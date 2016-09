Zeugnis von Heimatliebe

Kompliziert wird es schon bei dem Versuch, die Kunstgattung zu benennen. Was trifft bei "Nibelungen Cycle" zu? Schauspiel, Film, Performance? Die Premiere am Freitagabend im Nationaltheater Mannheim zeigt, dass es keine einfache Antwort gibt. Das Nature Theater of Oklahoma hat mit seinem Stummfilm einen Genre-Hybriden geschaffen - und eine denkbar ungewöhnliche Annäherung an den großen deutschen Heldenmythos gewählt.

Der Film erzählt die bekannte Geschichte so, dass die Rhein-Neckar-Region - genauer: der Odenwald und Worms als Zentrum des Burgunderreichs - im Fokus steht. Die eigentlichen Hauptrollen spielen hier nicht die schöne Kriemhild und der starke Siegfried, sondern Lorsch, Hemsbach, Fürth und andere Kommunen sowie deren Bewohner. Drei Wochen lang sind die New Yorker Avantgarde-Künstler Kelly Copper und Pavol Liska, deren Theater einen irreführend provinziell anmutenden Namen trägt, mit ihrem Filmteam durch den Odenwald geradelt und haben mit der Unterstützung Hunderter Freiwilliger Szene für Szene abgedreht.

Unglaublich, wie viel Bürgerengagement in jeder einzelnen der rund 180 Filmminuten steckt! Da ist die Doppelhochzeit von Kriemhild und Siegfried sowie Brünhild und Gunther im Wormser Dominikanerkloster St. Paulus mit zahlreichen Gästen oder die Donau-Überquerung der Burgunder, die an einem Bensheimer Badesee gedreht wurde. Da sind all die Requisiten, die zusammengetragen wurden, da sind Traktoren und Mini-Bagger sowie Pferde, Schafe und ein schauspielernder Schäferhund. Und dank geplanter Feuerwehreinsätze konnten sogar ein Regensturm, eine Kunstverbrennung und ein Flammeninferno gedreht werden.

Matchbox 2016 Beim Kunst-und Kulturprojekt Matchbox 2016 arbeiten internationale Künstler mit Bewohnern der Region an ortsspezifischen Projekten im ländlichen Raum. Als Nächstes startet am 26. September "Storylines": Hier finden Geschichten von Bewohnern über Lautsprecher ihren Weg in die S-Bahnen des Neckartals. Initiator ist das Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar. Infos: www.matchbox-rhein-neckar.de.

Freude über das Wiedererkennen

So wundert es nicht, dass im Schauspielhaus des Nationaltheaters fast alle Plätze besetzt sind - schließlich gibt es massenhaft Mitwirkende, die ihre Heimat, ihre Requisiten oder sich selbst auf der großen Leinwand sehen wollen. Doch es ist nicht nur die Freude über das Wiedererkennen, das für Amüsement sorgt. Wenn Kriemhild und Siegfried in Bettszenen unbeholfen Händchen halten oder Brünhild und Kriemhild in einen handfesten Zickenkrieg geraten, bewegt sich "Nibelungen Cycle" zwischen Klamauk und Komik.

Verstärkt wird dies noch durch die an Fritz Langs Monumentalwerk orientierte Stummfilm-Ästhetik, bei der die partielle Nachvertonung ulkig wirkt, und die Zwischentitel, die in englischer Umgangssprache gehalten sind. Zwar haben Copper und Liska eigens für das Projekt einen Deutschkurs besucht, doch mehr als ein paar eher willkürlich gewählte Wörter wurden nicht übersetzt.

Dabei, das betonen die Künstler, will der Film nicht nur lustig sein. Zum Nachdenken regt etwa die Skepsis an, mit der die Burgunder dem aus der Fremde kommenden Siegfried begegnen. Dass er von Fernando Gomez, einem in Hemsbach lebenden Geflüchteten, gespielt wird, ist ein kluger Schachzug, der eine Verbindung vom Nibelungenmythos zur aktuellen Flüchtlingsdebatte herstellt.

Kelly Copper und Pavol Liska haben bereits Erfahrung darin, die Vorstellungen von Theater herauszufordern und zu erweitern. Irgendwann störte die beiden aber, dass sie dabei immer vor den Bewohnern fremder Orte auftraten statt sie kennezulernen. So waren sie begeistert, als sie Thomas Kraus, den Leiter des Kulturbüros Rhein-Neckar, trafen und von seiner Matchbox-Idee hörten: dem Festival, das Künstler und Bürger in Interaktion bringt. Als Projektthema schlug Kraus den beiden die Nibelungensage vor - weil sie mit der Region eng verwoben ist.

Mit ihrem Drehbuch blieben sie meist nah an der Originalgeschichte, ergänzten sie jedoch hier und da durch Geschichten aus der Region. Die Begegnung mit einem nackten alten Mann auf der Wormser Domplatte zählt zu diesen Erweiterungen - für einen Mann, der das "Nibelungen Cycle"-Team ansprach, wurde sie zum göttlichen Erweckungserlebnis. All diese Kuriositäten, all die liebevoll inszenierten Details machen den Film zu einem ganz besonderen Stück Mitmach-Performance und zu einem Zeugnis von Heimatliebe. Als Unbeteiligter allerdings wird das Ende zur Geduldsprobe - vielleicht wäre da eine rigidere Hand im Schneideraum von Vorteil gewesen. Dass das angesichts der Passion, mit der alle Beteiligten am Werk waren, schwerfiel, ist jedoch nur zu verständlich.