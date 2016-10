Trostpflaster und Appetitmacher für die Fans

Xavier Naidoos für November geplante Trio-Tournee ist bis auf die Termine in Leipzig (21.), Berlin (22.) und München (28.) ausverkauft, inklusive dem Mannheimer Konzert am 26. in der SAP Arena. Die Veröffentlichung des Live-Albums "Nicht Von Dieser Welt 2 - Allein mit Flügel Live@Neil's House" kann man also als Trostpflaster oder Appetitmacher sehen - je nachdem, ob man Karten für eines der minimalistisch instrumentierten Konzerte hat - oder eben nicht.

Wobei eingefleischte Anhänger die über 40 Minuten Live-Material schon seit Anfang April kennen: Das komplette Werk ist damals als Fan-Schmankerl in der limitierten Deluxe-Ausgabe von "Nicht von dieser Welt 2" erschienen. Es enthält neun der neuen, mit Moses Pelham produzierten Stücke, live aufgenommen im Haus von Neil Palmer. Der Keyboarder von Naidoos Solo-Band ist dabei der einzige musikalische Begleiter des Mannheimers - bis auf eine Rap-Einlage Pelhams im munteren "Kopf".

Zentral thronende Stimme

Dementsprechend zentral thront die Stimme im Klangbild, die diese Freiheit dann auch zu altbekannten Soul-Kapriolen nutzt, wie man sie in dieser Intensität und Verspieltheit lange nicht von Naidoo gehört hat. Der erste Song "Renaissance der Liebe" gewinnt so etwas Mantrahaftes, der 45-Jährige scheint sich dabei regelrecht in Trance zu singen. Und wenn er in "Ich Will Leben" die Perspektive eines Flüchtlings in Lebensgefahr einnimmt, wirkt das noch stärker als in der Originalversion. Die Redensart, dass Naidoo auch ein Telefonbuch singen könnte, belegt er mit dem Redensarten-Sammelsurium "Latein". Zum Abschluss gibt es noch die stimmgewaltige A-cappella-Version vom "Amazing Grace" von "Nicht von dieser Welt 2".

Zusammen ergibt diese Nachlieferung eine hörenswerte Ergänzung zur ambitionierten, detailversessenen Pelham-Produktion. Sie unterscheidet sich von bisherigen Projekten wie 2 Mann und Xavier Naidoo, mit Palmer am Flügel und Schlagzeuger Ralf Gustke, durch die weitere Reduzierung des Klangs, zumal hier der Tastenmann auch die Rhythmusarbeit übernimmt.

Als Vorgeschmack verrät "Allein mit Flügel Live@Neil's House" aber noch nicht alles über die anstehende "Nicht von dieser Welt"-Tournee: Schließlich wird Gitarrist Alex Auer ab dem Start am 17. November in Oberhausen das Klangspektrum bei den neun Konzerten in großen Hallen erweitern. Vielleicht ist das Grund genug für eine weitere kleine Live-CD...