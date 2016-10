Die Stones wissen, wie es rollt

Kennen Sie den letzten Nummer-eins-Hit der Rolling Stones? "Highwire" war das, 1991 in den USA. Trotzdem müssen Jagger, Richards und Co. nur mal kurz in den sozialen Medien husten, schon hält die halbe Rock-Welt den Atem an: Könnte spontan an einem Donnerstag im Oktober 2016 das erste Stones-Album seit "A Bigger Bang" von 2005 vom Rock-Olymp herunterpurzeln?

Natürlich nicht. Denn diese Band ist auch deshalb so groß, weil sie auch in Sachen Marketing Weltklasse ist und weiß, wie der Rubel rollt. Statt neuer Musik gab es eine bessere Pressemitteilung: Am 2. Dezember erscheint ihr 23. Studioalbum "Blue & Lonesome", das zwölf Blues-Coverversionen enthält (eingespielt in nur drei Tagen im Dezember 2015 in London mit Eric Clapton als Gastgitarrist auf zwei Stücken).

Damit huldigen die "Glimmer Twins" der Musik von Größen wie Jimmy Reed, Willie Dixon, Eddie Taylor, Little Walter und Howlin' Wolf, die sie einst zusammengebracht hat - ein langgehegter Traum von Keith Richards, den Mick Jagger lange für zu unkommerziell gehalten haben soll.

Buddy Johnsons "Just Your Fool" soll es demnächst als Kostprobe als Download und bei den großen Streaming-Diensten geben, in Deutschland bleibt auf Youtube seltsamerweise der Bildschirm bisher schwarz. Aber das Beste an der guten Nachricht ist sowieso: Die lang erwartete Deutschland-Tournee wird damit endlich greifbar.