"Minna von Barnhelm“ am Nationaltheater

Mädchenhafte Leichtigkeit: Katharina Hauter als Minna. © Hans Jörg Michel

Von unserem Mitarbeiter

Alfred Huber

Auf dem Bühnenboden liegt ein Mann. Albträume scheinen ihn zu plagen. Er schlägt um sich und stammelt stöhnend wilde Flüche. Das Schicksal seines Herrn geht Just (Boris Koneczny) offenbar doch recht nahe. Denn Major von Tellheim ist pleite und arbeitslos dazu. Deshalb hat ihn die resolute Wirtin (Anke Schubert) ausquartiert, weil sie besser zahlende Kundschaft erwartet. Jetzt erfährt der wackere Offizier, was es heißt, kein Geld zu haben und perspektivenlos in einer Gesellschaft zu leben, die all jene sozial rasch ausgrenzt, die ihre Kriterien nicht erfüllen. Und wem hat er das alles zu verdanken? Seiner Gutherzigkeit, die ihn beim Eintreiben von Kriegsschulden allzu große Nachsicht walten ließ. Er soll sogar wegen Bestechlichkeit vor Gericht.

Der Siebenjährige Krieg, an dessen Ende Lessings Lustspiel "Minna von Barnhelm" eigentlich beginnt, ist schon lange vorbei. Maren Greinkes Bühnen-Ausstattung lässt das mit hochgestapelten Plastikstühlen, Jukebox und Spielautomat deutlich erkennen. Dass Tellheim dennoch vom Preußenkönig Friedrich dem Großen ein Handschreiben erhält, beweist nur, wie überzeitlich Theater sein kann, wenn man als Zuschauer genügend Phantasie besitzt.

Lessings Stück, das Cilli Drexel für das Mannheimer Schauspiel inszenierte, ist ein Text über Selbstachtung und Liebe. Zwei Empfindungen, die, wenn alles optimal läuft, untrennbar zusammengehören. Doch zunächst erleben wir ein von Tragik bedrohtes Glück. Denn der verarmte Major will aus Gründen der Ehre seine wohlhabende Verlobte Minna nicht mehr heiraten. Er ist ganz erlittene Kränkung und verstockte Eigenliebe. Fabian Raabe, der ihn spielt, zeigt das zwar in Ansätzen, doch ein Tellheim ist er nicht. Dazu fehlt es ihm an Ausstrahlung und innerer Größe. Eher ist er ein Introvertierter, dem das Selbstmitleid angemessene Rührung beschert und der sich vor der selbstquälerischen Schande heldenhaft in die Einsamkeit zurückziehen möchte. Katharina Hauter als Minna ist von so viel Unglück beeindruckt, doch deshalb gleich ihre Liebe preiszugeben, fällt ihr im Traum nicht ein.

Wenn sie auf der Suche nach ihrem Verlobten Tellheim samt Kammerzofe Franziska und aufwendigem Reisegepäck in den Gasthof einzieht, wirkt das allerliebst. Barfuß die eine, auf roten Plateau-Schuhen die andere. Zwischen beiden herrscht jene sanfte, milde Freundschaft, wie sie gelegentlich fern von Männern und nicht selten gegen sie entsteht. Später, als Katharina Hauter in ein langes Glitzerkleid schlüpft und ihre Minna um die Zukunft mit Tellheim kämpfen muss, verliert sich aber diese ursprüngliche mädchenhafte Leichtigkeit.

Nun ertönen in dieser Aufführung oft blutarme und hölzern klingende Dialoge. Allzu hitzige Gegensätze hat Cilli Drexel ausgespart. Minna paktiert mit einer Souveränität, die der klug Emanzipierten, durch Lessings Schule der Aufklärung gegangen, sichtlich Mühen bereitet. Aus den Tiefen einer gekränkten Seele kommt das nur selten. Immerhin erfahren wir als Zuschauer ergriffen, dass unsere empfindsamsten Neigungen im Bereich der Liebe stets zugleich auf Planen und Fliehen gerichtet sind.

Franziska (Carmen Witt) hat es leichter. Allerdings ist ihre emotionale Befindlichkeit auch unkomplizierter. Eine kesse Frau, die weiß, dass es keiner großen Worte bedarf, wenn sich zwei Menschen verstehen. Jedenfalls hat sie, die einen Elan zeigt, ohne den keine ernsthafte Widerständigkeit zu haben ist, sich den sympathischen, liebenswert tollpatschigen Wachtmeister Werner (Matthias Thömmes) redlich verdient.

Obwohl Cilli Drexel diesen vor-ehelichen Zwist zwischen Minna und Tellheim gelegentlich durchaus flexibel und variantenreich eingerichtet hat, muss sie gespürt haben, dass ihre Regie-Arbeit mehr schwache Ahnungen als einen starken Eindruck hinterlassen wird. Und weil die Aufführung außerdem zu wenig Tempo und Rhythmus hat, unterbricht sie die Handlung immer wieder durch musikalische Zwischenspiele, die in der Regel flotter sind als die Szenen, die ihnen folgen.

Manchmal verströmt die Bühne sogar eine Disco-Atmosphäre, in der sich ein charmanter Besucher pudelwohl fühlt: Micheal Fuchs präsentiert als Riccaut de la Marlinière ein kleines Zauberkunststück und ist dabei ein Wunder an unbekümmerter Heiterkeit.

