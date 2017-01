Zum Schreiben in den Turm

Der Nachfolger von Sasa Stanisic oder Tobias Steinfeld: Mannheims neuer "Feuergriffel" Florian Wacker. Der in Frankfurt lebende Autor wird drei Monate in der Alten Feuerwache leben, schlafen und schreiben. © Rinderspacher

Ein rundes Zimmer, Küche, Bad in Toplage - so kann die Wohnung im obersten Stockwerk der Alten Feuerwache in Mannheim beschrieben werden. Modern und mit Schreibtisch, Sofa und Bett eingerichtet, wird das Zimmer ab dem 1. April das neue Zuhause von Florian Wacker, dem frischgebackenen "Feuergriffel" 2017, werden.

Am Montagvormittag wurde der neue Bewohner auf Zeit im Café der Alten Feuerwache von Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb, GBG-Geschäftsführer Karl- Heinz Frings und Bernd Schmid-Ruhe, dem Leiter der Stadtbibliothek Mannheim, zum Stadtschreiber für Kinder- und Jugendliteratur gekürt. Sein neues Zuhause kennt der Jugendbuchautor noch nicht. "Bisher nur von Bildern. Sieht aber sehr schön aus", freut er sich. Vielleicht schaffe er es noch heute, einen Blick darauf zu werfen. Drei ganze Monate wird er in der Turmwohnung leben, schlafen und vor allem eines: schreiben.

Als frisch gekürter Stadtschreiber für Kinder- und Jugendliteratur ist Wacker der sechste Autor, der das Privileg hat, das historische Gebäude als Rückzugsort für sein neues Buch zu nutzen. Während seiner normalen Arbeitszeit ist dafür nämlich weniger Zeit. Als hauptberuflicher Webentwickler lebt der gebürtige Stuttgarter seit Jahren mit seiner Familie in Frankfurt. Wegen Familie und Beruf benötigte er für sein letztes Buch "Dahlenberger" über zwei Jahre. Durch das Mannheimer Stipendium soll das anders werden. "Geplant ist, dass das Buch nach drei Monaten fertig ist", erklärt Wacker, der am 1. April, 19 Uhr, seine Antrittsvorlesung im Stadthaus halten wird.

Florian Wacker ist gelernter Heilerziehungspfleger und studierte Heil-und Sonderpädagogik. Von 2010 bis 2013 studierte er "Literarisches Schreiben" an der Uni Leipzig. Er gewann mehrere Preise und Stipendien. Unter anderem den Limburg-Preis (2015) und den Kinder-und Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg (2015).

und den Er veröffentlichte bisher zwei Bücher: "Dahlenberger" (2015), Verlagshaus Jacoby & Stuart, Berlin. "Albuquerque" (2014), mairisch Verlag, Hamburg.

Der Stipendiat erhält 9000 Euro. 1000 Euro pro Monat, 3000 Euro bei der Preisverleihung und nochmals 3000 Euro bei Veröffentlichung des in Mannheim entstandenen Werkes.

Geschichte über Freundschaft

Aus einer Kurzgeschichte heraus entstand die Grundidee. Auch der Arbeitstitel steht bereits fest: In "Wenn wir fliegen" wird die Geschichte der 16-jährigen Turnerin Caro erzählt, die sich außer ihrem Sport nur wenig Freizeit gönnt. Als mit Bo ein neues Mädchen in den Verein eintritt, ändert sich für Caro so einiges. Zunächst sieht sie die Neue als Konkurrentin, bald fühlt sie sich zu ihr hingezogen. Wacker beschreibt die Handlung so: "Zwischen verpatzen Salti und wackligen Handständen erzählt "Wenn wir fliegen", die Geschichte einer Freundschaft, die auch Liebe heißen könnte." Die Struktur soll laut Wacker erhalten bleiben. Dramaturgisch werde sich aber noch etwas ändern.

Die Beschreibung des Plots, notwendiger Bestandteil des Exposés, das er für die "Feuergriffel"-Bewerbung im Jahr 2016 anfertigen musste, überzeugte die Fachjury. Hinzu kam eine mehrseitige Textprobe. Besonders die Sprache dieser Probe habe die Jury überzeugt, wie Anne Richter vom Jungen Nationaltheater Mannheim erklärt.

Sie ergänzt, dass besonders die beschriebenen Vorgänge beispielsweise beim Turnen sprachlich toll rübergebracht werden - das sei ausschlaggebend gewesen. Auch Mit-Juror Albrecht Plewnia vom Institut für Deutsche Sprache in Mannheim sieht die Besonderheit in den Texten des neuen "Feuergriffels" in der Qualität der Wörter: "Es geht um Themenfelder, die nicht jeder kennt, aber die Sprache ist so deutlich, dass sie den Leser mitnimmt." Auch die Unmittelbarkeit, mit der Wacker seine Geschichte wiedergebe, habe zur Wahl des 36-Jährigen geführt, so Plewnia weiter und ergänzt lachend: "Sie sind in der Pflicht." Wackers Exposé und Textprobe haben die Erwartungen bei den Fachleuten geweckt.

Wie tickt die 15-Jährige?

Der Preisträger selbst hat in seiner kurzen Zeit in der Quadratestadt einiges vor. Dazu gehört für ihn, die Stadt kennen zu lernen. Zu Beginn will er oft zu Fuß unterwegs sein, um die Stadt zu erkunden. Auch ein mögliches Setting in der Quadratestadt sei laut Wacker möglich.

Deshalb ist ihm auch der Kontakt mit den Mannheimern wichtig - besonders der mit Jugendlichen und Kindern. "Wie das 15-jährige Mädchen tickt, weiß ich eben selbst nicht", gibt der Autor lachend zu. Geplant sind Schreibwerkstätten und -projekte sowie die "Feuerprobe", bei der eine Schulklasse den Autor beim Schreiben hautnah begleiten kann. Wacker ist erwartungsvoll und verspricht: "Es wird regelmäßig Veranstaltungen geben. Nicht nur einmal Lesung und fertig."