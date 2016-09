Tino Bomelino und Andy Strauss in der Alten Feuerwache

Mannheim. Umgedichtete Kinderlieder, Antischerzfragen und Puppentheater der etwas anderen Art präsentierten Tino Bomelino und Andy Strauss am Donnerstagabend in der Alten Feuerwache in Mannheim. Beide Poetry-Slammer sind schon seit mehreren Jahren auf Bühnen in ganz Deutschland unterwegs, Bomelino trat auch schon im Fernsehen auf.

Bereits der erste Eindruck der beiden war ein wenig irritierend, denn Andy Strauss erschien in einem Umhang, der silbern glitzerte. Genauso schräg ging es weiter: Die zwei Comedians starteten ihr Programm mit einer Art Puppentheater. Hauptcharaktere waren einige Plastikfische, eine Göttin in Form einer Puppe und ein böser Geist. Das genaue Thema des "Theaterstücks" wurde nicht ganz klar, lustig und unterhaltsam war es trotzdem.

Auf das Stück folgte eine kurze Pause, nach der es dann etwas Poetry-Slam-typischer weiterging. Andy Strauss trug seine eigene Version des Liedes "Ein Vogel wollte Hochzeit machen" vor: bei ihm heirateten ein Mensch und ein Käse - eine amüsante Alternative zu der Originalversion des Liedes. Tino Bomelino setzte mit seinen vorgelesenen Tagebucheinträgen noch eins drauf, was für zahlreiche laute Lacher im Publikum sorgte. Sein Journal beinhaltete unter anderem alternative Poesiealbumsprüche und Fragen wie "Welchen Fall kann ein Detektiv nicht lösen? - Einen schweren Fall." Genauso witzig war die kreative Art und Weise, in der Bomelino die ersten drei Seiten des Buches "Fifty Shades of Grey" vorlas. Das rund zweistündige Programm der Kabarettisten schloss mit einem nicht für Kinder geeignetem Kinderlied von Tino Bomelino.

Typischen Poetry Slam machten die beiden nicht unbedingt, besonders die erste Hälfte der Veranstaltung war außergewöhnlich. Die Witze waren etwas absurd und teilweise auch zu sehr unter der Gürtellinie. Obwohl der Abend ein bisschen abgedreht und verrückt war, war er auf jeden Fall außergewöhnlich und größtenteils sehr amüsant. (ham)