Regie ohne Platz für Menschen

Die Kulisse dominiert: John In Eichen (oben) und Pascal Herington mit dem Chor des Nationaltheaters. © Hans Jörg Michel

Vom Ende her betrachtet, also von unten aus dem tödlichen Gewölbe heraus, wird dieser Abend zur Totalverweigerung. Oder zur Kapitulation vor dem Werk. Da fiept und gleißt das Ges-Dur aus der Tiefe. Da nehmen Aida und Radamès in beseeltesten Tönen ("O terra, addio") Abschied vom Leben. Und was macht der Regisseur? Roger Vontobel sagt sich wohl: Da kommen wir nicht rein, da sind die Liebenden ja eingesperrt und zum Verdursten oder Ersticken oder sonst was verdammt.

Deswegen bleibt die Gruft zu, in der sich Aida ja vielleicht mit ihrem Lover im Liebestod vereint wie Wagners Isolde mit Tristan. Reine Imagination. Punkt. Vontobel also lässt das wunderbare Duett auf der Loge konzertant singen, und selbst die auf den Brettern Verbleibenden fassen es nicht, entledigen sich ihrer Kostüme und trauern mit Blumen und betretenen Gesichtern, während Miriam Clark und Rafael Rojas steif hinter Notenständern stehen.

Beifall und Buh-Rufe

Giuseppe Verdis „Aida" und die Mannheimer Produktion Entstehung: Auf Grundlage des Ägyptologen Auguste Mariette schrieb Antonio Ghislanzoni mit Verdi das Libretto der Oper "Aida", die Verdi im November 1870 beendete. Das Werk wurde von Khedive Ismail Pascha in Auftrag gegeben und an Heiligabend 1871 zu Ehren des Ende 1869 eröffneten Suez-Kanals in Kairo uraufgeführt. Handlung: Es herrscht Krieg zwischen Ägypten und Äthiopien. Die äthiopische Sklavin Aida am ägyptischen Hof und der ägyptische Feldherr Radamès lieben sich. Die ägyptische Prinzessin Amneris aber liebt Radamès ebenso. Im Hin und Her von politischen Interessen, Eifersucht und Landesverrat wird Radamès zu Tode verurteilt. Aida geht mit ihm in den Tod. Im Liebestod werden sie lebendig in einem Steingewölbe begraben.

Irritation macht sich breit. Beabsichtigt, klar. Und wenn die Geigen dann ihr stratosphärisches Ges gelöst und alle ihr "Pace" gesungen haben, kommt auch erst mal nur vorsichtig Beifall auf. Dass der sich auf zehn Minuten auswächst und vor allem den Solisten, dem Nationaltheaterorchester (NTO) und -Chor sowie dem neuen Generalmusikdirektor Alexander Soddy gilt - auch klar! Und als Vontobels Team auf die Bühne kommt, wird gebuht wie schon lang nicht mehr.

So beginnt sie also, die Intendanz Albrecht Puhlmanns, mit einer Regie, die vor allem vermeidet: vermeidet, dass die Wahrheit hinter Bildern und der Inhalt hinter bloßem Schein verschwindet, vermeidet, dass wir die Story aus dem fast mystischen Ägypten als nettes Folklorespektakel konsumieren, vermeidet, dass wir konkret Orte und Zeiten denken (Kostüme: Nina von Mechow). Nur leider: Vontobel vermeidet alles - und ermöglicht nur wenig.

Palle Christensens Monstergerüst voller Treppen mag zwar das richtige Instrument sein für dieses Niemals-die-schnöde-Welt-vergessen-Theater. Schnell sind wir ins Hier und Jetzt katapultiert. Aber schnell sind wir auch ermüdet. Zum einen Arena, in der zu Ballettmusik bunt und sinnfrei totalitäre Propagandaparaden protzen, auf der Rückseite dann Machtmaschinerie, die den Weltenlauf antreibt - das Bühnending ist das alles bestimmende Element, das sich (hörbar) dreht und dreht und dreht - ein rotierendes Objekt für das Treppen steigende Subjekt.

Wie in Sebastian Baumgartens Bayreuther "Tannhäuser" haben die Menschen da leider keinen Platz. Die Kulisse dominiert. Da ist schlecht Theater machen und wird das "Wir schaffen das"-Motto auf dem Transparent (Ce lo faremo) zur Einbürgerung äthiopischer Kriegsgefangener zur Worthülse.

Absicht? Vielleicht! Vielleicht geht es Vontobel ja genau darum, zu zeigen, dass die Interessen in diesem Zerren um Politik, Glaube, Macht und Liebe unaufhaltsam ihren Weg gehen, weil wir sind, wie wir sind: auf uns selbst und unsere geschlossenen Systeme bezogen. Eine schöne düstere Sicht.

Kein hübsches Wohlstands-, kein Nietzsche'sches Welt-Vergessen-Theater, aber auch keine Provokation. Das macht einen Abend, der handwerklich gut und opulent, aber empathielos vor sich hinschnurrt - und das Ohr aktiviert. Und da kommt Alexander Soddy ins Spiel, der mit Dani Juris' Chor und dem NTO richtig gut Musik macht, der fein abstimmt, Farben leuchten, Kontraste schroff aufeinander treffen lässt und bisweilen auch abhebt. Gleich das Preludio ist sensationell zart und spannungsvoll, und mithin spielt das Nationaltheaterorchester so leise, dass Rafael Rojas, der einen starken und beseelten jugendlich-dramatischen Radamès singt, beim Einstieg ins himmlische "Celeste Aida" wohl das Orchester nicht hört, ergo: daneben liegt.

Starke Solisten

Und da ist Miriam Clark. Ihre Aida ist in der Tiefe von fast animalischer Archaik, in der Höhe gelingt ihr eine selten angenehme Nuancierung und Zartheit, dramatische Schärfen hat sie nur im Übergang von der Mittellage in die Spitze. Auch Heike Wessels' gewaltige, aber gut austarierte und stets beseelt ausgesungene Amneris ist großartig, und ihre Wandlung von der rachsüchtigen Furie zur Sanftmütigen ist sehr überzeugend. Jorge Lagunes' darstellerische Fähigkeiten haben zugenommen, das wirkt sich auch stimmlich auf seinen Amonasro aus, der so brillant und kernig über die Rampe kommt wie der Ramphis von Sung Ha. Zusammen macht das mit Pascal Herington (Bote) und Nikola Hillebrand (Tempelsängerin) ein richtig starkes Sängerensemble. Nicht auszudenken, was hier möglich wäre, wenn sich zwischen ihnen allen auch noch richtig spannendes Theater entwickelte - vom Anfang wie vom Ende betrachtet.