Brillant: Becketts „Warten auf Godot" im Pfalzbau

Am Ende der langen Kriechspur, die man Leben zu nennen pflegt, haben wir mitunter überraschende Einsichten. Zumal, wenn keine Hoffnung mehr besteht, noch jenen Karrieregipfel zu erklimmen, den wir unserer Selbstachtung schuldig zu sein glauben. Dann erweitert sich nicht selten der eigene Horizont und lässt uns das Scheitern all der banalen Mühen begreifen, die wir dem Vorhaben geopfert haben, entschieden mehr aus dem zu machen, was wir sind.

Eine Tragödie der Vergeblichkeit, die Regisseur Stefan Pucher in seiner Inszenierung von Samuel Becketts "Warten auf Godot" für das Hamburger Thalia Theater gelegentlich heiter analysiert, als wüsste er, dass man nur so übertriebenem Selbstmitleid entgeht. Denn wer sich an der Seite Becketts mutig dem Ungefähren des Wartens nähert, beschreitet das gefährliche Gebiet einer flächendeckenden Sinnlosigkeit, die sogar das Prinzip Hoffnung in trügerische Trost- und Zauberformeln verwandeln kann.

Pucher spielt mit der mehr als sechzigjährigen Aufführungsgeschichte des Stücks, seinen zahlreichen Deutungen und der inzwischen gar nicht mehr niederschmetternden Erkenntnis, dass Godot seine angekündigten Verabredungen nicht einhält. Entsprechend ist das Warten für Wladimir und Estragon, wie zum Abschluss der Festspiele Ludwigshafen im Pfalzbautheater zu sehen war, keine allzu ernsthafte Angelegenheit. Schließlich jagen metaphysische Obdachlosigkeit, ein ausbleibender Godot oder der abwesende Sinn den Zeitgenossen heutzutage nur noch selten existenzielle Schrecken ein. Man glaubt zu wissen, dass nichts mehr kommt. Wer jetzt noch wartet, wartet vergeblich.

Eher erprobt Pucher im Bühnenbild von Stéphane Laimé, stufenartig hochgestapelte Euro-Paletten, neue Assoziationsräume, thematisiert ein modernes zwischenmenschliches Gewaltpotenzial, das die Frage nach der Anwesenheit und dem Eingreifen Gottes rasch erledigt. Absichtsvoll verwackelte Video-Einspielungen von zerstörten Häusern und Oliver Mallisons brutales Auftreten als Pozzo verraten beklemmend deutlich, dass die Würde des Menschen nach wie vor antastbar ist. Becketts "Warten" wird zu einem fast lächerlichen Zeitvertreib. Zwar ist der weniger anstrengend als bei Sisyphus, der unentwegt erfolglos einen großen Stein auf die Bergspitze wälzt, doch offenbar ebenso unsinnig.

An tiefer liegende Schmerzschichten kommt die Aufführung lange nicht heran. Erst nach der Pause verbreitet sie einen Hauch von Verzweiflung, vergeht Wladimir und Estragon allmählich der vitale Spaß, ihre aussichtslose Situation immer wieder aufzuwerten. Jedenfalls haben heimliche Ideale im lebenspraktischen Umgang mit der Realität bei Pucher keinen Platz.Ihm erscheinen die Leiden des Menschen in dieser Welt so absurd wie eh und je. Und es ist sicher kein Zufall, dass Wladimir und Estragon bei dem Versuch, dem schwer misshandelten Lucky (Mirco Kreibich) wieder auf die Beine zu helfen, seinen Körper kurz in eine Stellung bringen, die an eine Kreuzabnahme Jesu erinnert.

Jens Harzer und Jörg Pohl sind Wladimir und Estragon. Beide tragen Jogginghosen, Jacken und Turnschuhe, beide sind wunderbare Komiker, die Becketts angedeutete Sinn- und Zwecklosigkeit des Daseins auf eine geradezu grandiose Weise überhöhen. Manchmal liefern sie sich heftige Wortgefechte, drohen sich die Trennung an, um wenig später ihren Konflikt mit einer versöhnenden Umarmung zu beenden. Brüderliche Wärme als Sinn-Ersatz - ein irgendwie anrührender Trost angesichts des Grauens existenzieller Einsamkeit. Souverän beherrschen Harzer und Pohl die Kunst der Langeweile, als wollten sie uns mit dem Glück ihres darstellerischen Könnens darüber hinwegtrösten, dass sich menschliches Elend nicht verklären lässt. Für sie hat Beckett alle traditionellen Gewissheiten kassiert. Übrig bleibt nur ein traumloses Funktionieren unter einem ausgeträumten Himmel.