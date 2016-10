Wundersame Lieder in der melancholischen Kuschelecke

Als Gott den Pop erschuf, machte er einen Fehler: Er dachte nicht daran, dass der Pop eines Tages aufbegehren und sich emporschwingen würde zu dem, was die Menschen früher einmal, also vor der 1968er-Revolution, die großen und hehren Künste nannten. Denn dazu hatte der Pop einfach - nun ja - zu wenig Material und dialektische Substanz. Seit dieser Zeit jedenfalls baden alle zu Höherem Bestimmten unter den Popstars Gottes Fehler aus. So kam es, dass die Beatles von Orchestern verhunzt, die Scorpions von einem begleitet wurden, dass Pop-Hinz und -Kunz nach den Sternen zu greifen begannen.

Als Gott dann Leute wie Peter Gabriel, Sting oder Konstantin Gropper schuf, machte er immerhin diesen Fehler wieder wett. Natürlich gibt es zu viele Projekte in dieser Richtung, um alle zu kennen. Aber eines ist gewiss: Es gibt nur wenige, die gelangen. Peter Gabriels Orchesteralbum "Scratch My Back" gehört dazu genau so wie Stings "Symphonicities".

Und nun, nach dem berauschenden Start der Reihe NTM Pop im voll besetzten Opernhaus am Goetheplatz, gehört der in Mannheim lebende Oberschwabe Konstantin Gropper mit "Vexations" zum erlauchten Kreis. "Vexations" - das heißt zu deutsch Ärgernisse, meint aber auch ein Klavierstück von Erik Satie, das 840 Mal wiederholt werden sollte.

Der neue Musiksalon am Nationaltheater Musiksalon: Wie speist sich die europäische Kunstmusik ein in den globalisierten Fluss von Welt- und Popmusik? Wo stecken bereichernde Schnittmengen und wo die Weiterentwicklung? Solche Fragen stellt NTM-Opernchefdramaturg Jan Dvorak im neuen Musiksalon, in dem Klassik, Jazz und Pop aufeinandertreffen. Kuratoren: Neben Dvorak sind auch Robin Phillips (Lied) und Thomas Siffling (Jazz) bei den Programmmachern. Die alte Reihe "Siffling's Nightmoves" geht im Musiksalon auf. Nächster Termin: 28.10., 21 Uhr, im Oberen Foyer mit Oriental Jazz von LebiDerya (0621/1680 150). dms

Philosophie, Bildung, Weisheit

Von Ärgernissen ist beim Projekt mit dem Nationaltheaterorchester unter Matthew Toogood keine Spur. Was John Metcalfe für Gabriel und Rob Mathes für Sting erledigt hatte, das taten Roman Vinuesa und Peter Häublein unter dem Label Himmelfahrt-Scores für Gropper. Und auch hier entstand aus Rock oder Pop - oder was sonst Gropper eben macht - etwas Neues, mit dem Alten nicht zu Vergleichendes. Die (mit Zugabe) 13 "Vexations" wirken so voller Zitate, Philosophie, Bildung und Weisheit, als wolle Gropper damit ein geisteswissenschaftliches Studium kompensieren. Und sie sind mit ihren vielen 3er-, 6er- und 12er-Takten, den instrumentalen Einsprengseln und neobarock bis romantischen Melodien auch strukturell so üppig, dass Orchestermusik daraus machbar ist.

Natürlich schrammt das immer wieder mal am Kitsch vorbei, etwa gleich in "Seneca's Silence", wo mit eher vertrackten Rhythmen, fettem Orchesterklang und dem operalen Gesang von Schwester Verena fast Puccini (oder John Williams?) um die Ecke zu lugen scheint. Gropper singt da noch zu vorsichtig, wie überhaupt der Gesamtklang an dem Abend zu Ungunsten der Stimme ausfällt, die etwas mehr Dezibel vertragen hätte. Die Überwältigungsmusik wird mit "We Are Free" fortgeführt, geht über das fast nach Ondes-Martenot-Begleitung klingende "Red Nose Day" hin zum düster-barocken "5 Steps / 7 Swords". Hier kommt die Partitur dann auch nicht mehr ohne einen mehr oder weniger plakativen Off-Beat auf der Zwei und Vier des Taktes aus. In "A Voice In The Louvre", das Gropper mit der Ukulele begleitet, nimmt sich das Orchester dann ganz zurück, wird zum Kitt der Seelenfurchen. So schön - und trotzdem wahr.

Eine ganz eigene Qualität haben aber auch Groppers so trockene wie larmoyante Moderationen, in denen er bisweilen sehr witzig und selbstironisch über seine Lieder, das Projekt, Philosophen wie Sloterdijk oder die Zitate in seinen Liedern spricht. In der Öffentlichkeit zu sprechen, so sagt er da, stehe auf Platz eins der Angst-Hitparade, hätten Forscher herausgefunden - noch vor dem Tod.

Es ist, weil Gropper ein großer Melancholiker und "Vexations" vielleicht sein melancholischstes Album ist, ein schwermütiger Abend. Schon deswegen hat er mit einem Rockkonzert nicht viel zu tun. Trotzdem entsteht über kurz oder lang auch der Wunsch nach Ausbruch, nach Entspannung und Entladung, gehört doch zum Ärgernis auch das Sich-Ärgern darüber, dass die Dinge sind, wie sie sind. Gropper aber hat es sich in seiner melancholisch-romantischen Klangkuschelecke bequem gemacht, aus der heraus er seinen charakteristischen und obertonreichen Bass-Bariton herausströmen lässt, als sei es das Normalste auf der Welt. Ein bisschen Härte, Aggression, das wünscht man sich dabei manchmal her.

Wunderschön ist das allemal, und dass auf das fabelhafte "We Are Ghosts" noch Zugaben ("Teenage FBI", "Angry Young Man") folgen, dass das Arrangement final mit den von Röhrenglocken blitzenden "Vexations"-Zitaten den Bogen zur Ouvertüre schließt - es ist ein Wunder. Süchtig ist man da schon längst - und will sich in Dunkelheit suhlen.