-Jazz-Kuratorium eine rein beratende Funktion, keine fördernde. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Die fünf Kuratoriumsgründer (Schauspieler Matthias Brandt, Kulturmanagerin Ulrike Hacker, Baden-Württembergs Kulturstaatsekretär a.D. Michael Sieber, MLP-Mitbegründer Manfred Lautenschläger und Festivalchef Rainer Kern) haben sieben weitere Köpfe berufen: Werner Dub, bis 2015 Technikvorstand der MVV, John Feldman, bis 2011 im BASF-Vorstand, Jürgen Fritz von SAS, Mobisys-Mobile-Chef Horst-Günter Remanny, Modemanager Atli Saevarsson, Session-Chef Udo Tschira, seit 2015 geschäftsführender Gesellschafter der Stiftung seines Vaters Klaus Tschira, sowie den US-Saxofonisten Joshua Redmann. Das Festival beginnt am 2. Oktober mit der libanesischen Band Mashrou'Leila in der Stadthalle Heidelberg und läuft bis 16. November. Komplettes Programm und Karten unter www.enjoyjazz.de Bereits ausverkauft sind die Konzerte von Thomas Siffling (30. Oktober, BASF-Gesellschaftshaus Ludwigshafen) und des Duos Michael Wollny & Vincent Peirani (7. November, Peterskirche Heidelberg). Nur noch wenige Restkarten gibt es für den Auftritt von Joshua Redman / Brad Mehldau (6. November, BASF-Feierabendhaus, Ludwigshafen). [mehr...]

Bei all den Erfolgen und Superlativen um eines der größten Jazz-Festivals in Europa mutet es fast paradox an, dass der für die enorme Strahlkraft von Enjoy Jazz hauptverantwortliche Kern nun über ein neu gegründetes Kuratorium Rat in Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik sucht, wie sich sein Festival weiterentwickeln soll. Denn eigentlich könnte man seine Arbeit als Netzwerker der Metropolregion, der wie kein Zweiter das Schlagwort Public Private Partnership in Bezüge zwischen Großkonzernen, Politik und Musik übersetzt hat, in jedes Lehrbuch für Kulturmanagement aufnehmen. Kern sieht darin auf Nachfrage keinen Widerspruch, im Gegenteil: "In diese Falle wollte ich nicht tappen. Denn die Erfolge von gestern sind morgen nichts mehr wert. Deshalb gründen wir so ein Gremium, obwohl es vielleicht nicht unbedingt nötig wäre, um den Blick aufs Ganze nicht zu verlieren."

Die Idee sei bei einem Abendessen mit Schauspieler Matthias Brandt und der Heidelberger Kulturmanagerin Ulrike Hacker entstanden. Enjoy-Jazz-Schirmherr Michael Sieber wurde eingebunden. Und als ein Vortrag von MLP-Mitbegründer Manfred Lautenschläger über Stiftungswesen Kern nicht nur begeisterte, sondern auch große inhaltliche Nähe offenbarte, war das Gründungsquartett des Enjoy-Jazz-Kuratoriums komplett. Diese Fünf berufen alle weiteren Mitglieder, bis zu 20 sind geplant. Sieben weitere prominente Namen zieren bisher die Mitgliederliste des Gremiums, das sich am 4. Oktober formal konstituiert (siehe Infobox).

Stellvertretend für die anwesenden Kuratoriumsmitglieder (siehe Bild) umriss Manfred Lautenschläger die Zielsetzung des Kuratoriums: "Es geht um langfristige strategische Planung, enge Kooperation mit der Wirtschaft, Erhöhung des Markenwerts und der Mittel." Wobei für sein Engagement auch der freiheitliche und integrative Kunstbegriff von Enjoy Jazz eine große Rolle spiele: "In einer Gesellschaft, die Bücher verbrennt und Bilder wegsperrt, möchte ich nicht leben." Der frühere MVV-Technikvorstand Werner Dub fasste es persönlicher: "Enjoy Jazz hat mich seit meinem Zuzug in die Metropolregion in den Bann gezogen und mitgeholfen, mich hier wohlzufühlen."