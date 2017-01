Versuche, den Tod zu fassen

Handdarstellungen jeglicher Art hat eine Frau gesammelt, deren Leben Irina Ruppert nachspürt: Auch diese Vase gehört dazu. © Port 25

Wenn sich alles um den Tod dreht, das Ableben, die Hinterlassenschaften der Verstorbenen, wie kann man das festhalten, beschreiben, künstlerisch bearbeiten? Wird die Auseinandersetzung damit nicht unendlich düster und bedrückend? Diese Frage stellt sich automatisch beim Besuch der neuen Ausstellung "Das, was bleibt" in Port25 in der Mannheimer Hafenstraße. Dieter M. Gräf, Marvin Hüttermann und Irina Ruppert fanden jeweils vollständig andere Antworten auf diese Fragen.

Der Fotograf und Designer Marvin Hüttermann aus Oberhausen hatte sich vor zwei Jahren die Aufgabe gestellt, dem Tod möglichst nahe zu kommen und so absichtlich oder unabsichtlich unsere gängigen Tabus zu verletzen. Dabei sind ihm sehr ergreifende Stillleben gelungen, die hier nebeneinander stehen. Zunächst ein Bild aus dem Alltag der verstorbenen Person, das Altern, die Nähe zum Tod, aber daneben die unendliche Härte des Todes. Es ist so, wie es ist, die Haut verändert sich, es werden Flecken sichtbar, noch sehr dezent nimmt Hüttermann den Anfang des Geschehens in den Blick.

Die Edelstahlwannen kennen wir ja längst aus zahlreichen Krimis - aber wenn es der Realität sehr nahe kommt, müssen wir schlucken. Die Poesie, die diese Bilder entfalten, entsteht durch die Kombination von Vergangenheit und Jetztzeit: eine Vase mit vertrocknetem Zweig, der raffiniert einen Schatten abschneidet, einen Bogen um einen Wecker formt, der auf fünf nach Zwölf stehen geblieben ist. Aber der Bogen wird wieder aufgenommen von den gefalteten Händen im Sarg nebenan. Sehr dezent, sehr intim, sehr poetisch. Am Schluss dann in einem Verbrennungsofen das Gerippe. Den Totenschädel verbrennen zu sehen, das ist schon schockierend, weil derart tabuisiert, dass wir es überhaupt nicht kennen.

Das Künstlertrio Dieter M. Gräf: geboren 1960 in Ludwigshafen, lebt seit 2005 in Berlin. Etliche Stipendien, Preise und Veröffentlichungen im Bereich der Literatur: Rolf-Brinkmann-Stipendium 1995, Leonce-und-Lena-Preis, Darmstadt 1997, Stipendium für die Villa Aurora, Los Angeles, 1999, Stipendium Villa Massimo-Preis, Rom, 2004, Pfalzpreis für Literatur, 2006 u.a.

Marvin Hüttermann: geboren 1987 in Oberhausen, lebt in Oberhausen und Düsseldorf. Studium Kommunikationsdesign in Düsseldorf und Fotografie in Köln. Erhielt 2014/15 den Preis "gute aussichten junge deutsche fotografie." Er ist nominiert für den German Design Award 2017

Irina Ruppert: geb. 1968 in Aktjubinsk (Kasachstan), lebt in Hamburg. Diplom an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, Fachrichtung Design, Schwerpunkt Fotografie. Ausstellungen u.a. in Berlin, Dresden, Hamburg. kaepp

Mit Geschichte befasst

Irina Ruppert hat schon mehrfach in Mannheim in der Galerie Strümpfe ausgestellt, zuletzt zeigte sie 2015 die serie "Soldaten", die Passbilder von Soldaten mit Insekten garnierte, also ein eher unheroischer Umgang mit den großen Helden. Hier präsentiert sie ihre Arbeit "Heidrun". Ruppert übernimmt, als Heidrun 2009 stirbt, deren Sammlung mit fast 280 Exemplaren von Handdarstellungen, ihre Tagebücher und Fotoalben. Sie begibt sich auf die Suche nach Spuren ihrer Identität - so wie Irina Ruppert mit acht Jahren von Kasachstan nach Deutschland kam, floh Heidrun aus Danzig nach Oldenburg. Die Künstlerin hat alle Tagebücher gelesen, sich mit Heidruns Geschichte befasst und ähnlich obsessiv wie Heidrun alles, was mit Händen zu tun hat, gesammelt: HippieGürtelschnallen, Aschenbecher, Seifenschalen, Hände zum Halten von Handschuhen für Operateure, kleine Spielzeughände, Anhänger, Bücherhalter, natürlich auch Dürers betende Hände, aber auch Kerzen, Hände aus religiösem Kontext, einfach bedingungslos alle Sorten Hände. Eine echte Obsession. Durch den Zugang über Fotografie wird es der Künstlerin möglich, sich dem gestorbenen Menschen und seiner Identität zu nähern, ohne zu nahe zu kommen und den großen Zusammenhang wieder herzustellen.

Dieter M. Gräf war bisher eher literarisch tätig. Nach dem Tod seiner Mutter 2012 erbte er ihr Häuschen in Ludwigshafen-Maudach, dem er sich mit ihm bislang ungewohnten Gerät näherte, einem i-Phone. Dadurch entstanden sehr schöne poetische Bilder von den Hinterlassenschaften der Eltern - sein Vater hatte eine kleine Werkstatt, die er ablichtete. Aber das Besondere an diesen Bildern ist der Zugang des Schriftstellers, der eigentlich kaum ein Verhältnis zur Bildenden Kunst hatte. das Bildrauschen des i-Phones nimmt er billigend in Kauf.

Schon im Jahr 2000 setzte er sich mit Margaret Eicher in der "Tussirecherche" mit Bild und Text auseinander. "Es ist eine Fälschung von Wirklichkeit", sagte er damals. 2014 war Gräf dann in Peking und konnte in Ai Wei Weis Ausstellungsraum seine neueste Kompilation "Maudach in Peking" ausstellen. Oder wie er einmal sagte: Er "liebt die natürliche Schönheit von Arbeitsprozessen". Das lässt sich hier gut feststellen.