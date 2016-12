Voller Ärger über Trump, Gauland und Erdogan

Warnt vor Populisten: Frederic Hormuth in der Klapsmühl'. © Michael Ruffler

Geht das laufende Jahr auf sein Ende zu, wird es Zeit, ihm noch einmal prüfend ins Stammbuch zu gucken, bevor man den Wälzer erst einmal zuschlägt und ins Regal stellt. Bei der Rückschau wägt man das Gute gegen das Schlechte ab, hebt oder senkt den Daumen. Und manchmal, bei besonders durchwachsenen Exemplaren, kommt man zu dem poetischen Schluss: Das war jetzt aber so lala.

Nun also 2016. Der Zurückblicker heißt Frederic Hormuth, bekannt für spitze Zunge und schwarzen Humor. Das lässt nichts Gutes ahnen- und tatsächlich kommt dieses Zwanzigsechszehn beim satirischen Jahresrückblick in der Mannheimer Klapsmühl nicht gut weg. Das Fazit beginnt - wie sollte es auch anders sein - mit Donald Trump. An dem "Bullshiter" kommt keiner vorbei.

Die "Person des Jahres" ("Time"-Magazin) ist mit diesem Titel zum Nachfolger von Angela Merkel geworden - und damit ausgerechnet von jener Frau, die er wegen ihrer Haltung in der Flüchtlingskrise während seines eigenen Wahlkampfes zum Schreckgespenst der US-Konservativen stilisiert hatte.

Pointiert und deftig

Natürlich bekommt Trump sein Fett weg. Der Erfolg des "Mannes mit den gelben Haaren" verdanke man der aktuellen Lage der USA: "Die sind im Eimer und Trump ist der Arsch, der auf diesen Eimer passt." Hormuth kommt wie immer schnell auf den Punkt. Sehr pointiert - aber manchmal auch ein bisschen zu schnell. Da werden Zitate aneinandergereiht, Übergänge glatt verschluckt. 2016 ist zwar viel passiert. Dennoch wäre gerade bei diesem Jahresrückblick weniger mehr gewesen.

So rattert der Mannheimer Kabarettist die Zeitleiste entlang und erledigt seine Chronistenpflicht. Alexander Gaulands unsägliches Boateng-Zitat schreibt er "präsenilem Rassismus" zu, in einem von der AfD inspirierten Ikea-Katalog sieht er schon die "Volksmatratze Eva". Hier, das merkt man, wird es Hormuth besonders wichtig. "Postfaktisch", das Wort des Jahres, nimmt er in einem Song auseinander und intoniert: "Denker sind kühler - als ein Fühler." Dem wird ein Zitat des verstorbenen Leonard Cohen gegenübergestellt, der einmal gesagt hat, dass er seinem Bauchgefühl deshalb nicht traue, weil es kommt und geht.

Apropos Cohen. Seinen schönsten und rührendsten Moment hat der Abend, als Hormuth den 2016 für immer Gegangenen ein Lied widmet, welches das himmlische Stelldichein als beschwingte Stehparty inszeniert. Herrlich ist die Stelle, an der Muhammad Ali und Fidel Castro Trainingsjacken tauschen.

Auch sonst lässt Hormuth nichts aus, handelt VW und den Abgasskandal, die Terrorpanne in Sachsen, Reichsbürger und Burka-Verbot, Pokemon Go, Erdogan und Fake News ab. Den Erfolg der Populisten führt er dabei auch auf das Versagen der politischen Klasse sowie der Mitte der Gesellschaft bei der sozialen Integration zurück. Ein klassischer Hormuth, der auch fürs neue Jahr zum Nachdenken anregt.