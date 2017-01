Wunder der Experimental-Kunst

Haben nach 16 Jahren die Leitung ihres Künstlerhauses Zeitraumexit mit dem Jahreswechsel (von links): Wolfgang Sautermeister, Gabriele Oßwald und Tilo Schwarz bleiben aber der Region als Künstler erhalten. © Bild. Peter Empl

Was ist es nun? Galerie, Hinterhoftheater, Experimentallabor oder Kunstschule? Dass Gabriele Oßwald, Wolfgang Sautermeister und Tilo Schwarz diese Frage nicht so eindeutig beantworten, wie sich manche Kulturpolitiker das gewünscht hätten, macht den Reiz der ungewöhnlichen Kunststätte im Jungbusch aus. Mit dem Jahreswechsel zog sich das Trio, das zunächst im Quartett mit Elke Schmitt im atmosphärischen Rückgebäude in der Langen Rötterstraße die ungewöhnliche Arbeit aufgenommen hatte, aus dem kuratorischen Geschäft zurück. Die Leitung haben sie - wir berichteten - ihrem "Wunschnachfolger" Jan-Philipp Possmann übergeben, den wir nächste Woche vorstellen werden.

Knapp zwei Jahrzehnte voller kurioser Kunstbegegnungen, kulturpolitischer Kabalen und kontinuierlichem Kulturkampf bieten nun Anlass, die Frage zum Abschied nochmals neu zu stellen: Was war es nun?

Mitte der 90er Jahre traten die vier Künstler mit "Industrietempel"-Erfahrung tatsächlich überwiegend mit Workshops, Mal- und Zeichenklassen, aber auch Kunstreisen, und nach und nach auch mit eigenen Arbeiten in Erscheinung - und zwar unter dem noch etwas sperrigen Namen "ZeitRaum Büro für Kunst Ex!t Ausgangspunkt Theater".

Das Künstlerhaus Zeitraumexit Zeitraumexit wurde nach einigen gemeinsamen Projekten und Initiativen als spartenübergreifendes Büro für Kunst 2001 in der Langen Rötterstraße (Neckarstadt-Ost) von Gabriele Oßwald, (der 2009 ausgeschiedenen) Elke Schmitt, Wolfgang Sautermeister und Tilo Schwarz gegründet.

Ziel war es, ungewöhnliche Performance- und Live-Art-Formate zu zeigen. Mit Reihen wie "Frisch eingetroffen", Projekten wie "Outside the Box" und vor allem dem Festival "Wunder der Prärie" erwarb man internationales Renommee.

erwarb man internationales Renommee. 2007 bezog Zeitraumexit Räume im Stadtteil Jungbusch (Hafenstraße), seit 2014 zählt es zu den Soziokulturellen Zentren der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen in Baden-Württemberg (LAKS). (rcl)

Was sich in den Lager- und Werkstatträumen eines Neckarstädter Wohnhaushofes ab 2001 entwickelte, war für hiesige Kunstfreunde ungewohnt. Interdisziplinäre Arbeit war und bleibt hier Konzept, der Mensch und sein Verhalten zu Raum und Zeit stehen im Schnittpunkt aller Materialien, Medien und Ausdrucksformen. Nun stand Mannheim kulturell für vieles, aber nicht für spartenübergreifende Avantgarde. Dass sich das geändert hat, ist das Verdienst dieser nun mehr drei wackeren Streiter. Es erstaunt einerseits, dass sie gerade jetzt aufhören, nachdem Zeitraumexit als Institution - international renommiert und regional verankert - kulturpolitisch gefördert wird. Andererseits erkennt man Oßwald, Sautermeister und Schwarz gerade darin wieder, wenn sie behaupten: "Es ist genau der richtige Zeitpunkt!"

Hühner und Kartoffelsalat

"Mit Essen spielt man nicht!" schrieb der Kritiker den Künstlern 2006 ins Rezensionsbuch, nachdem er (grün im Gesicht) ein einstündiges Kunstspiel mit von der Decke hängenden, gerupften Hühnerleibern überstanden hatte, in denen Barbiepuppen steckten. Das Meat-Art-Trio Pandora Pop arbeitete provokativ am Frauenbild. Eingedenk ist auch die Inszenierung des Schlingensief-Schauspielers Stefan Kolosko, der sich 2011, dann schon am heutigen Standort im Jungbusch, mit seinem Team an Nikolai Gogols "Revisor" verging, um ihn zur kollektiven Kartoffelsalat-Zubereitung umzugestalten.

Ja, wahrlich Kurioses hat man bei Zeitraumexit gesehen, einem Klotz beim Umfallen zugeschaut, Tänzer in Haarkostümen steinzeitlich das Männer-Frauen-Ding aufarbeiten sehen: So ist das, wenn New Yorker Happening-Charakter in der Prärie Einzug hält. Ein selbstironischer Schachzug der Pioniere, ihr längst großgewordenes Festivalbaby "Wunder der Prärie" zu nennen.

Hier, das darf man mit ihrem Abschied nicht vergessen, traten Künstler auf, die man am Nationaltheater erst feierte, als man Jahre später über das Impulse Festival oder das Berliner Theatertreffen von ihnen hörte. Ob Rimini Protokoll, She She Pop, Gob Squad oder Doris Uhlich und andere - bei Zeitraumexit waren sie zu Gast. Das sind Künstler, der Meinung darf man sein, die man nicht zum engeren Bildungskanon zählen muss. Folglich war es schwer, der Stadt und vor allem dem Kulturausschuss des Gemeinderats zu erklären, auf welchem Niveau hier (in vermeintlich wählerfernen Sphären) kuratiert wurde.

Zum Schicksal der Avantgarde gehört es, nach zähem Ackerbau die Ernte nicht selbst zu genießen. International hochgeschätzt - lokal chronisch verkannt: So konnte man das Künstlerhaus lange mit Recht bezeichnen.

Kein Wunder also, dass sich bei Finanzierungskrisen des Öfteren die internationale Performance-Elite melden musste, um ein Bewusstsein zu schaffen, dass Zeitraumexit zwischen Zürich und Frankfurt die einzige Heimatadresse für Live-Art und Experimentalkunst ist. Mannheim verdankt dem Trio Oßwald/ Sautermeister/Schwarz nicht weniger als neue Sehgewohnheiten, verwirrende Theatererfahrungen und kulturpolitischen Wandel, kurz ein großes Stück hinzugewonnener Urbanität und Weltläufigkeit - kein schlechtes Fazit für die Pioniere der Prärie.