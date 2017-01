„Wir wollen kein Zu-Tode-Erklären“

Am kommenden Montag wird zugemacht. Erst im Dezember eröffnet die Kunsthalle wieder, dann als Gesamtkomplex mit dem Neubau. Kunsthallen-Chefin Ulrike Lorenz erklärt im Gespräch mit dieser Zeitung, in welcher Ordnung sie sich dort die Kunstpräsentation vorstellt.

Frau Lorenz, in gut einem Jahr ist Eröffnung. Wie weit sind Sie mit dem kuratorischen Konzept?

Ulrike Lorenz: Weit! Rahmenprogramm und Grundidee stehen. Aber wir müssen noch schauen, ob die Objekte, die wir ausstellen wollen, in einem ausstellungswerten Zustand sind. Künstler arbeiten auch noch an Großinstallationen. Wir wollen Werke dauerhaft mit der Architektur verbinden, eine Art Kunst am Bau, für die wir teils noch Aufträge vergeben.

Ulrike Lorenz Als die 1963 in Gera geborene Ulrike Lorenz 2009 die Kunsthalle übernahm und eine Sanierung für den neuen Trakt anstand, sprach sie bald von einem Abriss des Mitzlaff-Trakts (1983) und dem Bau einer neuen Kunsthalle. Von 2004-2008 war sie Direktorin des Kunstforums Ostdeutsche Galerie Regensburg. Ihr Spezialgebiet ist aber auch Otto Dix. dms / bild: Bechtel

Zuletzt sagten Sie, die Kunsthalle solle Vorreiter eines offenen, dynamischen und souveränen Museums sein. Alles sei stets im Wandel. Das klingt nach unruhigen Zeiten. Wie entsteht da Ordnung?

Lorenz: Es ist eine geordnete Bewegung. Mit dem "Museum in Bewegung" meine ich: Wir gehen dynamisch mit der Sammlung um. Werke liegen nicht bleiern in den Depots oder stehen zehn Jahre in der Ausstellung, sondern wir setzen existenzielle Themenstellungen und nehmen dafür die passenden Werke.

Keine Kunstgeschichte mehr?

Lorenz: Nein, wir machen keine Stilgeschichte im Sinne eines Gänsemarschs bekannter Meistererzählungen, die für viele Jüngere oder Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen sowieso nur eine Sicht unter vielen ist. Kunstgeschichte ist immer auch ein willkürliches Ordnungsmuster.

Leben, Sterben, Vergänglichkeit, Zeit, Raum, Kosmos, Schönheit, Schrecken, Unsichtbares, Unsagbares - so lauten Ihre Ordnungsprinzipien. Kommt da Kunstgeschichte nicht zu kurz, wird missbraucht, wird zu Anthropologie, zur Wissenschaft über den Menschen?

Lorenz: Wir stellen den Menschen ins Zentrum, den Menschen, der die Stadt benutzt und Gewohnheiten, Kenntnisse und Erfahrungen mitbringt. Vielleicht kommt da die konventionelle Kunstgeschichte zu kurz. Nicht aber die Kunst, die ja immer vom Menschen ausgeht - vom Künstler und dem, was er in der Welt erfährt. Wir wollen das Kunstwerk ernster nehmen, als es die akademische Kunstgeschichte vielleicht jemals getan hat. Ordnung ist immer Reduktion. Wir wollen aber Vielfalt, Widersprüche, Lücken, kein Zu-Tode-Erklären, sondern ein Gespräch - auch über aktuelle Themen.

Kommen Sie da noch Ihrem Bildungsauftrag nach? Suchen nicht etwa Schüler, die in die Kunsthalle kommen, nach den Begrifflichkeiten aus dem Unterricht?

Lorenz: Mit dem erzählerischen Ansatz um existenzielle Fragen haben wir neue Möglichkeiten für eine unkonventionellere Bildungsarbeit. Wer das nicht annehmen will und doch den Expressionismus sucht, den setzen wir in Bewegung mit unserer digitalen Strategie, und er findet den Expressionismus an mehreren Orten. So meinen wir das "Museum in Bewegung" eben auch: Die Besucher gehen mit dem Smartphone durchs Museum und erleben ihren Expressionismus in einem neuen Licht.

Ist das nicht unübersichtlich?

Lorenz: Wir haben weiterhin dezidiert geordnete Räume im Jugendstilbau, wo wir Großthemen setzen, die mit der Geschichte des Hauses zu tun haben. Es werden Ausstellungen wiederaufleben, die Kunstgeschichte geschrieben haben: 1925 die "Neue Sachlichkeit", "Neue Wege in der Malerei" 1958 und 1975 "Der ausgesparte Mensch". Darüber hinaus wird unser Provenienzforscher Mathias Listl seine Forschungsergebnisse präsentieren. Wir erzählen Mannheims jüdische Sammlergeschichte, und auch die Ausstellung "Bolschewistische Bilder" wird rekonstruiert, mit der die Nationalsozialisten 1933 ihre Kulturpolitik vorstellten.

Ihrem Vor-Vorgänger Rolf Lauter hat man auch Willkür und fehlende Ordnung vorgeworfen. Zu viel Wagnis, zu viel Chaos. Haben Sie Angst vor ähnlichen Vorwürfen?

Lorenz: Überhaupt nicht. Was wir tun, wird global als sehr relevant empfunden. Wir werden der Bewegung ja Ruhe entgegensetzen - etwa nach einem Skulpturenraum mit einer Menschenmenge auch die Leere und Stille in einem Raum, in dem wir nur Umberto Boccioni zeigen.

Früher hat man für die Ewigkeit gebaut. Heute ist morgen Neues alt. In 20 Jahren werden Museen gebaut, von denen wir nicht einmal träumen. Wird man dann wieder über einen Abriss sprechen?

Lorenz: Ich hoffe, dass sich dieses Thema dauerhaft erledigt hat. Allerdings sind diese neuen Häuser Technikmaschinen. Und die Technik wird veralten. Das haben wir aber eingerechnet. Wir stellen uns auf technische Erneuerungen und Wartungen ein und werden uns mit entsprechenden Rücklagen wappnen. Ich hoffe, dass Substanz und Struktur des Hauses so haltbar und so gut sind, dass man in 100 Jahren auch neue Konzeptionen in diesem Bau umsetzen kann.