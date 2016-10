Verwandlung einer Geisterstadt

Wer aufpasst, kann sie schon im Trailer entdecken, die Schafe. Neugierig blicken sie in die Kamera, die sie in ihrem neuen Lebensraum filmt: auf dem Gelände des Benjamin Franklin Village. "Die Schafe waren die ersten Bewohner nach dem Abzug der Amerikaner", sagt Philipp Kohl. "Das ist eine der Absurditäten, von denen der Film lebt." Er und Donni Schoenemond haben mit "Niemandsland" einen Film gedreht, der die Umbruchphase auf der Konversionsfläche Benjamin Franklin Village festhält - zwischen dem Weggang des US-Militärs und dem Einzug neuer Bewohner.

8000 Menschen lebten zeitweise auf dem Areal, Franklin war eine der größten Wohnflächen der Amerikaner. Für viele Mannheimer blieb es jedoch ein weißer Fleck auf der Stadtkarte, denn seit dem 11. September 2001 war das Gelände hermetisch abgeriegelt. Mit dem Abzug des US-Militärs 2012 stellte sich dann die Frage der künftigen Nutzung; das Gelände lag zunächst brach. "Wir dokumentieren diese seltsame ,Stunde Null'", sagt Philipp Kohl: "Wir zeigen die Menschen, die mit Franklin verwoben sind, und den politischen Diskurs."

Dokumentation von Zeitgeschichte

, ein junges Mannheimer Label für dokumentarische Kurzfilme, Porträts und Videoproduktion von Philipp Kohl, Donni Schoenemond, Johannes Kaltofen und Lena Paul. Philipp Kohl (33) ist in der Mannheimer Filmszene durch sein 2011 erschienenes Filmdebüt "Transnationalmannschaft" bekannt, in dem er sich mit Integrationsfragen in Mannheim beschäftigte. Donni Schoenemond (32), selbst Musiker, drehte zahlreiche Musikvideos. "Niemandsland" ist ihr gemeinsames Doku-Debüt in Spielfilmlänge.

"Wir", das sind Kohl, Schoenemond und ihr Team vom Mannheimer Videolabel Gallion. Bei "Niemandsland" handelt es sich um eine Auftragsarbeit: Die Geschäftsstelle Konversion der Stadt wollte den Umwandlungsprozess - und damit ein Stück Mannheimer Zeitgeschichte - dokumentieren lassen. Mehr als ein Jahr lang hat das Team auf Franklin gedreht, 2017 soll der Film erstmals auf Festivals gezeigt werden, derzeit wird er geschnitten.

Der gestern veröffentlichte Trailer gibt einen Vorgeschmack: Die Bilder vermitteln die postapokalyptische Atmosphäre auf dem verlassenen Gelände, perkussive Sounds erzeugen Spannung, Stimmen aus dem Off erinnern an die Vergangenheit des Geländes. Dann kommt Bewegung in die Geisterstadt: Planer, die an Zukunftsentwürfen arbeiten. Eine Theaterperformance in den leerstehenden Gebäuden. Menschen, die sich gegen den Abriss wehren.

Erklärstück über Demokratie

Schon dem Trailer ist die Liebe der Filmer zu Mannheim und seinen Bewohnern anzumerken. "Wir wollen die Menschen, die am Konversionsprozess beteiligt sind, so darstellen, wie sie sind", sagt Donni Schoenemond. Auch deshalb konzipieren sie "Niemandsland" als Episodenfilm mit mehreren Protagonisten. "Das Spannende ist doch, dass die Konversion hier kein gerade verlaufender Prozess ist."

Der Film erzählt die Geschichten verschiedener Beteiligter - vom Konversionsbeauftragten Konrad Hummel über den Leiter der Flüchtlingsunterkunft auf dem Areal bis hin zu einem Künstler, der hier eine große Aktion gestartet hat. Jeder dieser Protagonisten hat seine eigene Position - von den Anwohnern, die möglichst wenig Veränderung wollen, über Investoren, Künstler und Geflüchtete. "Niemandsland" reiht aber nicht einfach Einzelpositionen aneinander, er dokumentiert auch den demokratischen und bürokratischen Prozess, der hinter der Konversionsplanung steckt.

Eine Wertung wollen die Filmemacher dabei vermeiden - soweit, wie sich das vermeiden lässt, wenn allein schon eine Entscheidung im Schneideraum oder die Selektion der Protagonisten als Positionierung interpretiert werden können. "Der Film soll den politischen Diskurs abbilden", sagt Philipp Kohl, "und wir hoffen, dass er auch als Erklärstück für die Funktionsweise von Demokratie gesehen werden kann." Bei der Crew von Gallion verfehlt er seine Wirkung schon mal nicht: "Wir diskutieren momentan fast täglich über Themen wie Stadtplanung", erzählt Donni Schoenemond.

Ungewöhnliche Tauschgeschäfte

Die Musik zum Film produziert das Gallion-Team selbst, mit lokalen Musikern wie Thilo Eichhorn oder Seamoya. Das unterstreicht die Handschrift des Videolabels - und es gibt den Einzelepisoden einen kohärenten ästhetischen Rahmen.

Und was hat es nun mit den Schafen auf sich? "Die hat Philipp Morlock ins Franklin-Village gebracht", erklärt Kohl. Der Künstler sah das Recycling-Potenzial auf dem Gelände und zog den "Franklin-Store" hoch, über den er alles noch Brauchbare vor dem Abbruch zu veräußern versuchte. Durch eines seiner Tauschgeschäfte erhielt er die Schafe, die seitdem das Areal abgrasen - die ersten von vielen künftigen Bewohnern.