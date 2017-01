Peppiger Pop vom Ponyhof

Vater Abraham war gestern - heute grooven Kinder zu echter Popmusik! Rund 5000 Mädchen und Jungen mit ihren Eltern haben begeistert beim Musical "Bibi und Tina - Die große Show" in der SAP-Arena mitgefiebert, getanzt und mitgesungen.

Okay, genau genommen sind es geschätzt 80 Prozent Mädchen und Mütter - Väter und Söhne bleiben sichtbar in der Minderheit. Echte Pferdeliebe ist vor allem eine Mädchensache. In Reiterhosen sind sie - anders als die Hauptdarstellerinnen auf der Bühne - zwar nicht gekommen, aber so manche zeigt doch im bunten "Bibi und Tina"-Shirt, wie groß die Fanliebe ist. Die Geschichten der Hexe Bibi Blocksberg kennt jedes Kind. Seit einem Vierteljahrhundert erlebt sie mit ihrer Freundin Tina auf dem Martinshof Abenteuer.

Dabei geht es immer um Freundschaft, Treue, Ehrlichkeit. 84 Hörspielkassetten füllt die Mädchenfreundschaft. Und am 23. Februar erscheint der vierte Kinofilm: "Tohuwabohu Total" heißt er. Regie führt wieder Detlev Buck. Eine große Aufgabe bestehen müssen Bibi (Eve Rades) und Tina (Vera Weichel) auch in der Show. Sie treten gegen zwei andere Bands an. Wer gewinnt, darf das Land bei einem Popwettbewerb in Stockholm vertreten - der Eurovision Song Contest lässt hier und an anderer Stelle mehrfach grüßen.

Die Kostüme sind original aus den Filmen, die Geschichte im Musical ist etwas anders. Ein Wermutstropfen: Lina Larissa Strahl, die die Hexe sonst spielt, ist nicht mit auf Musical-Tour. Doch über die Leistung der insgesamt 20 Schauspieler und Tänzer kann man wirklich nicht meckern: Nicht nur die Kleinen bekommen eine große Show geboten.

Lieder aus den Filmen bekannt

Die Lieder des Abends - von "Mädchen gegen Jungs" über "No Risk, No Fun" bis "Up, up, up (Nobody's perfect)" - kennen die Kinder im Publikum schon gut aus den Spielfilmen. Peter Plate und Ulf Leo Sommer (Rosenstolz, Sarah Connor) haben die Titel geschrieben. Beim Musical sind Plate und Sommer Produzenten, haben alle Liedtexte geschrieben und mit Micky Beisenherz (der für Dieter Nuhr und Rüdiger Hoffmann schrieb) das Drehbuch verfasst. Die Musik kommt nicht aus der Konserve, eine Liveband (Michael Hagel, Ralf Göbel, Thomsen Merkel, Jan Terstegen, Carolina Bigge und Christian Vinne) legt sich mächtig ins Zeug. Die klaren Songs mit eingängigen Texten, Beats und glaubwürdigen Botschaften sind ganz nach dem Geschmack vieler Rosenstolz-Fans, die hier mit Nachwuchs lauschen.

Die Hexenmeister Plate und Sommer hatten ein gutes Händchen beim Casting: urkomisch nicht nur Graf Falko von Falkenstein im Glitzer-Karo (Lorenz Liebold) und Kakmann (Thomas Schumann), sondern auch Anja Pahl, die als Susanne Martin im "Werbeblock" ganze Eier in den Butterkuchenteig haut. Und "Ani-Frid aus Stockholm" (Nina Janke) gefällt in heißen Höschen und Netzstrümpfen bestimmt besonders den Papas im Publikum. Ihre starke Stimme und der mehr als patente Auftritt erinnern dann wieder sehr an Anna R. von Rosenstolz. Hex hex!