Passionierter Musikfreund mit besten Beziehungen

So kurios es klingen mag: Heute suchen wir den Namen eines Mannheimer Kaufmanns, freilich eines besonders kunstsinnigen. Schon die Waren, die er in seinem Geschäft in O 3, 10 anbot, lockten Kunstfreunde, genauer gesagt sogar nur Musikfreunde an, was in Zeiten vor Tonträgern durchaus ein einträgliches Geschäft war, wurde doch zu seiner Zeit, dem 19. Jahrhundert, in vielen Salons und Haushalten abendlich musiziert.

Von der Kunststraße auf den Hügel

Stadtbekannt war der Musikfreund freilich vor seiner Großtat - und zwar als kundiger Bürger aus dem kulturellen Leben im Quadrat - und als Mitglied des Theatercomitées, also der damaligen Theaterleitung des Nationaltheaters. Über die Grenzen von Stadt und Region hinaus wurde er engagierter Förderer eines Musikers, an dem sich schon seinerzeit auch die größten Geister schieden: Richard Wagner.

Der passionierte Mann aus der Kunststraße ermutigte Wagner, die Idee eines Bayreuther Festspielhauses als einzigartigen Kunsttempel Stein werden zu lassen. 1871 gründete der engagierte Musenfreund in Mannheim den Wagner-Verein zur Unterstützung des Festspielunternehmens und unternahm eine Pioniertat des Kultursponsorings, die man heute Fundraising nennt: Der Gesuchte, von dessen Zunamen wir heute den dritten Buchstaben suchen, gab "Patronatsscheine" à 300 Gulden, eine Art Wagner-Aktie, an die Fangemeinde aus.

Das Bayreuther Festspielhaus wurde Realität: Ein Siebtel der Gesamtbausumme kam so aus Mannheim, auf dessen Hauptfriedhof der Gesuchte - unter seinem bronzenen Konterfei mit beeindruckendem Rauschebart - in der Rosenallee ruht. Im Stadtarchiv ruht hingegen ein Konvolut, das mit über 200 Originalbriefen Richard und Cosima Wagners auf die rege Beziehung zu unserem Rätselkandidaten verweist. Undank war des Musikalienhändlers Lohn: "Mir ist nie eingefallen, einen Verein zu gründen; ganz hinter meinem Rücken gründete (unser Mann) (...) eine Vereinigung solcher, die so wohlfeil wie möglich zu Karten für die Festspiele kommen wollten", schrieb Wagner später - es folgte die Auflösung der Wagner-Vereine. 1882 rief der Komponist mit Friedrich von Schoen in Worms die "Richard-Wagner-Stipendienstiftung" ins Leben - sein neues Steckenpferd. Eine Ausstellung in den Reiß-Engelhorn-Museen und eine Publikation Anja Gillens beleuchtete das Verhältnis Wagners mit unserem Gesuchten 2013 unter dem schönen Titel "Von Feuerzauber und Gralsgesang". rcl