Noch einmal die Politik, noch einmal die Frauen als Opfer einer Männerwelt. Wie in den Wettbewerbsbeiträgen "Koblic" aus Argentinien und dem iranischen "Another Night" (wir berichteten) bleibt auch im Film "The dark Wind" (der dunkle Wind) des kurdischen Regisseurs Hussein Hassan der weiblichen Hauptfigur die passive Rolle vorbehalten. Reko und Pero sind ein jesidisches Liebespaar im Nordirak, zu Beginn sieht man die Familienpatriarchen, wie sie der Hochzeit der beiden ihre Zustimmung erteilen.

Die hübsche Pero bleibt lächelnd im Hintergrund. Dann wird das Dorf vom IS überfallen, als Reko gerade auswärts ist. Die selbst ernannten Gotteskrieger rauben die Frauen und verschachern sie an Gesinnungsgenossen. Doch Reko gelingt es, sie zu befreien. Pero jedoch ist traumatisiert, hat infolge des Raubs und der Vergewaltigung allen Lebensmut verloren - und begegnet auch ihrem Verlobten nur noch distanziert und apathisch. Schwanger ist sie außerdem, was die Gemeinschaft nur als "Schande" empfinden kann. Und wo bleibt die Menschlichkeit? Diese Frage rückt ins Zentrum von Hassans Wettbewerbsbeitrag, der zunächst wie ein Kriegsfilm beginnt und sich dann in ein psychologisches Drama verwandelt. Das offene Ende des brisanten Films lässt die Frage nur umso intensiver nachklingen.

Leyla, eine Mittvierzigerin aus Istanbul, hat sich dagegen die Freiheit genommen, ihr Leben selbst zu bestimmen. Im türkischen Beitrag "Wedding Dance" von Regisseurin Cigdem Sezgin ist sie, die geschiedene Frau, freilich zur Außenseiterin geworden. Ihre Freundin bringt es auf den Punkt: "Alle hier lieben Sexpuppen, aber keine selbstbewussten Frauen." Im Falle des jüngeren Taxifahrers Ahmet scheint die Sache indes anders zu liegen. Er lässt sich auf eine Beziehung mit Leyla ein.

Ziemlich melodramatisch

Es könnte freilich sein, dass er das nur deshalb macht, weil ihm außer seiner Lust alles ziemlich gleichgültig ist - und weil ihn mit der von der Familie als zukünftige Frau empfohlenen Hülya nicht eben viel verbindet. Dagegen ist Leyla in diesem ziemlich melodramatischen Film alsbald zwischen Ahmet und ihrem auf Besuch weilenden Ex-Mann hin- und hergerissen. Auf Happy End ist dieses Spielfilmdebüt, das Einblick in die türkische Gesellschaft vermittelt, jedenfalls nicht gestimmt.

Apropos Stimmung: Wem der Sinn zur Abwechslung einmal nach weniger Gesellschaftspolitik und etwas ganz Anderem steht, dem sei der schwarzhumorige serbische Beitrag "Train Driver's Diary" (Das Tagebuch des Zugführers) von Milos Radovic empfohlen. Dieser durchaus unkorrekte Film steht in einer Tradition, wie sie noch bei Emir Kusturica zu finden ist - und geht sehr unkonventionell mit dem Umstand um, dass sich in vielen Ländern dieser Welt Lebensmüde vor Züge werfen.

Lokführer Ilija, um die 60, hat schon über 30 Tode erlebt - er war nie schuld, und es tat ihm immer leid, aber so spielte eben das Leben. Seinen Berufskollegen ergeht es ja auch nicht anders. Wie aber wird sein ihm nacheifernder Ziehsohn Sima nur die Angst des Lokführers los? Es geht schlicht um das einzig richtige Initiationserlebnis. Zu makaber? Nun ja, alles Geschmackssache, aber innerhalb des diesjährigen Festivalwettbewerbs ist dieser muntere Film durchaus auch eine wohltuende Ausnahme.