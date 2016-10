Schlagerkönigin im Fünferpack

Alle Bilder anzeigen Kommt gleich fünf Mal in die SAP-Arena: Schlagerkönigin Helene Fischer. © dpa Verdoppelt die Zahl ihrer SAP-Arena-Shows: Helene Fischer. © dpa

Von Deutschlands größten Hallen in die Fußballstadien der Republik und zurück mit einem doppelten Paukenschlag: Schlagerkönigin Helene Fischer hat gestern für Herbst 2017 eine weitere Tournee der Superlative angekündigt - mit sage und schreibe jeweils fünf Konzerten in 13 Städten. Wie Veranstalter Semmel Concerts gestern mitteilte, wird die 32-Jährige dabei von Dienstag, 17. Oktober 2017, bis Sonntag, 22. Oktober, auch in der Mannheimer SAP Arena auftreten.

Nur am Donnerstagabend, 19. Oktober, legt die erfolgreichste Sängerin der vergangenen Jahre eine Pause ein, die bisher zwischen 2010 und 2014 insgesamt fünfmal in der SAP Arena als Hauptattraktion aufgetreten ist.

Fünf Shows in der SAP Arena quasi am Stück - das ist für Solokünstler ein Novum. Nur die Lokalmatadoren Bülent Ceylan und Xavier Naidoo haben die Halle bisher dreimal "am Stück" gefüllt. Show-Reihen wie Holiday On Ice oder Cirque du Soleil belegen noch mehr Termine, in der Regel aber bei deutlich geringer gehaltener Besucherkapazität.

Ein "Entertainment-Erlebnis"

Dass Fischers Show wieder so spektakulär wird wie gewohnt, daran lassen die Konzertveranstalter keinen Zweifel - allein durch die Tatsache, dass Fischer das Team von 45 Degrees mit ins Boot holt. Und damit quasi die Abteilung "Kreative Showentwicklung" des Cirque du Soleil. Ziel dieser Kooperation ist es laut Semmel Concerts, "zusammen mit Helene und ihrem Team ein einzigartiges Entertainment-Erlebnis zu schaffen - geleitet von der gemeinsamen Vision, bei bester Unterhaltung die positive Leichtigkeit eines Helene-Fischer-Konzertes zu erhalten". Versprochen werden dabei "die beliebtesten als auch neue Hits." Die Sängerin arbeite nach dem Millionenseller "Farbenspiel" derzeit an ihrem neuen Album, das in der ersten Jahreshälfte 2017 erscheinen soll.

Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für eine Tour, deren Vorläufer rekordverdächtige 1,2 Millionen Zuschauer verzeichnen konnte. "Wir möchten dem Publikum wirklich etwas Spektakuläres und Einzigartiges präsentieren - die kreative Expertise von Cirque du Soleil in Kombination mit Helene Fischer wird etwas ganz Besonderes werden", so Creative Director Mukhtar Omar Sharif Mukhtar, der künstlerische Kopf dieser und anderer Produktionen des kanadischen Entertainment-Unternehmens.

Vorverkauf ab Montag

Der Vorverkauf startet am Montag, 24. Oktober, 9 Uhr, zunächst exklusiv auf www.eventim.de. Ab 27. Oktober gibt es Karten (die voraussichtlich über 70 Euro plus Gebühren kosten werden) an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Pro Bestellvorgang werden maximal vier Tickets abgegeben.