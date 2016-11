Zwei Fäuste und ein Halleluja

Große Freude am Nationaltheater: Gleich zwei Produktionen dürfen sich über den vom Deutschen Bühnenverein, der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in neun Kategorien vergebenen Theaterpreis "Der Faust" freuen, der am Samstag im Theater Freiburg verliehen wurde. Den Preis für das beste Bühnenbild erhielt Achim Freyer für seine Mannheimer Inszenierung von Lucia Ronchettis Oper "Esame di mezzanotte". Auch in der Kategorie "Regie Musiktheater" ging der Preis an das NTM: Peter Konwitschny erhielt ihn für seine Inszenierung von Halévys "La Juive". Besonders freut sich Achim Weizel, 1. Vorsitzender der Theaterfreunde: "Die Auszeichnung ist der verdiente Lohn für die kontinuierliche künstlerische Entwicklung der Mannheimer Oper in der Ära Peter Kehr und zeigt die Wertschätzung, die das NTM in der nationalen Szene genießt."

Regisseur, Schriftsteller und Filmemacher Hans Neuenfels erhielt den Preis für sein Lebenswerk. Als bester Schauspieler wurde Edgar Selge ausgezeichnet für die Rolle des François in "Unterwerfung" nach Michel Houellebecq am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Bester Regisseur wurde Frank Castorf für seine Inszenierung "Die Gebrüder Karamasow" an der Volksbühne Berlin. Nominiert waren 24 Künstler, von deutschen Theatern waren 600 Vorschläge eingegangen . rcl