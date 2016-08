„Wir sind kontaktbereit“

Eine merkwürdige Situation. Da sitzt einem in Bernd Mand ein langjähriger Kollege und Mitarbeiter gegenüber, der die Seiten gewechselt hat und nun ein Theater mit leitet. Neben ihm sitzt seine Kollegin Inka Neubert, die als alleinige Leiterin schon ab 2009 diese Position innehatte und deren Vertrag 2015 von Seiten des TiG7-Trägervereins Theater Trennt nicht verlängert wurde.

Nun treten die einstige Künstlerische Leiterin und Kritiker und Kurator Mand gemeinsam an, das durch überwiegende Amateurarbeit unter professioneller Leitung beliebt gewordene Filsbach-Theater im Auftrag von Stadt und Land neuaufzustellen, umzustrukturieren, zu professionalisieren - möglichst ohne den charmanten Charakter der Mannheimer Hinterhofbühne zu zerstören. Eine schwierige Aufgabe, aber keine unlösbare, befindet das motivierte und gut gelaunte Duo im lauschigen Theaterhof. Der soll künftig ebenso weiterbespielt werden wie die Hauptbühne, das Foyer im Innern und eine neu zu erobernde kleine Probebühne, die, so Mand, "nicht kopflos, aber radikal" entrümpelt wurde.

"Für mich war es wichtig, erst einmal einen Schnitt mit dem TiG zu machen, eigene Projekte in Mannheim zu zeigen", sagt Neubert über ihre Rückkehr, bei der sie sich "nicht wie eine Notlösung" vorkomme, sondern "für das zurückkomme, was sie hier immer machen wollte". Veränderungen sind schon jetzt mannigfach sichtbar: Melanie Wetter hat eine neue Grafik für das Haus, seine Leporellos und Publikationen entworfen: klarer, sachlicher, übersichtlicher. Und der - auch in der Berichterstattung - stets aufzuschlüsselnde Betriebsname TiG 7 ist einer modifizierten Langversion des Spielstättennamens gewichen: theater/hausG7 mit einem dezenten "mannheim", das das darüberstehende "haus" trägt.

Saisonstart: Testspielwochen im theater/hausG7 Ab 1. September geht es im Hof locker los: Donnerstags (11.30-14.30 Uhr) kocht und performt Sängerin Nicole Hadfield mit "Lovefood-sound" einen veganen Mittagstisch. Theater erkundet sein Umfeld: Die vierteilige Reihe Testspiel-Werkstatt (jeweils freitags, 20 Uhr) widmet sich am 2. 9. den "Kollegen", am 9.9. den "Nachbarn", am 16. 9. bei einem "Bergfest" mit Performances und Diskussionen dem Thema "Wir lieben unseren Job" und am 23. 9. mit Gästen der internationalen Theaterszene den "Mitmachern". Politisch wird es am 22.9., 20 Uhr: Florian Zinneckers (Süddeutsche Zeitung) Beitrag "Wozu besteht Hoffnung in Europa?" wird unter dem Titel "89 Questions" mithilfe des Autors, des Mumuvitch Disko Orkestars und des britischen Theaterperformers Chris Thorpe zur Spoken-Word-Concert-Performance. Am 27. Oktober folgt mit der deutschsprachigen Erstaufführung "Der Reservist" des belgischen Stückemarkt-Teilnehmers Thomas Depryck die erste Eigenproduktion. Karten gibt es unter 0621/15 49 76. rcl

Verweilen und Plauschen

Auch drinnen im Foyer hat sich einiges getan: Für Spielzwecke besser ausleuchtbares Dunkelgrau bedeckt die Wände, bunte 50er-Jahre-Sessel laden zum Verweilen und zum Kunstgespräch. Mit einem solchen starten die beiden auch in ihre "Testspielwochen" (wir berichteten), die in einer vierteiligen Werkstattreihe jeweils freitags (2., 9., 16. und 23. September) symbolisieren sollen: "Wir sind kontaktbereit und laden ein" - und zwar Künstlerkollegen, Vereinsmitglieder, Anwohner und Kulturentscheider. Diese Sondierungsphase fragt ganz offen: "Wohin mit diesem Theater?" Generell haben die beiden vor, für ihre Eigenproduktionen neue Vermittlungsformate zu entwickeln, die nach Mand in der Freien Szene zu kurz kommen. "Das sollte kein klassisches Vorgespräch sein, sondern kann auch ein Kurzfilm, ein lockerer Talk, ein Flyer, eine Performance im Foyer sein", ergänzt er.

Inhaltlich wird es in G7, so erläutert Inka Neubert, "kein Motto, aber Themeninseln geben, an die etwa auch Satellitenstationen" - wie Franziska von Plochis Street-Art-Workshop "Reloaded" (5.9.) oder Anna Peschkes "Atelier der maßgeschneiderten Rituale" (U 4, 15) - andocken können. Wie steht es mit dem "Verein", also den Amateurdarstellern und Mitgliedern, die das alte TiG Jahre getragen haben, will ich wissen, waren doch zuletzt aus jenem Kreis Bedenken zum neuen Leitungsteam und über dessen professioneller Zielsetzung zu hören.

Vorschläge sind erwünscht

Auch hier stehen die Zeichen auf Neuanfang: "Die Angst der alten TiGler-Garde, dass wir jemanden raushaben wollen, bekommen wir schon zugetragen und nehmen sie auch ernst. Dabei ist es eine Chance, auch für den Verein und seine Mitglieder, sich neu zu positionieren, auch Vorschläge zu machen, wie man sich mit Produktionen und Engagement einbringen möchte", erklärt Neubert. Und Mand ergänzt: "Die Professionalisierung ist nun mal vom Land geboten, und wir verstehen das als große Chance, das Haus in Mannheim neu zu verorten. Wir wollen das aber gemeinsam machen mit den verbundenen Leuten sowie mit neuen. Die Trennung im Kopf ,hier Profis, dort Amateure' muss weg."

Über die Kombination mit dem professionellen Spielplan, die Fördermittel für Amateurproduktionen und darüber, wie das in ein Paket zu packen ist, wollen sich Neubert und Mand auf konkrete konstruktive Vorschläge hin dann gemeinsam Gedanken machen. Der Verein und auch das theater/hausG7 ist also im Begriff luftiger und durchlässiger zu werden. Das beweist der ungewöhnliche Spielplan für den Start-Monat September, der selbstbewusst und konkret den Titel "Testspielwochen" trägt.