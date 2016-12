Von der Bühne auf die Leinwand

Seine größten Erfolge feierte er am Nationaltheater als Faust, Mephisto, Franz Moor in Schillers "Die Räuber" und in der Rolle der traurigen Shakespeare-Helden Richard III. und Hamlet, den er in seiner Mannheimer Zeit gleich gar in zwei verschiedenen Inszenierungen gibt.

Schon seit 1912 hatte er in seiner Heimatstadt Köln zur Bühne gefunden und ein Volontariat am Theater Bonn gemacht. Zu beiden Bühnen wird er nach der Teilnahme am Ersten Weltkrieg wieder zurückkehren, bevor er nach Stationen in Koblenz und Aachen endgültig das Rheinland verlässt, um sich im Rollenfach "Charakter-Liebhaber und Bonvivant" 1924 dem Ensemble des Nationaltheaters anzuschließen.

Idealtypus des Kavaliers

Wir sprechen hier von den Goldenen Zwanziger Jahren, in denen der Gesuchte hier in jungen Jahren ein echter Publikums- und besonders Frauenschwarm ist. Kein Wunder also, dass anlässlich eines Nationaltheater-Gastspiels in Berlin auch der Film auf ihn aufmerksam wird. Von 1924 bis 1936 blieb unser gesuchter Mann, von dessen Familiennamen wir den vierten Buchstaben suchen, zunächst Mitglied des Schauspielensembles im Nationaltheater.

Aus dem Bühnenkünstler wurde für die Ufa schnell der Idealtypus des sieghaften, eleganten, forsch-betörenden Kavaliers. Von nun an war er eine Art deutscher Vorkriegs-James-Bond, der "Geheimdienste lenken, als Baron Frauen verwirren, als Olympiareiter siegen oder als Dirigent nicht unterliegen durfte", wie sein ihn nun 1936 endgültig verlierender Mannheimer Intendant Friedrich Brandenburg später in seinen Lebenserinnerungen schrieb.

Filmisch schwamm der Schauspieler zu neuen Ufern und tanzte auf dem Vulkan. 1937 ernennt ihn Goebbels zum "Staatsschauspieler". Doch alles hat eben seinen Preis, und es folgen auch Propagandafilme - und nach dem Krieg ein zweijähriges Berufsverbot.

Mit 81 noch auf der Bühne

Geliebt wird er vom Publikum seines Gangs, seiner Manieren, seiner Sprache wegen immer noch, erhält bereits 1949 die Schiller-Plakette der Stadt Mannheim und kehrt, mittlerweile Mitte 50, heiß ersehnt und ebenso erfolgreich als Grandseigneur, Charmeur alter Schule und verständiger Vater zurück auf die Leinwand. In Mannheim 1972 als 81-Jähriger auch auf die Bühne: mit Pavel Kohouts "So eine Liebe". rcl