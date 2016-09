Sprechgesang gegen den Blues

Sie flohen aus Eritrea, dem Senegal, Afghanistan oder aus dem Iran. Sie schreiben Rap-Texte in Sprachen wie Farsi, Arabisch oder Tigrinya, einer Sprache, die unter anderem in Äthiopien verbreitet ist. In Deutschland schweben die Geflüchteten nicht in akuter Gefahr - doch das Leben in Notunterkünften oder überfüllten Flüchtlingsheimen zehrt an der Substanz. "Der Alltag unserer Rapfugees gibt oft Anlass zum Blues", berichtet Tobias Schirneck, Leiter der pädagogischen Rapschule "Who.am.I.". Kein Zufall, dass der Titel "RapfugeeCamp" an ein Erfolgsalbum der großen US-amerikanischen Vorbilder The Fugees erinnert, die politische Aussagen geschickt mit tanzbaren Beats verbanden.

Gegen die Angst antexten

Denn in ihrem tagtäglichen Leben müssen die Geflüchteten damit rechnen, in einer anderen Stadt untergebracht zu werden - was für frisch gebackene Musikerkollegen oft das Ende der gemeinsamen Karriere bedeutet. Ihre Erfahrungen verarbeiten die jungen Musiker in ihren Texten. "In unserem Leben gibt es Höhen und Tiefen, doch gemeinsam können wir die Tiefen besiegen", heißt es in einem Song, den das Nachwuchstalent Leon geschrieben hat. Die Rapper - die meisten von ihnen zwischen 15 und 35 Jahre alt - helfen sich gegenseitig, ihre Angst zu überwinden.

Das gelingt auch dank des herzlichen Umgangs, den die Musiker bei ihren Treffen im Studio an jedem zweiten Sonntag pflegen: In den Räumen der "Who.am.I. - Creative Academy" rudert das internationale Team mit den Armen, bis alle einander verstanden haben. Tobias Schirneck, achtet darauf, dass Entscheidungen fair gefällt werden und jeder sein Können in das gemeinsame Projekt einbringen kann.

So verschmelzen die jungen Musiker bei vierstündigen Studio-Sessions Texte mit ihren Beats. Scheinbar mühelos fließen die vielsprachigen Passagen ineinander - wobei es Unterschiede gibt, und man am besseren Flow auch oft den versierteren Texteschreiber erkennt. Da ist zum Beispiel Adnan Rajabi, der im Iran BMX-Profi war. "Sie haben ihm die Rastalocken vom Kopf rasiert, ihn richtig hart rangenommen", sagt Tobias Schirneck über seinen Freund. "Als er es nicht mehr ausgehalten hat, ist er geflohen." Im Kreis von Gleichgesinnten blüht Rajibi auf: "Obwohl er vorher noch nie ein Mikro in der Hand hatte, macht er große Fortschritte. Schon nach wenigen Wochen rappte er schnelle und rhythmisch anspruchsvolle Passagen mit links", lobt Schirneck.

Unter dem Titel "Sprachen die verbinden" arbeitet die Kreativakademie "Who.am.I." seit zwei Jahren mit dem Kulturhaus Käfertal zusammen. Mehrere Musikprojekte gingen aus der Kooperation hervor - die Rapfugees sind eines davon. "Großer Zuspruch macht es möglich, im Laufe des Jahres ein komplettes Album mit unseren Rapfugees aufzunehmen", erläutert Ben König, der für den Schriftverkehr von Who.Am.I. zuständig ist. Die ersten sieben Songs sind schon fertig produziert. Auf ihnen vereinen sich internationale Stimmen - schwerpunktmäßig wird in zwölf Sprachen gerappt. Bei wechselnden Formationen und der Offenheit gegenüber Interessenten bilden 15 Musiker den Kern der Gruppe. "Die Musik ist für uns ein Mittel, um pädagogisch zu arbeiten", sagt Schirneck. "Wir wollen keine Stars werden, das haben wir abgehakt", ergänzt der Sozialarbeiter. Dafür hat die Crew es schon recht weit gebracht. Das Debütalbum unter dem Titel "YouNity" soll Ende 2016 erscheinen.

Rap als Mittel der Befreiung

Stolz sind die Künstler auch auf das Video zu dem gleichnamigen Song, in dem sie durch Mannheims Straßen ziehen. Das professionell produzierte Musikvideo verschaltet solche Straßenszenen in Schwarz-Weiß mit Luftaufnahmen des Stadtbildes. "Neben der Chance, bei solchen Videos dabei zu sein, geben wir den jungen Künstlern die Möglichkeit, ihr Können auch auf kleinen und großen Bühnen zu demonstrieren", erläutert König.

Ihre Herangehensweise erfrischt: Nachdem jahrelang Drogen und dicke Karren einen Großteil der Raptexte bestimmten, verstehen die jungen Musiker Hip-Hop als das, was er in seinen Anfängen war: ein Mittel zur Befreiung aus der Not - gegen Ausgrenzung, Hass und Drogenmissbrauch.