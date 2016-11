Schneegestöber umhüllt Luftschlösser

Ausgezeichnet: Roland Koch (Wilhelm Foldal, links ) als Widersacher des reizbaren Titelhelden John Gabriel Borkman, den Martin Wuttke spielt. © Werner

Gunhild Borkman ist verbittert. Das kann man verstehen. Schließlich hat der Ehemann ihr ganzes Leben verpfuscht. Jetzt soll Erhart, der gemeinsame Sohn, wieder gutmachen, was der Vater verbrochen hat. Vor vielen Jahren wollte Bankdirektor John Gabriel Borkman zum Segen der Menschheit tief in der Erde nach Erzen schürfen lassen. Die dazu notwendigen Gelder hat er veruntreut. Als er nach längerer Gefängnisstrafe heimkehrt, verbannt ihn seine Frau ins obere Stockwerk, wo er nunmehr seit acht Jahren unruhig umherläuft und sich zugleich ein Hoheitsgebiet für seine Luftschlösser geschaffen hat.

Ins Internet-Zeitalter versetzt

Doch von Haus und Wohnung ist im Pfalzbautheater bei den Festspielen Ludwigshafen nichts zu sehen. Stattdessen schneit es unaufhörlich dicke Flocken. Ein rührender Anblick offenbar, den man zu Beginn mit entzücktem "Oh" und zaghaftem Beifall quittiert. Wer allerdings vermutet, dass diese weiße Pracht etwas mit der eisigen Stimmung im Hause Borkmans zu tun haben könnte, täuscht sich. Was da, fast durchweg sommerlich gekleidet, aus den Schneeverwehungen hervorkriecht, war gewiss keinem klimatischen Dauerfrost ausgesetzt.

Regisseur Simon Stone Der 1984 in Basel geborene, in Cambridge und Melbourne aufgewachsene Simon Stone lebt in Sydney. Was er inszeniert, bearbeitet er in der Regel auch, transformiert es aus der Vergangenheit in die Gegenwart.

Bei Stone ist Ibsen im Internet-Zeitalter angekommen, wo man Borkmans Verfehlungen googeln kann und die wohl unsterbliche bürgerliche Kleinkariertheit eine zeitgemäße Fassung erhält. Der Regisseur, der ja auch ein unbekümmerter Umschreiber ist, hat den Stoff modernisiert, ihn mitunter grell überzeichnet, damit aus der unterschwelligen Komödiantik richtig pralles, buntes und schrilles Boulevardtheater wird.

In Henrik Ibsens spätem Familiendrama "John Gabriel Borkman" ist Gunhild eine tapfer Verzweifelte, die sich an ihrem Mann rächen will. Simon Stone, der das Stück im Auftrag des Wiener Burgtheaters (eine Koproduktion mit den Festwochen und dem Theater Basel) bearbeitete und inszenierte, verwandelt Frau Borkman (Birgit Minichmayr) in eine Alkoholikerin, die im Schnee nach ihrer Flasche fischt und krächzend ordinär eine private Welt zu retten versucht, die ihr längst entglitten ist. Früher hat sie vermutlich noch versucht, Haltung zu wahren, doch die Lust dazu ist ihr inzwischen vergangen.

Heute leidet man nicht mehr im Stillen, sondern lässt superhysterisch, theatralisch die Öffentlichkeit an den Konflikten, der Wut und dem eigenen Unvermögen teilnehmen. So erspart es sich Stone, seinen Figuren Gesten und Zeichen zu erfinden, die ihre gelebten Ausflüchte zeigen, ihre Abhängigkeiten, ihren Mangel an notwendiger Autonomie. Als Gunhilds krebskranke Schwester Ella plötzlich auftaucht, um Erhart für ihre letzten Wochen und Monate zu sich zu holen, geht die Post endgültig ab. Nun bricht zwischen ihr und Gunhild im dichten Schneegestöber ein zänkisches Rededuell aus, dessen geringes Emanzipationsniveau selbst den literarischen Frauenkenner Ibsen überrascht hätte.

Martin Wuttke spielt Borkman. Mit langem ungepflegtem Haar stapft er düster-freudlos im dicken Mantel durch den Schnee. Ein krankhaft Ehrgeiziger, der unverdrossen auf die Chance lauert, seine großspurigen Ideen verwirklichen zu können. Leicht reizbar ist er, zumal, wenn ihm jemand wie der ausgezeichnete Roland Koch als Wilhelm Fodal unbequeme Wahrheiten sagt. Caroline Peters ist eine wunderbare Ella mit resolut verkapselter Sinnlichkeit. Ihr allein gelingen in dieser Aufführung jene charakterlichen Feinzeichnungen und Zwischentöne, die es erlauben, sich mit bannender Intensität und einer schönen Leichtigkeit an den Grenzen von Ibsens Realität zu bewegen, dort, wo die eigentlich unsagbaren Sehnsüchte beginnen.

Ein klarer Kopf im Chaos

Dass der nicht gerade lebenstüchtig wirkende Erhart (Max Rothbart) dieser Umklammerung von Verletzungen, Vorwürfen und Erwartungen mutig entkommen will und mit seiner Geliebten Fanny (Nicola Kirsch), die als einzige in diesem Chaos einen klaren Kopf behält, nach Südamerika reist, ist nur allzu verständlich. Zum Schluss liegt Borkman, von einer Herzattacke dahingerafft, zwischen den versöhnungsbereiten Schwestern. Jetzt fängt die Zeit des Vergessens und Verzeihens an. Doch zuvor hebt der Tote langsam seinen Arm und zeigt das Victory-Zeichen. Erlöst! Natürlich großes Gelächter beim Publikum, weil es nun beruhigt und irgendwie auch erleichtert weiß, dass Simon Stone sich mit Ibsen nur eine scherzende Parodie erlaubt hat.