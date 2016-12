Rock am Ring wieder zu Hause

Alle Bilder anzeigen Am angestammten Ort, auf dem Nürburgring (Bild oben, Foto aus dem Jahr 2000), geht Rock am Ring 2017 über die Bühne. Zu den Topstars gehören Rammstein mit Frontmann Till Lindemann (u.l., Foto vom Auftritt in Riga 2010) und Die Toten Hosen mit Sänger Campino (Foto von einem Konzert in Jamel 2015). © dpa

Zum 90. Geburtstag des Nürburgrings kehrt das abgewanderte Musikspektakel Rock am Ring überraschend zurück. Rammstein, Die Toten Hosen, System of A Down - rund 90 Bands werden hier den Fans vom 2. bis 4. Juni 2017 einheizen.

Der Standort Mendig bleibt damit eine Episode, nur zweimal - 2015 und 2016 - ging das Festival dort über die Bühne. Die Gründe: Insolvenz des Nürburgrings 2012, Besitzerwechsel, Streit um die finanziellen Bedingungen für Rock am Ring - und der Umzug, der nun wieder rückgängig gemacht worden ist.

Lieberberg: Absurde Forderungen

Veranstalter Marek Lieberberg hat gestern die Kehrtwende verkündet. Er begründet die Rückkehr mit ständig erweiterten Auflagen beim Umwelt-, Arten- und Gewässerschutz in Mendig. Diese machten "weitere Investitionen in Millionenhöhe erforderlich, ohne auf Dauer eine Genehmigungsfähigkeit zu gewährleisten". Gemeint ist unter anderem die vorgeschriebene Schaffung großer Ausgleichsflächen für Vögel wie etwa die Feldlerche.

"Wenn man bedenkt, dass wir das Gelände überhaupt nicht belastet haben und die Feldlerche nach vier Tagen schon wieder begrüßen durften, dann zeigt sich die Absurdität vieler Forderungen", sagt Lieberberg der Deutschen Presse-Agentur. Und mit Blick auf den Flugplatz: "Wir sind nie in die schwarzen Zahlen gekommen. Betriebswirtschaftlich rechnet sich Mendig für uns nicht."

Behörde widerspricht

Bei der zuständigen Umweltbehörde, der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD) in Koblenz, ist man einem Bericht der "Rhein-Zeitung" zufolge überrascht, dass Lieberberg wegen zu hoher Auflagen wieder an den Nürburgring wechsele: "In den vergangenen Jahren gab es zwischen dem Festivalbetreiber, der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord und allen weiteren Beteiligten eine konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit", teilt eine Sprecherin auf Anfrage des Koblenzer Blattes mit. Dabei sei die SGD vor allem bei Fragen des Natur- und Gewässerschutzes eingebunden gewesen. "Die Auflagen sind seit 2015 bekannt und nicht gestiegen."

Auch von welchen Kosten in Millionenhöhe der Frankfurter Rock-am-Ring-Promoter Marek Lieberberg spricht, kann sich die SGD nicht erklären. "Welche zusätzlichen Kosten dem Festivalbetreiber entstanden sind, ist der SGD Nord nicht bekannt. Es liegt im Ermessen des Veranstalters, die Wirtschaftlichkeit des Festivals zu überprüfen. Offensichtlich ist er zu der Erkenntnis gelangt, dass der Nürburgring der geeignetere Standort ist."

Das Städtchen Mendig in der Osteifel spricht enttäuscht vom Ende eines "emotionalen Hypes". Ein Sprecher sagt: "Das ist sehr traurig für die Stadt und die Region." Abertausende Autofahrer hätten sich den Aufkleber "Mendig grüßt Rock am Ring" auf ihr Vehikel geklebt. Für die Region habe das Spektakel "zusätzlich eine enorme mediale Aufmerksamkeit und Wertsteigerung bedeutet". Ganz anders ist die Tonart am Nürburgring. Die Betreiber der Rennstrecke freuen sich, "dass wir ein Stück Nürburgring-Geschichte, welches die Menschen hier drei Jahrzehnte lang begeistert hat, zurückgewinnen konnten". Ihre Mitteilung ist überschrieben mit "Willkommen Zuhause".

2017 kehren somit auch die Ring-Urgesteine Die Toten Hosen zurück in ihr "Wohnzimmer". Die schon für Mendig verkauften rund 40 000 Tickets bleiben gültig, sagt Lieberberg. "Jeder Karteninhaber hat aber auch das Recht auf Rückgabe", ergänzt er. Am Ring ist die Zahl der Besucher auf 85 000 gedeckelt.

Das sind einige Tausend weniger als in Mendig. "Damit können wir leben", meint der Konzertveranstalter. Den erneuten Umzug sieht Lieberberg nach eigenen Worten mit gemischten Gefühlen: "Aber wir hatten keine andere Wahl."