Allmächtiger Keith

David Bowie, Prince, George Martin, Leonard Cohen, George Michael - um nur die Allergrößten zu nennen. Der Aderlass in der Rock- und Popwelt im Jahr 2016 ist fast unglaublich, geradezu unheimlich. Was hilft? Humor! Und so projeziert die Internetgemeinde die kultigen Allmachtsphantasien aus den Chuck-Norris-Witzen (zum Beispiel: "Chuck Norris ist bereits vor zehn Jahren gestorben. Der Tod hatte aber nicht den Mut, es ihm zu sagen) einfach auf den unverwundbarsten Rockstar überhaupt: Keith Richards. Dass der Rolling-Stones-Gitarrist am 18. Dezember 73 Jahre alt wurde, ist angesichts seines Lebensstils ja auch ein kleines Wunder.

Nun verbreiten sich via Facebook Bilder mit einem grinsenden Keith, der ein Schild hochhält: "I survived 2016" (Ich habe 2016 überlebt). Auf Twitter schrieb ein Dr. Joe Uessem nach der Todesmeldung von "Star Wars"-Star Carrie Fisher: "So langsam sollten sich Promis für den Rest des Jahres einfach hinter Keith Richards verstecken um sicher zu sein." Die Satiresendung Extradrei witzelte: "Langsam müssen wir uns Gedanken machen, welche Welt wir Keith Richards hinterlassen wollen." Das US-Magazin "Rolling Stone" verbreitet die "Breaking News": "Keith Richards lebt noch!" UndAndi Hörn prophezeiht: "Keith Richards wird noch auf dem Grab von Justin Bieber tanzen. Gut... Er wird nicht wissen, wo er ist, aber er wird tanzen." Geheimrat Köter blickt noch weiter in die Zukunft: "Logbuch der USS Enterprise, Sternzeit 41153. Heute starb völlig überraschend Ozzy Osbourne. Die Trauerrede hielt Keith Richards."

Aber beschreien wir es nicht, denn 2016 hat nochein paar Tage - und schließen uns dem Tweet von Christiane L. an: "Kann mal jemand prophylaktisch Keith Richards an ein Beatmungsgerät anschließen?" Jörg-Peter Klotz