Singen ist sein Leben

Noch einmal mit viel Gefühl: José Carreras beim Abschiedskonzert im Mannheimer Rosengarten. © Rinderspacher

Ein Abend der Wehmut, wenn José Carreras nun endgültig Abschied von den großen Konzertbühnen des Landes nimmt? Ja, das natürlich auch. Aber sogar, musikalisch gesehen, ein unerwartet erfreulicher. Das lag zum Einen daran, dass der mittlerweile 70-jährige Sänger auf tenorale Höhenflüge verzichtete und sich bei den dargebotenen neapolitanischen Kanzonen und Zarzuela-Hits in den Notenblättern "für die mittlere Stimme" häuslich eingerichtet hat.

Zum Anderen sorgte an seiner Seite die junge russische Koloratursopranistin Venera Gimadieva für vokalen Glanz. Nicht minder erfreulich, dass bei der Auswahl der Sopranarien und der von David Giménez dirigierten instrumentalen Intermezzi endlich einmal ausgetretene Gala-Pfade verlassen wurden und offensichtlich der sehr persönliche erlesene Geschmack des Abschiednehmenden waltete.

Die Leidensgeschichte des einst gefeierten lyrischen Tenors mit dem betörenden Timbre ist bekannt. Auf dem Zenit einer glanzvollen Karriere erkrankte er 1987 an Leukämie. Er kehrte höchst erfolgreich auf die Opernbühne und die Konzertpodien zurück und widmete sich vor allem mit großer Leidenschaft dem Kampf gegen die tückische Krankheit. Auch die immensen Erlöse aus dem Welterfolg mit den "drei Tenören" in den Caracalla-Thermen und danach in de´n großen Arenen der Welt flossen in seine segensreiche Stiftung. Auch dieses lebenslange soziale Engagement ist ein Grund dafür, dass sein treues Publikum bei der Abschiedstournee "A Life in Music" gesalzene Event-Preise bezahlte und etwa für das Programmheft zehn Euro ausgeben musste.

José Carreras – Stationen einer Weltkarriere José Carreras wurde 1946 in Barcelona geboren. Er studierte am Konservatorium seiner Heimatstadt und debütierte 1970 am Gran Teatro de Liceu Barcelona. 1971 gewann er den Verdi-Wettbewerb in Busseto und wurde an die Madrider Oper engagiert. Schon bald erfolgte sein internationaler Durchbruch als lyrischer Tenor, und er gastierte an allen bedeutenden Opernhäusern der Welt von Wien bis New York. Auf dem Gipfel seiner Karriere erkrankte er an Leukämie, kehrte aber danach wieder erfolgreich zurück und gründete die "José Carreras Leukämie-Stiftung". Gemeinsam mit den Kollegen Plácido Domingo und Luciano Pavarotti als "Die drei Tenöre" wurde er 1990 endgültig zum Weltstar. W.B.

Berechtigter Beifall

Zum Auftakt erklang die temperamentvolle Farandole aus Georges Bizets "Arlésienne"-Suite, ehe José Carreras beifallumrauscht die Bühne betrat. Vier Mal sang er im ersten Programmteil, nach zwei etwas angestrengt wirkenden Kanzonen besonders schön "T'estimo" (Ich liebe dich) von Edvard Grieg und den "Impossible Dream" aus dem Musical "The Man of La Mancha". Nach der Pause ließ er sich wegen einer Erkältung ansagen und sparte seine Kräfte nach nur einer Kanzone "Passione" für das große Schluss-Medley mit der Kollegin, mit der er zuvor schon gemeinsam das gemütvolle Walzerlied "Je te veux" von Eric Satie gesungen hatte.

Viel berechtigten Beifall erntete auch Venera Gimadieva für "Je veux vivre" aus Gounods "Roméo et Juliette", die brillante Arie "Merce dilette amiche" aus Verdis "Sizilianischer Vesper" und die federleichte Bravourarie "Les filles de Cadix" von Léo Delibes. David Giménez, der seinem Onkel José Carreras seit vielen Jahren bei Tourneen oft orchestral zur Seite steht, begleitete die Vokal-Hits souverän und steuerte mit dem herrlichen Walzer Nr. 2 aus Dmitri Schostakowitschs leider viel zu selten gespielter Jazz-Suite und dem gepfefferten Intermedio mit elektrisierendem Kastagnettengeklapper aus der Zarzuela "La boda de Luis Alonso" von Jeronimo Jiménez zwei instrumentale Leckerbissen bei.

Im finalen Klassik-Medley reihten beide Solisten, einzeln und im Duett, Höhepunkt an Höhepunkt aneinander: von "L'ultima canzone" und "Meine Lippen, die küssen so heiß" über "Tonight" und "Lippen schweigen" bis zur Klage des Canio "Vesti la giubba", Carmens lockender "Habanera" und dem Brindisi (Trinklied) aus "La Traviata".

Als nach der Schlussfermate die Zuhörer wie ein Mann aufstanden, hatte das so gar nichts von der viel geschmähten TV-Zwangsvorstellung. Sie ehrten einen Mann, dem sie sein Credo "Singen ist mein Leben" aufs Wort glauben und der ihnen lebenslang viel Freude bereitet hatte. Dafür gab's auch noch ein paar Zugaben, am schönsten Carreras leidenschaftliche "Guitarra romana".