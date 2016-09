„War komisch, mich zu hören“

Fühlt sich unter den Fischen im Disney-Film "Findet Dorie" pudelwohl: Franziska van Almsick hat für den 3D-Film eine Sprechrolle übernommen. © dpa

Wasser ist ihr Element. Was lag also näher, als der mehrfachen Schwimmweltmeisterin Franziska van Almsick (38) eine Sprechrolle in dem neuen Animations-Abenteuer "Findet Dorie" anzubieten? Fischdame Dorie durchschwimmt auf der Suche nach ihren Eltern das Meer und landet in einem Vergnügungspark für Unterwassertiere. Hier kommt Franziska von Almsick zum Einsatz. Sie ist die Lautsprecherstimme in dem Park und darf sogar unter ihrem eigenen Namen Ansagen machen.

Frau van Almsick, es ist schon sehr ungewöhnlich, in einem Animationsfilm mitzusprechen, ohne eine Figur zu haben. Andererseits wird Ihr richtiger Name in der deutschen Synchronisation mindestens fünfmal erwähnt...

Franziska van Almsick: Da habe ich mich anfangs selbst ein bisschen erschrocken, aber im Nachhinein habe ich mich natürlich gefreut, dass man es nicht erklären muss. Das war schon lustig, als ich mir den Film mit meinen Kindern ansah und sagte: "Ich bin mal gespannt, ob ihr mich erkennt." Mir war es dann gar nicht so bewusst, dass auch mein Name so häufig erwähnt wird. Ich bin schon sehr ehrfürchtig, dass mir die Chance gegeben wurde, so mitzuwirken.

Franzika van Almsick Die ehemalige Schwimmerin, geboren am 5. April 1978 in Ost-Berlin, war bis zur Beendigung ihrer Sportkarriere 2004 mehrfache Welt- und Europameisterin. Bei Olympischen Spielen gewann sie vier Silber- und sechs Bronzemedaillen. Seit 2010 ist sie stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Sporthilfe. Im Fernsehen ist sie als Co-Kommentatorin bei Schwimmsportereignissen zu sehen. Sie lebt mit dem Unternehmer Jürgen B. Harder in Heidelberg. In dem Disney-Film "Findet Dorie"ist van Almsick als Lautsprecherstimme zu hören. Der 3-D-Computeranimationsfilm der US-amerikanischen Disney-Tochterfirma Pixar-Studios knüpft an den Erfolgsfilm "Findet Nemo" an, der 2004 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Zu den deutschen Synchronsprechern bei "Findet Dorie" gehören Anke Engelke , Christian Tramitz und Udo Wachtveitl.

Mögen Sie eigentlich Ihre eigene Stimme?

Van Almsick: Ja, das war komisch, seine eigene Stimme zu hören. Wobei ich glaube, dass sich meine Stimme auch verändert hat. Man wird ja älter und ist so ein bisschen entspannter. Ich kann meine Stimme jetzt bestimmt besser annehmen als früher.

Als Schwimmerin sind Sie mit dem Element Wasser vertraut wie kaum ein anderer. Wie gefiel Ihnen im Film die computeranimierte Darstellung des Wassers in allen seinen Formen?

Van Almsick: Das war schon Wahnsinn und schlichtweg atemberaubend. An vielen Stellen des Films hat man das Gefühl, dass man tatsächlich mittendrin ist und sich vorstellen kann, dass so ein Korallenriff tatsächlich so aussieht. Das macht den Film umso liebenswerter, aber das ist Disney. Wenn sie etwas machen, dann machen sie es richtig. Als mir die Rolle angeboten wurde, war es mir wichtig, dass die Verbindung zu mir einfach stimmt. Wäre es um den Zoologischen Garten gegangen, wäre es mir schwerer gefallen.

Zeitgleich zu "Findet Dorie" wurde jetzt ja auch die Aktion "Deutschland schwimmt" ins Leben gerufen...

Van Almsick: Es gibt viel zu viele Kinder, die noch nicht schwimmen können, und dagegen muss man etwas tun. Gemeinsam mit Disney möchte ich auf diese Problematik aufmerksam machen und ganz Deutschland, vor allem Kinder, zum Schwimmen bewegen. Disney wollte mit der Aktion etwas Gutes tun. Ich glaube, dass so auch die Idee entstand, mich da mit einzubauen. "Deutschland schwimmt" passt natürlich wunderbar zu meinem Verein für Kindererfahrung. Seit vielen Jahren versuche ich schon, mich für das Thema zu engagieren, dass jeder schwimmen kann. Nicht Fahrrad fahren zu können ist nicht schlimm, weil auch nicht lebensbedrohlich. Aber Wasser ist überall, und es kann gefährlich und lebensbedrohlich sein, wenn man nicht schwimmen kann. Es gibt noch viel zu viele Kinder, die noch nicht schwimmen können, und dagegen muss man etwas tun.

Auf welche Realität stoßen Sie damit, denn eigentlich sollte es doch so sein, dass Kinder in der Schule schwimmen lernen?

Van Almsick: Ich glaube, dass das früher Bestandteil in der Schule war. Irgendwann wurde der Schwimmunterricht auch mal abgeschafft, weil andere Fächer wichtiger zu sein schienen. Ich habe jetzt mit Schulen die Erfahrung gemacht, dass der Schwimmunterricht erst in der 3. oder 4. Klasse anfängt, aber nach einem Jahr auch schon wieder vorbei ist. Der Schwimmunterricht wird etwas stiefmütterlich behandelt, weil sich jeder auf den anderen verlässt, und das ist für mich der große Knackpunkt. Ich finde, mit Eintritt in die 1. Klasse sollte man schon schwimmen lernen.

Gehen Sie manchmal auch ins Aquarium, um Fische einfach nur zu beobachten?

Van Almsick: Das finde ich manchmal es bisschen schwierig. Ich verstehe zwar, warum es Zoos gibt, aber gleichzeitig sind Tiere in Gefangenschaft auch etwas Furchtbares für mich. Wenn Tiere zu groß sind und eigentlich nicht mehr in ihr Gehege passen, kann ich mir das gar nicht angucken ohne dabei ein schlechtes Gefühl zu bekommen. Genauso geht es mir mit Fischen in Aquarien. Auf der anderen Seite ist es auch gut, dass Kinder, die nicht so reisen können, auch mal sehen können, was es für eine Vielfalt auf unserer Welt gibt. Ich glaube aber, dass ein Film wie "Findet Dorie" dabei ein bisschen helfen kann.