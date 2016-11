So glänzend wie Lackschuh und Brillantine

Immer Haltung bewahren: Max Raabe in Mannheim. © Tröster

Sie sind ihm wichtig, die heute meist vergessenen Namen der Komponisten und Liedtexter, deren Werke Max Raabe - um in seiner Sprache zu bleiben - "dem geneigten, hochverehrten Publikum zu Gehör bringt". Der Contenance und Frack gewordene Interpret launigen Liedguts der 20er- und 30er Jahre hat einen Auftrag: Eleganz und Humor vergangener Zeiten lebendig zu halten: ein Unterfangen, mit dem er seit Jahrzehnten erfolgreich erst kleinere, nun längst schon große Säle wie den ausverkauften Mannheimer Mozartsaal im Rosengarten bespielt.

Das Erfolgsrezept? Ein Trupp glänzender Musiker und ein singuläres Gesangstalent mit Charme und Appeal: Max Raabe. Reiste die Tanzbodenbelebungstruppe beim letzten Mal noch mit einem neuen (von Annette Humpe produzierten Album) in Mannheim, später in Ludwigshafen und Heidelberg an, durfte man nun bei der Tour "Eine Nacht in Berlin" nicht viel Neues erwarten.

Famos aufspielendes Ensemble

Humpes "Für Frauen ist das kein Problem", "Du passt auf mich auf" und "Küssen kann man nicht alleine" sind zwar ebenso im Reisegepäck wie das bodenlos bezaubernde und als letzte Zugabe dargebotene "Schlaflied", doch ansonsten setzen Raabe und sein famos mitspielender Klangkörper auf Tango, Rumba, Walzer und Foxtrott - bis jede Lackschuhspitze im Saal wippt.

Dieser ist altersmäßig auffällig gemischt besetzt, ein Zeichen, dass sein von Deutschpop bis Chanson, von Operette bis Jazz reichendes Programm keine Altersgrenzen kennt. Und so freut man sich über Wiederbegegnungen mit dem "Gorilla" im Zoo, mit "Ruth", dem Glöckchenwalzer "Dort tanzt Lulu" und auf den Besuch "In der Bar zum Krokodil" am schönen blauen Nil. Neu im Programm: Friedrich Hollaenders berühmtes Dietrich-Lied, mit dem auch das Männerquintett beweist, dass es "von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" ist, Lehars "Dein ist mein ganzes Herz" (berückend schön) und Robert Stolz' "Hab keine Angst vor dem ersten Kuss".

Unter der musikalischen Leitung von Michael Endres ist das gewohnt gut orchestriert, und Bernd Frank (Saxofon, Klarinette), Pianist Ian Wekwerth, Geigerin Cecilia Crisafulli, Trompeter Thomas Huder und Kollegen musizieren glänzend, je nach Bedarf mit Verve, Zuckerguss oder Rhythmusbetonung. Wie immer darf zum Abschluss auch "Mein kleiner grüner Kaktus" nicht fehlen.

Und wie immer macht der schöne Max leider die gleichen Witze. Wie oft hat man zur Pause schon von der gebotenen "Möglichkeit zum Erwerb eines Tonträgers, an dessen Erlös wir uns zu bereichern gedenken" gehört? Daran könnte man arbeiten, denn Raabe beweist, dass er auch locker aus dem steifen Verbeugungsgelenk feuern kann: Auf den ihm im Zugabenteil zugerufenen Zuschauerwunsch nach dem Initialzündungsschlager "Kein Schwein ruft mich an" antwortet der Schelm im Frack baritonal gelassen: "Das tut mir leid für Sie!"