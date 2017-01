„Ort für Kunst und Bürger im Austausch“

Alle Bilder anzeigen Seit Jahresbeginn neuer Leiter des Künstlerhauses in der Hafenstraße: der Frankfurter Kurator Jan-Philipp Possmann. © Ruffler Seit Jahresbeginn neuer Leiter des Künstlerhauses in der Hafenstraße: der Frankfurter Kurator Jan-Philipp Possmann. © Ruffler

Mit Jahresbeginn übernahm Jan-Phillip Possmann die Leitung von Zeitraumexit vom Gründer-Trio Gabriele Oßwald, Wolfgang Sautermeister und Tilo Schwarz. Wir sprachen mit ihm über sein neues Haus und seine Aufgaben.

Herr Possmann, wie fühlt man sich als neuer Leiter einer Institution, deren Tun man auch nach 16 Jahren noch erklären muss?

Jan-Philipp Possmann: (lacht) Es stört mich nicht, zumindest frustriert es mich nicht. Mir macht es Spaß, das zu erklären, denn man ist ja stolz auf das, was es schon gibt. Man darf sich aber keinen falschen Illusionen hingeben. Als Kulturschaffender hält man sich oft für den Nabel der Welt und das, was man macht, für unheimlich wichtig. Die Mehrheit der Mannheimer weiß aber wohl nicht, was wir machen. Problematisch finde ich es nur, wenn Leute aus den falschen Gründen nicht den Weg hierher finden, weil sie sagen: "Die sind so elitär". Damit müssen wir uns beschäftigen.

Jan-Philipp Possmann Jan-Philipp Possmann stammt aus Frankfurt und studierte an der Freien Universität und der Humboldt-Universität in Berlin Kultur-, Theater- und Politikwissenschaft. Seit 2005 kuratierte er verschiedene Festivals wie Plateaux (Mousonturm Frankfurt/Main) oder die Internationalen Schillertage (Nationaltheater Mannheim), und arbeitete mit internationalen Künstlern wie Wilhelm Groener, Christoph Winkler oder David Weber-Krebs zusammen. 2007 und 2008 war er Hausdramaturg der Sophiensaele Berlin, von 2008 bis 2010 forschte er als Associated Researcher an der Hochschule der Künste in Amsterdam. 2009 bis 2012 war er Schauspieldramaturg am Nationaltheater Mannheim. Seit 2012 arbeitet er an der Schnittstelle von Wissenschaft, politischer Bildung und künstlerischer Praxis, entwickelt Veranstaltungs- und Diskursformate, kuratiert Ausstellungen und Künstlerprogramme. Gemeinsam mit Adrienne Goehler leitete er fünf Jahre die NTM-Diskussionsreihe "Utopie Station", als "Collini Social Club" veranstaltet er mit dem Journalisten Oliver Rack Diskussionen zur Stadtentwicklung. rcl [mehr...]

In Verlautbarungen ihrer Vorgänger werden Sie als "der Wunschkandidat" bezeichnet, warum?

Possmann: (lacht) Das müssen Ihnen eigentlich die Drei sagen. Wir hatten eine so intensive und lange Zusammenarbeit, dass sich das angeboten hat. Vor allem seit ich nicht mehr am NTM bin, war Zeitraumexit meine Anlaufstelle. Wunschkandidat bin ich also auch dadurch, dass es eine sehr organische Entwicklung und somit naheliegend war.

Zumal sie das Projekt "Mannheimer Erbe der Weltkulturen" ja schon unter deren Leitung angestoßen haben und weiterführen...

Possmann: Genau, wir dachten, das sei eine Superidee für den Übergang. Hinterher ist man immer schlauer (lacht). Die Leitung eines Hauses zu übernehmen und gleichzeitig so ein Mega-Projekt zu stemmen, hat sich als sehr aufwendig erwiesen, ich hätte für beides eigentlich mehr Ruhe gebraucht. Trotzdem ist es ein ideales Projekt für den Wechsel, weil es Zeitraumexit weiter öffnet und das gängige Kulturverständnis herausfordert, auch unser eigenes.

