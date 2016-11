Politische Akzente zum Finale

Die irakisch-deutsche Koproduktion "The Dark Wind" hat den Großen Preis des 65. Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg gewonnen. Die Preisjury sprach dem Werk des kurdischen Regisseurs Hussein Hassan den "Grand Newcomer Award" mit der Begründung zu, es gelinge ihm, "aus seinem dramatischen und drängenden Thema ein vollendetes cinematographisches Werk zu machen". Der Film spielt im politisch instabilen Nordirak und erzählt von einer jesidischen Gemeinschaft, die vom IS überfallen wird; die Frauen werden entführt und missbraucht, kommen aber wieder frei. Doch wieder zurück in der Gemeinde, sind nicht alle bereit, sie mit offenen Armen aufzunehmen und wieder zu integrieren. Von Schande und verletzter Ehre ist die Rede.

Im Vorfeld des Festivals war betont worden, viele Filme des Programms behandelten politische Aspekte. Für "The Dark Wind" gilt das besonders. Während der ersten Heidelberger Vorführung des Films auf dem Festival gab es gar einen Tumult, weil eine jesidische Gruppe die Vorführung verhindern wollte. Sie meinte, der Film zeichne ein falsches Bild der Wirklichkeit. Tatsächlich bemüht sich "The Dark Wind" indes vielmehr um eine differenzierte Sichtweise und bleibt immer nah an seinen individuellen Figuren. Regisseur Hussein Hassan sagte am Samstagabend auf der Bühne im Mannheimer Stadthaus N1, wo er die Auszeichnung entgegennahm, der Film zeige nicht den Krieg, sondern erzähle eine Geschichte. Mit Blick auf die Proteste fügte er hinzu, er hoffe, das sei bei allen angekommen.

Preiswidmung für Inhaftierte

Die Preisträger des 65. Internationalen Filmfestivals Grand Newcomer Award Mannheim-Heidelberg - Hauptpreis von Mannheim-Heidelberg für den besten Spielfilm: "The Dark Wind" (Reseba) von Hussein Hassan. Special Newcomer Award Mannheim-Heidelberg für den besten unkonventionell erzählten Spielfilm: "Wedding Dance" von Çigdem Sezgin. Preis der Fipresci-Jury der internationalen Filmkritiker: "To Keep the Light" von Erica Fae (USA). Preis der Ökumenischen Jury: "The Nest of the Turtledove" von Taras Tkachenko (Ukraine); lobende Erwähnung für "Train Driver's Diary" von Milos Radovic. Empfehlung der Kinobetreiber für einen Film aus dem Wettbewerb, welcher in deutschen Kinos veröffentlicht werden sollte: "Calico Skies" von Valerio Esposito (USA), "Moon Dogs" von Philip John (Irland) und "Train Driver's Diary" von Milos Radovic (Serbien). Publikumspreis: "Moon Dogs" von Philip John, "Train Driver's Diary" von Milos Radovic. tog

Die Preisjury - bestehend aus dem Filmemacher Peter Lilienthal, den Schauspielerinnen Luise Heyer und Labine Mitevska, dem Filmrepräsentanten Eric Franssen und Filmeinkäufer Alfredo Calvino - bescheinigte dem Film eine "beeindruckende Regie, ein starkes Drehbuch und großartige Schauspielleistung".

Den "Special Newcomer Award Mannheim-Heidelberg" für den besten unkonventionell erzählten Spielfilm vergab die Jury an "Wedding Dance" der türkischen Regisseurin Çigdem Sezgin. Der Film über die Beziehung einer Frau zu einem jüngeren Mann bilde "auf sehr gewagte, sensible und kluge Weise eine komplexe Realität ab, in der Tradition und Moderne miteinander ringen", hieß es. Auch Sezgin nutzte die Auszeichnung für ein Statement: Sie widme den Preis allen inhaftierten Künstlern und den Menschen in der Türkei, die gegen das aktuelle Unrecht kämpfen, sagte sie.

Dem Publikum gefielen die beiden Spielfilme "Moon Dogs" von Philip John über junge Menschen auf den britischen Shetland Inseln, die nach einem eigenen Weg suchen, sowie die originelle schwarze Komödie "Train Driver's Diary" des serbischen Regisseurs Milos Radovics am besten, die auch bei den jeweiligen Preisjurys mehrfach lobende Erwähnung fand.

Viele geehrte Künstler und ausdrücklich auch die Preisjury bedankten sich auf der Preisgala bei Festivaldirektor Michael Kötz und seiner das Programm organisierenden Frau Daniela für ihr Engagement für junge Filme. Dass die ausrichtenden Städte einmal mehr mit dem Filmfestival sehr zufrieden waren, betonten Mannheims Bürgermeister Michael Grötsch und sein Heidelberger Kollege Joachim Gerner. Gerner kündigte an, dass ein Vertrag zur Fortschreibung der Städtekooperation in Kürze unterschrieben werde.

Das 65. Internationale Filmfestival ist gestern Abend mit den letzten Vorführungen zu Ende gegangen, gezeigt wurden auch noch einmal die Siegerfilme. Bereits am Freitag hatten die Verantwortlichen mitgeteilt, dass auch dieses Jahr knapp 60 000 Besucher in die Festivalkinos gekommen seien.