Und immer lockt das Abenteuer

Scharen von Schwetzingern pilgern in der Abenddämmerung zum Parkgelände des barocken Schlosses. Im Nu füllen sie und die von auswärts angereisten Konzertbesucher das dort gelegene Rokokotheater. Ein stilecht erhaltenes architektonisches Schmuckkästchen, bei dem auch die Inneneinrichtung völlig ins Bild passt. Selbst die Notenständer der Bühne sehen aus, als stammten sie noch aus dem 18. Jahrhundert.

Auf diesen weiß lackierten hölzernen Pulten liegen jetzt die Noten einer Kollektion von Jazzkompositionen, die allesamt bereits vor mindestens einem halben Jahrhundert geschrieben wurden. Zumeist sind es klassische Themen des Bebop und Hard Bop aus der Zeit von 1945 bis 1965. Und wie sich herausstellt, spielt sie das Quartett von Emil Mangelsdorff ganz im Stil jener Jahre. Musealer Jazz in musealem Ambiente?

Das nun auch wieder nicht. Zum einen, weil der Saxofonist aus Frankfurt 91 Jahre alt ist. Der Bebop war die Musik seiner Generation, gerade erst entstanden, als er ein junger Mann war. Zwar hat Mangelsdorff, vor allem im Jazzensemble des Hessischen Rundfunks, stilistische Weiterentwicklungen bis hin zum Free Jazz aktiv miterlebt. Aber es ist sein gutes Recht, auf seine älteren Tage nur noch die Musik zu machen, die er wirklich spielen will. Zumal stilistische Beschränkung bei ihm nicht musikalische Erstarrung bedeutet. Nach wie vor geht er in jedem seiner Soli auf dem Altsaxofon Risiken ein. Strebt auf der Suche nach Expressivität zum Beispiel gern in die Höhe; trifft dort nicht jeden Ton, lässt sich davon jedoch nicht beirren und peilt womöglich einen noch höheren an.

Emil Mangelsdorff Emil Mangelsdorff, 1925 in Frankfurt/Main geboren, lernte den Jazz in der Nazi-Zeit über ausländische Radiosendungen kennen. Mit Gleichgesinnten gründete er Anfang der 1940er den Hot Club Frankfurt, spielte erste private Aufnahmen ein und trat mit seinem ersten Instrument, dem Akkordeon, auch öffentlich auf. Nach Gestapo-Haft, Arbeitsdienst, Soldaten-Dasein und russischer Gefangenschaft kehrte er 1949 zurück. Am Altsaxofon lernte er den Bebop und wurde in den 1950ern zu einem führenden Solisten der rührigen Frankfurter Jazzszene - oft an der Seite seines jüngeren Bruders Albert spielend, der als Posaunist bald Weltruhm errang. swm

Und die Beschränkungen des Alters? Die sieht man Emil Mangelsdorff an, wenn er zum Laufen über die Bühne zwei Krücken braucht und sich zum Spielen auf einen Hocker setzt. Dann aber ist er ein jung Gebliebener, der rasante Tempi anzählt, das Improvisieren über damit rasch wechselnde Harmonien eines Stücks also nicht scheut. Dass er danach erst mal tief Luft holt, verrät die Anstrengung, die er sich abverlangt.

Getrieben von Ausdruckswillen

Das Gesicht von Pianist Thilo Wagner dagegen überzieht am Ende seiner Soli unweigerlich ein schelmisches Lächeln; manchmal auch zwischendurch, wenn ihm eine besonders knifflige Operation an den Tasten gelungen ist. Wird Bandchef Mangelsdorff von unbedingtem Ausdruckswillen angetrieben, ist es bei Wagner pure Spielfreude, die unbändige Lust darauf, den scheinbar so abgegriffenen Standardthemen immer noch mal eine unerwartete Wendung abzuluchsen. Und dabei als Virtuose, der er ist, ein Füllhorn pianistischer Techniken aus dem Ärmel zu schütteln. Viele seiner Kollegen, nicht nur in Deutschland, wären froh, so wie er in der Manier eines Oscar Peterson mit vollen Händen bezwingend swingend über die Tastatur stürmen zu können. Für Thilo Wagner ist das oft nur eine lockere Entspannungsübung, nachdem er die wahren improvisatorischen Abenteuer eines Solos bereits hinter sich gebracht hat. Gebannt verfolgt jeweils von Emil Mangelsdorff: Vom Einfallsreichtum seines langjährigen Klavierbegleiters wird er offenbar stets aufs Neue überrascht.

Das verlässliche Fundament für die solistischen Erkundungsgänge der beiden Frontleute legen am Schlagzeug Janusz Stefanski, der wie Thilo Wagner Mangelsdorffs Sohn, und am Bass der junge Jean-Philipp Wadle, der sogar sein Enkel sein könnte. Ein wunderbar aufeinander eingespieltes Quartett, das seine künstlerische Freiheit gerade im Rahmen festgelegter Regeln auslebt.