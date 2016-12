Zum letzten Mal im Rosengarten

Es ist ihr letzter Abgang von einer Mannheimer Bühne und ein besonders würdiger im ausverkauften Mozartsaal des Rosengartens. Die Menschen stehen, applaudieren lang, laut und herzlich, und Queen Esther Marrow saugt jeden Augenblick mit Wonne und Wehmut in sich auf. 75 ist sie mittlerweile und bewegt sich mit Bedacht, dreimal insgesamt dreht sie sich nach dem Publikum um, bevor endgültig der Vorhang fällt. Mit den Harlem Gospel Singers wird sie nie wieder hier auftreten. Wobei das ja so eine Sache ist mit Abschiedstourneen.

Manche Rock- und Pop-Größe tourt seit einer gefühlten Ewigkeit "zum letzten Mal" durch die Hallen. Queen Esther spürt man derweil das Alter an. Ihre Schritte setzt sie vorsichtig, schreitet wie in Zeitlupe aus. Nach besonders intensiven Nummern atmet sie schwer, hat Mühe, ihre Züge im Zaum zu halten. Und doch ist das alles weggewischt, sobald sie ihre Stimme erhebt. Ein Organ, mit dem sich Felsen spalten und Meere teilen lassen, in dem sich Stärke und Milde vereinen. In diesen Momenten wird klar, dass ihr von einer breiten Experten- und Fangemeinde der Titel der Gospelkönigin vollkommen zurecht verliehen worden ist.

Es sind ohnehin die Botschaften der Lieder, die Queen Esther vor allen Dingen am Herzen liegen, die alten Spirituals ihrer afroamerikanischen Vorfahren, die sich, dem weltlichen Elend schutzlos ausgeliefert, voller Inbrunst an ihren geistlichen Schöpfer wenden. In kaum einer Musik steckt so viel Emotionalität und gleichzeitig so viel Ambivalenz, welche die ganze Bandbreite von tiefster Verzweiflung bis zu ekstatischem Enthusiasmus abdeckt. Dies spiegelt sich auch in der Konzeption des Abends. Mal ist es leise und ergreifend, singt Queen Esther nur zu Klavier- und Saxofon-Begleitung wie zu Beginn einer herrlichen "Amazing Grace"-Version. Dann wiederum fahren Band und Chor das volle Programm auf und entfachen bei "Holding Up" die ganze Wucht der Gospel-Musik.

Die musikalische Achterbahnfahrt lebt von ihren Künstlern. Herausragend sind neben der Queen in erster Linie Anthony Evans, Keesha Gumbs und Marvin Lowe. Evans, der als Musikalischer Leiter vom Klavier aus dirigiert, feiert mit der letzten Nummer vor der Pause seine mittlerweile schon berühmt gewordene eigene Show und haut in die Tasten wie ein Derwisch. Gumbs, die gleich zwei Stimmlagen beherrscht, hätte jedes Glas im Mozartsaal zum Bersten gebracht, wäre dort das Mitnehmen von Getränken nicht schärfstens untersagt. Und Lowe ist ein reines Stimmwunder, das seinen Bass in tiefste Tiefen führt und dabei so glasklar bleibt wie ein lupenreiner Diamant.

Diamanten sind sie alle, die Queen Esther seit jeher für ihre Harlem Gospel Singers auswählt. Mal grober, mal geschliffener. Und diese Qualität wiederum macht den Erfolg der Show aus, die seit über 20 Jahren weltweit die Menschen begeistert. Dass die Wiege des Ganzen in Mannheim liegt, wo BB-Promotion-Gründer Michael Brenner einst zusammen mit Queen Esther die Idee für die Singers entwarf, macht den Abend umso ergreifender. Es ist nicht leicht daher gesagt, wenn die 75-Jährige ihre tiefe Liebe zu Mannheim betont und über die Videoleinwand eine Aufnahme mit Xavier Naidoo läuft, mit dem sie - wie mit vielen Größen der älteren und neueren Popmusik - zusammengearbeitet hat. Jüngst hat sie in einem Interview mit dieser Zeitung betont, welch besonderer Ort Mannheim für sie ist - und Mannheim zahlt es ihr zurück.

Minutenlang wird Queen Esther gefeiert, insgesamt dreimal. Das lässt die Gospel-Hoheit nicht unberührt, immer wieder hält sie sich an einem Taschentuch fest und wischt sich Tränen aus den Augen. Noch emotionaler wird sie nur bei ihrem Plädoyer für Gerechtigkeit, für Liebe und Gleichheit in einer Welt, die nicht nur ihrer Meinung nach mehr und mehr Gefahr läuft, auseinandergerissen zu werden. "Es gibt Politiker, die uns trennen wollen. Aber ich sage, lasst uns dagegen vereint zusammenstehen, so wie wir es schon immer getan haben", ruft Queen Esther, die einst Seite an Seite mit Martin Luther King für die Gleichberechtigung der Schwarzen in Amerika eintrat. Dann lässt sie die Menschen zu sich kommen, schüttelt unzählige Hände, wünscht allen Frieden und Kraft. Dinge, die wir dringend brauchen können, das Vermächtnis einer wunderbaren Frau. (rüo)

Infobox

Die Abschiedstournee der Harlem Gospel Singers läuft noch bis Februar und führt die Gruppe unter anderem nach Köln, Frankfurt (9. Januar), Berlin, Baden-Baden (24. Januar) und Stuttgart (29. Januar).

Das musikalische Programm umfasst Klassiker des Gospel wie "Oh Happy Day" sowie passend arrangierte Popsongs wie "Turn turn turn" und "Walking in Memphis". Außerdem enthält die Show mit "Purple Rain" eine Widmung an den verstorbenen Prince - inklusive eines großartigen Gitarrensolos.

Die Harlem Gospel Singers traten im Rahmen des Winterfestivals im Rosengarten auf. In dieser Reihe wird am heutigen Dienstag "Die Zauberflöte" (20 Uhr) gezeigt. Von Donnerstag, 29. Dezember, bis Samstag, 31. Dezember, gibt es fünf Termine mit "Stomp", und zwischen dem 2. und 4. Januar insgesamt viermal die Heirats-Revue "Höchste Zeit" zu erleben. (rüo)