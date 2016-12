Von begehbaren Ballons und Stimmen des Lichts

Auch Robert Delaunays "Soleil no. 1" von 1913 wird gezeigt. © Sammlung Hack-Museum

Der Höhepunkt kommt zum Jahresende: "Stimme des Lichts" heißt die Schau, für die das Hackmuseum im Dezember 2017 Leihgaben aus den großen Museen Europas nach Ludwigshafen holt. Werke von Sonia und Robert Delaunay, Paul Klee, Frantisek Kupka, Fernand Léger, August Macke und Francis Picabia werden dabei sein.

Gemeinsam haben sie, was mit dem Begriff Orphismus beschrieben ist: Ganz losgelöst vom Figürlichen, aufbauend auf Farblehren und der Auseinandersetzung mit den physikalischen wie auch esoterisch-spirituellen Aspekten des Lichts, bereiteten sie einer "reinen", abstrakten Kunst den Weg. Es sei überhaupt die erste umfassende Themenausstellung zu dieser Keimzelle der Abstraktion, betonte Museumsleiter René Zechlin gestern bei der Präsentation des Programms für 2017. "Stimme des Lichts - Delaunay, Apollinaire und der Orphismus" wird unterstützt von der BASF.

Der in Argentinien geborene Tomás Saraceno, Jahrgang 1973, bewegt sich im Schnittfeld von Kunst und visionärer Technik und bestückt mit seinen Flugobjekt-Skulpturen die Räume des Museums von Februar bis April. Der Künstler und Architekt erforscht und entwickelt gemeinsam mit Naturwissenschaftlern für das "Aerocene" (Zeitalter der Luft) Ballone, die nur durch die Kraft der Thermik fliegen (sollen).

Ein gigantischer Ballon aus gebrauchten Plastiktüten wird als Skulptur begehbar sein und sich am Ende wohl tatsächlich in die Lüfte erheben. Vor der "Biennale für aktuelle Fotografie", wie das Fotofestival nun heißt, das im September beginnt, stellt die dritte Wechsel-Schau im Museum Surrealismen der Gegenwart den Zeichnungen des Österreichers Alfred Kubin (1877-1959) gegenüber. Der Titel "Die andere Seite. Erzählungen des Unbewussten" nimmt Bezug auf den gleichnamigen Roman Kubins von 1909, der den Leser in ein Traumreich entführt. Dabei sind Werke von Laurent Grasso, Alicja Kwade, Stéphane Thide, Richard Mosse und anderen zu sehen, und zwar ab 25. Mai.

Im oberen Geschoss werden aus der eigenen Sammlung nach den aktuellen "Abstraktionen" ab Jahresmitte in "Erzählte Welt. Geschichten in der Kunst" ausgewählte Werke aus dem Mittelalter bis in die Gegenwart gezeigt; es wird der Frage nachgegangen, auf welche Weise die bildende Kunst Geschichten erzählt.

Um die Art des Erzählens geht es auch im Kabinett, dem Raum auf der Eingangsebene, wenn dort ab Oktober Künstlerbücher und -schallplatten gezeigt werden. Zuvor sind Druckgrafiken Blinky Palermos und humorvolle Zeichnungen Tomas Schmits zu sehen. Drei Maler würdigt die Rudolf-Scharpf-Galerie in Einzelausstellungen - den Turiner Manuele Cerutti, der mit eigentümlichen Kombinationen von Gegenständen geheimnisvolle Bilder schafft, den Deutschen Enrico Bach, der mit streng geometrischen Formen und Flächen Räume andeutet, und die gebürtige Iranerin Toulu Hassani, die Ornamentik und Minimalismus kombiniert und so eine meditativ-poetische Tiefe erzeugt.