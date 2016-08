„Sonst gäbe es die Beginner nicht“

Alle Bilder anzeigen Advanced Chemistrys Single "Fremd im eigenen Land" war 1992 ein Fanal für die deutsche Rap-Szene. © MZEE

Der Altmeister aus Heidelberg hat nicht nur das erste Wort: "Yes! Avanced Chemistry! Beginner!", rappt der Hip-Hop-Pionier Torch bedeutungsschwer, aber ungewohnt einsilbig. Und liefert damit am Anfang des Deutschrap-Albums, auf das die Hip-Hop-Republik seit 2003 gewartet hat, nur den ersten von vielen Verweisen auf die Vorreiterrolle, die seine Band Advanced Chemistry (AC) mit der stilprägenden Single "Fremd im eigenen Land" (1992) eingenommen hat. Sogar für altgediente "Veteranen von der Reeperbahn" wie die 1991 gegründeten Beginner, die heute - endlich - ihr viertes Album nach "Blast Action Heroes" (2003) veröffentlichen. Das haben die Hamburger "Advanced Chemistry" genannt, Rapper Dennis Lisk alias Denyo erklärt im Gespräch mit dieser Zeitung, warum.

Über den Albumtitel werde ganz zum Schluss nachgedacht, wenn die Musik steht und den eigenen Ansprüchen genügt, so der 39-Jährige. "Und da es der Zufall wollte, dass diese Platte, an der wir so lange geschraubt haben, ausgerechnet im 25. Jahr der Beginner-Geschichte erscheint, hatten wir das Gefühl, dass uns der eine oder andere nach der langen Pause noch gar nicht auf dem Zettel haben wird. Vor dem Hintergrund fanden wir es ganz sinnvoll, noch mal darauf hinzuweisen, woher wir eigentlich kommen und warum wir das Ganze machen. Und ohne Advanced Chemistry gäbe es die Beginner nicht!"

Energetisch wie Chuck D

Advanced Chemistry Das Heidelberger Hip-Hop-Kollektiv entstand 1987 an der Internationalen Gesamtschule. Mitglieder waren die Rapper Torch (Frederick Hahn), Toni-L (Toni Landomini), Linguist (Kofi Yakpo), Gee-One und DJ Mike MD. Advanced Chemistry (AC) wurden 1992 mit der Single "Fremd im eigenen Land" bekannt , die nicht nur dem Rassismus nach der Wende etwas entgegensetzte, sondern auch eine Generation für Deutsch-Rap und Hip-Hop als sozialkritische Kulturform begeisterte. Zur Szene gehören außerdem die Stieber Twins, Cora E. und DJ Boulevard Bou.

Der alte Streit, ob die Heidelberger Szene um Torch, Toni L. und Linguist wirklich die Ersten waren, die auf Deutsch gerappt haben, interessiert Denyo dabei nicht: "Für uns waren sie die Ersten, sagen wir's mal so." Denn als Absolute Beginners hatte seine Band zunächst noch auf Englisch gerappt, "bis Jan dann auf einmal ankam mit diesem Freestyle-Tape, auf dem Torch und Gee-One gerappt haben. Das war das erste Mal, dass wir durchdesignte, klare Gedanken in Form von Punchlines auf Deutsch gehört haben." So sei ihnen klar geworden: "Das geht! Das hat so viel Wucht wie die Sachen, die wir auf Englisch gehört haben. Das ist genau so fresh und energetisch wie Chuck D von Public Enemy, nur dass ich hier jedes Wort verstehe."

Auch die Themen der allesamt vor Migrationshintergrund rappenden Heidelberger hätten ihn "ganz stark berührt", Stichwort "Fremd im eigenen Land" - "weil ich genau die gleichen Probleme habe, oder Freunde, die das kennen", erinnert sich der afrodeutsche Wahl-Berliner. "Das hatte auch deshalb so große Wirkung auf uns. Dementsprechend haben wir als Beginner wegen AC angefangen, auf Deutsch zu rappen." Die Heidelberger hätten ihnen Hip-Hop quasi erklärt: "Danach wussten wir, was es bedeutet, um welche Werte es geht. Das war uns extrem wichtig. Deswegen ist es keine Frage, wer die wahren Pioniere sind."

Ob nun Falco, Die Fantastischen Vier oder gar die Kölner Black Fööß die ersten Deutsch-Raps aufgenommen hätten, sei dagegen zweitrangig. "Es geht dabei um die Haltung. Die war bei Advanced Chemistry ganz klar Hip-Hop, bei anderen war sie eher Pop oder Mainstream." Dementsprechend reden die Beginner in der autobiografischen neuen Single "Es war einmal" ganz selbstverständlich davon, dass ihr "Blast Action Heroes" 2003 "Deutsch-Raps erste Nummer eins" gewesen sei - und nicht "4:99" (1999) aus dem Hause Fanta Vier. "Wie gesagt: Es geht um Haltung, Digga."

Wer das Advanced-Chemistry-Mastermind Torch ein wenig kennt, weiß, dass es kompliziert mit ihm sein kann - selbst, wenn man ihm wie die Beginner mit ihrem Albumtitel nur öffentlich die allerhöchste Hochachtung aussprechen will. "Klar, es ist sein Lebenswerk", zeigt sich Denyo verständnisvoll, zumal man inzwischen lange befreundet sei. "Torch hat verstanden, was wir mit dem Albumtitel ausdrücken wollten und konnte die respektvolle Geste dann auch annehmen." Ohne den Segen des 45-jährigen Altmeisters hätte es den Albumtitel "niemals" gegeben. "Sonst hätten wir die Platte . . . Die Orsons genannt", witzelt Denyo. "Wir wollten in jeder Hinsicht eine lupenreine Platte machen, nicht nur, was die Rap-Skills angeht. Jeder, der mitmacht oder erwähnt wird, sollte hundertprozentig dahinter stehen können." Obwohl es naheläge, sei der Titel nicht beim Auftritt der Beginner und Torch beim "Catch A Fire"-Jam in der Alten Feuerwache Ende Oktober 2015 eingetütet worden. "Da waren wir noch nicht so weit."