Poesie und Packpapier

Bibi und Moritz wälzen komplexe Probleme. Moralphilosophischen Debatten um den menschenverachtenden Leistungsdruck der desillusionierten Generation Y geben die beiden TV-Kommissare im Wiener "Tatort" zur sonntäglichem Primetime viel Raum. Das kann der Mannheimer Theaterfreund freilich erst per Mediathek oder Aufzeichnung erfahren, wenn er aus dem Schauspielhaus von der Premiere "Das große Feuer" zurück ist.

Buchstäblich Weltbewegendes gibt es auch dort zu erfahren. Zwei an einem Bach gegenüberliegende Dörfer, laut Roland Schimmelpfennig "aneinander geschmiegt, ganz eng wie Zwillinge wie im Bauch der Mutter", driften auseinander. Durch eine Lappalie - zwei balgende Hunde befreundeter Wirtshausbesucher - zieht Zwietracht links und rechts des von nun an immer breiter werdenden Gewässers ein.

Ein schönes, allerdings mit dem Holzhammer gemeißeltes Bild, das beileibe nicht so filigran ist wie die zauberhafte Sandmalkunst von Schauspieler Sven Prietz, die den Abend ebenso atmosphärisch einläutet wie die versetzt schlagenden Dorfglocken und der von Hans Platzgumer elektronisch bearbeitete Orchesterklang von Vivaldis "Frühling". Seine "Vier Jahreszeiten" werden unter Cosette Justo Valdés (und vor allem der Ersten Violine von Philipp von Piechowski) zur gefühligen Begleitspur für Schimmelpfennigs vierteilige Märchenballade, die als Auftragsarbeit und in Kooperation der Sparten Oper und Schauspiel für das NTM entstand. Getanzt wird auch noch, aber dazu später mehr.

Roland Schimmelpfennigs Stücke am Nationaltheater Roland Schimmelpfennig, 1967 in Göttingen geboren, studierte Regie in München und war Mitglied der künstlerischen Leitung der Münchner Kammerspiele, der Berliner Schaubühne, des Wiener Burgtheater und der Berliner Volksbühne. Der vielfach ausgezeichnete Dramatiker hat gut 50 Stücke geschrieben, am NTM waren davon zu sehen: "Arabische Nacht" (2001, Regie: J-D. Herzog), "Vorher/Nachher" (2003, R: H. Fuhrmann), "Auf der Greifswalder Straße" (2006, R: Herzog), unter Burkhard C. Kosminski: "Start up" (2007), "Das schwarze Wasser" (2015), "An und Aus" (2016), "Das große Feuer" (2017).

Armut, Flucht, Wasser

Zufall und Unglück wollen, es, dass es das eine Dorf immer härter trifft als das andere: Hochwasser, Epidemie und Großbrand. "Die gute Nachbarschaft hält der Armut nicht länger stand, zerfällt. Mangel schafft Wucher, schafft Misstrauen, und Misstrauen führt zu Streit, und Streit führt zu Gewalt." Wenn der Fluss zum Meer geworden ist - wir ahnen früh der lyrischen Parabel Ende -, treibt ein Boot auf dem offenen Meer...

Das war sie schon, die Geschichte, der noch ein peinlicher Romeo-und-Julia-Schlenker (Julius Forster und Hannah Müller) innewohnt. Den Weg zum Boot beschreibt uns die große Nicole Heesters als Erzählerin mit herrlicher Diktion und spürbarer Freude an des Dichters poetischer Sprache. Stundenlang könnte man ihr zuhören, wie sie sich den Konsonanten und Naturbildern der in altertümlichen, nachgerade biblischen Worten verfassten Ballade widmet. Da bräuchte es wenig mehr als einen Stuhl und ein Glas Wasser - und keinen, zugegeben, originellen wie aufwendigen Bebilderungsbogen.

Kosminski zieht aber wieder sinnenfroh alle Register der alten Wundermaschine namens Theater: launiges Schattenspiel, Bewegungschor (Jean Sasportes), raschelndes Papier, Geräuschperformance, Objekttheater, Schneetreiben und wahre Lichtwunder von Nicole Berry. Schimmelpfennigs Erzähltechnik, auf monologische Beschreibungen statt auf Dialoge zu setzen, verstärkt der Regisseur. Dessen Hang, szenische Gedichte zum besonders dick mit naiver Malerei illustrierten Bilderbuch zu binden, allerdings auch.

Klaus Rodewald, Ragna Pitoll, Reinhard Mahlberg und Sabine Fürst grinsen, purzeln und singen munter und engagiert durchs Bruegel-Wimmelbuch, Letztere darf als ausgebildete Tänzerin (wieder mal) Pirouetten und Arabesken zum Besten geben. So poetisch nachhaltig einem das überdeutliche Gleichnis in Text und Regie vorkommen kann, so naiv und untertourig darf man es auch finden. In Verbindung mit Orchester ist dies "mal was anderes" herausgekommen, etwas, das in Kostümen von Lydia Kirchleitner auf das 16. Jahrhundert-Kolorit des Malers Pieter Bruegel und somit auf zeitliche Distanz setzt. Schön. Mal was anderes?

"Mal was anderes"?

Ein Jahr ist es her, dass wir auf das mehr oder minder gleiche Bühnenbild Florian Ettis schauten. Zur Vorgängeruraufführung "An und aus", gleicher Autor, gleicher Regisseur, selbes Team. Dass Florian Etti in seinem 26. Mannheimer Bühnenbild keine neue Idee hat, ist eine Sache, dass aber nun schon zum zweiten Mal Probe für Probe, Vorstellung für Vorstellung Unmengen von Spezialpapier vernichtet werden, eine andere, weil teure und wenig nachhaltige Angelegenheit.

Der hübsch anzuschauende, aber zahnlose Papiertiger darf einem gefallen. Man darf aber auch durchaus mal die Frage stellen, wo wir gelandet sind, wenn im "Tatort" reflektiert und im Schauspielhaus Ringelrein getanzt wird...