Wunder wider die Vernunft

In Hamburg ist das Unmögliche möglich geworden: Elphi lebt! Seit Mittwochabend. Da können das Tief über Schweden und seine Ausläufer noch so sehr für meteorologische Disharmonie und Graupelschauer sorgen, es scheint, als gönnten die ach so kontrollierten Hamburger, aber auch die vielen staunenden Gäste aus aller Welt, ihrer Skepsis einen kleinen Spaziergang durchs selige Land des Optimismus.

Was mit der Elbphilharmonie entstanden ist, wider die (hanseatische) Vernunft, wider alle (finanziellen) Pleiten und Pannen, die das Projekt fast hätten scheitern lassen, es ist nicht weniger als ein Spektakel. Emotional überwältigt von der hellen Schönheit möchte man rufen: Kommt, seht, vor allem aber auch hört es euch an! Es ist mirakulös! Und sachlich brachte es Bundespräsident Joachim Gauck vor der geballten Prominenz Deutschlands inklusive Bundeskanzlerin Angela Merkel in seiner so humorvollen wie klugen Grußrede auf die schlüssige Formel: "Was wir aus der Baugeschichte der Elbphilharmonie lernen können, ist dies: Manchmal muss man sehr wohl ein Wagnis eingehen und Widerstände überwinden, um einer guten Idee zur Wirklichkeit zu verhelfen."

Und diese Widerstände, sie waren auch im Volk, in der Bürgerschaft da. Dass die skandalumwitterte Elbphilharmonie auf ihrem langen Weg von der Idee bis zur Fertigstellung um einen Bürgerentscheid herumkam, grenzt, so sieht es auch Chefredakteur Lars Haider im "Hamburger Abendblatt", an ein Wunder.

Stimmen zur Elbphilharmonie Bundespräsident Joachim Gauck: "Also ich hab ja so viel gelesen von den Sorgenkindern von Hamburg, HSV und Pauli - und jetzt ist Elphi aufgewacht. Freu Dich Hamburg!" Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Eines Tages werden wir alle sehr stolz sein, dass auch zu unseren Zeiten mal etwas gebaut wurde, wo Menschen vielleicht in 50 und 100 Jahren noch sagen: Guck mal, das war damals im Jahr 2017." Schauspieler Armin Mueller-Stahl: "Ich finde, lieber für Kultur viel Geld ausgeben als für reiche Leute." Liedermacher Wolf Biermann: "Ich bin beeindruckt von der Architektur und höre die Musik im Moment noch mit den Augen, nicht mit den Ohren." Bahn-Chef Rüdiger Grube: "Als echter Hamburger freut man sich, dass die Stadt ein neues Wahrzeichen hat. Die Hafencity bekommt ein Herz, das sie bisher nicht hatte." dpa

Da steht man also und staunt, staunt über spektakuläre architektonische Ansichten voller Detailverliebtheit, staunt über urbane Aussichten durch das Glas hindurch auf eine in der Nacht schillernde Metropole. Schönheit pur. Kultur pur. Aber: Der Bau mit Gesamtkosten von 866 Millionen Euro, in dem fast 790 Millionen Euro Steuergelder zu Stahl, Stein und Glas wurden, sei, so Gauck, auch eine Verpflichtung. Und was er meint, meint er freilich gesellschaftlich. Ein Haus für alle Menschen soll es sein, ein Haus, das Gegensätzliches zusammenführt. Sozial. Kulturell. Politisch.

Grandiose Akustik

Ob das Programm des Eröffnungskonzerts mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Thomas Hengelbrock und unter anderem mit der in Mannheim geborenen Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller in dieser Hinsicht einen Vorgeschmack bietet, bleibt fraglich. Es ist eher ein Muskelspiel der Hoch- als Merkel'sche Willkommenkultur, es ist mit seinen vielen modernen Werken des 20. Jahrhunderts mehr Bürgerschreck als Liebeserklärung an die Menschen aller Schichten und Herkünfte.

Aber es ist gut, mutig und zeigt, was der Saal kann, mit dem sich der Akustiker Yasuhisa Toyota wohl selbst übertrifft. Gleich die staubtrockenen Schläge der Anfangskadenz von Beethovens "Geschöpfe des Prometheus" lassen erahnen, dass der Klang im großen Saal ungeheuer geballt und fokussiert ins Ohr dringt. Er ist einfach da. Im Raum. Und am Ende, im Finale von Beethovens "Neunter", wenn Schillers Freude-Worte vom über dem Sternenzelt wohnenden Schöpfer und den umschlungenen Millionen auch gegen 23 Uhr noch überwältigen, hört man im Kosmos der Orchester-, Chor- und Solistenstimmen immer noch durchsichtig und präzise dies: wie gepflegt irisierend die kurzfristig (aus dem Ski-Urlaub) eingesprungene Hanna-Elisabeth Müller auch im Forte ihr edles Timbre darüber zu legen weiß. Ein tolles Elphi-Debüt der Mannheimer Musikhochschulabsolventin.

Zum einen zeigen dann Werke wie Zimmermanns klangrauschende "Photoptosis" mit der mystisch wummernden Orgel oder das kunterbunte Finale aus Messiaens "Turangalîla"-Sinfonie, dass der Saal riesige Klangmassen kultiviert kanalisieren und bündeln kann. Und dann demonstrieren etwa Countertenor Philippe Jaroussky und Harfenistin Margret Köll von einem der vielen Ränge herab mit Alter Musik, wie der kleinste und feinste Klang sich hier durch die große Distanz bewegt - ankommt und zu intimen Momenten führt.

Die Erwartungen werden mehr als eingelöst. Aber nicht überall: Kollegen auf Plätzen direkt hinter dem Orchester klagen über Blechbläserdominanz, was der (utopischen) Absicht des Saalbaus, alles würde überall gleich klingen, widerspricht. Und dann bleibt bei Wagners "Parsifal"-Vorspiel die Frage, ob die fehlende Emphase Hengelbrocks Auffassung oder der transparenten Vereinzelung des Klangs geschuldet ist.

Aber ob der Bau nun die "Petrifizierung der Seele einer Stadt" (Architekt Jacques Herzog) oder "Juwel der Kulturnation Deutschland" (Gauck) ist - Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz hat Recht, wenn er pathetisch und tränenrührend sagt: "Auf dem Fundament unserer Kultur gestalten wir die Zukunft unserer Zivilisation." Klar, ohne Geschichte gibt es keine Zukunft. Aber ohne Wagnis auch nichts, was jemals Geschichte werden kann. Die Elbphilharmonie ist Zukunft, die Geschichte sein wird.