Aufbauarbeit müssen Sie nicht leisten, Zeitraumexit ist bekannt. Wo sehen Sie dessen Stärken?

Possmann: Es gibt drei Trümpfe. Zum einen der Ort, mit seinen funktionierenden Räumen im Jungbusch - und zwar genau da. Zum anderen das Team, weil es aus vielen Quereinsteigern besteht, weil sie irgendwann gesagt haben: "Ich find's hier super, kann ich mitarbeiten?" Dass das komplette alte Team, außer den drei Leitern, erhalten bleibt, freut mich, schließlich prägen sie die Identität von Zeitraumexit mit.

Und der dritte Trumpf?

Possmann: Das ist das internationale Renommee, das das Haus nach außen hat. Wir haben ein hohes Ansehen bei Künstlern, die ihre Arbeiten bei uns zeigen wollen. Wir müssen ihnen dann aber erklären, dass wir oft gar nicht die nötigen Bühnenverhältnisse und finanziellen Mittel haben. Sie denken aber, wir seien so groß wie der Mousonturm in Frankfurt oder das HAU in Berlin, weil sie von uns lesen oder in ganz Europa Arbeiten sehen, die hier entstanden sind. Dies freut uns natürlich.

Profitiert Zeitraumexit davon?

Possmann: Das bringt uns hier auf dem Parkett erst einmal wenig. Und beeindruckt leider weder den Gemeinderat noch bringt es uns Mengen von Zuschauern. Aber es ist wichtig, weil es uns Zugänge gibt zu Institutionen und Künstlern.

Was bleibt, was ändert sich?

Possmann: Erfolgreiche Formate wie "Frisch eingetroffen", "Wilsonstraße" und unser Festival und Aushängeschild "Wunder der Prärie" möchte ich fortsetzen. Auch die Zusammenarbeit mit "Elektrosmog", der Gesellschaft für Neue Musik oder Musikern wie Erwin Ditzner oder Claus Boesser-Ferrari im Bereich experimentelle Musik. Vor allem aber wird es darum gehen, den Kunstbegriff zu erweitern.

Wie soll das geschehen?

Possmann: Wir werden noch weiter in die gesellschaftlichen Debatten hinein und aus der Kunstnische heraus gehen, und zwar mit der von uns gewohnten Radikalität und unverändert hohem künstlerischen Anspruch. Wir sind seit zwei Jahren auch soziokulturelles Zentrum - das begreifen wir als Herausforderung! Wir werden neue Kooperationen eingehen, auch mit politischen und wissenschaftlichen Institutionen. Das habe ich in den letzten Jahren schon erfolgreich betrieben, etwa mit dem Festival Supercopy oder dem Collini Social Club.

Das ist ein Diskussionsformat?

Possmann: Ja, eines, in dem es darum geht rauszugehen und politische Themen aufzugreifen. Ein Format, bei dem es stärker ums Reden geht als um Kunst: Diskurs, der wichtige Themen an den Bürger bringt.

Haben Sie dafür ein konkretes Beispiel?

Possmann: Was passiert mit der Multihalle? Diese Architektur ist die Vision einer Gesellschaft und ökologischer Koexistenz. Ein anderes Thema ist gutes Wohnen oder Verteidigung von öffentlichem Raum.

Eine Art Bürgerforum also?

Possmann: Ja, unsere Spezialität dabei ist, dass wir Ästhetik und Politik zusammendenken, dass wir ungewöhnliches Settings und Formate benutzen. Es geht letztlich immer um Kultur, um die Frage, wie wir leben wollen, was eine Stadt schön und lebenswert macht. Und Orte, an denen Bürger zusammenkommen, um sich live öffentlich auszutauschen, gibt es nicht viele. Ein solcher Ort soll Zeitraumexit sein.