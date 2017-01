Leipzig bleibt an den Bayern dran

Die Fußballer des FC Bayern stehen in der Tabelle der Bundesliga an der Spitze. Die Mannschaft von RB Leipzig aber ist dicht an ihnen dran.

Das bekräftigten sie am Wochenende. Am Samstag besiegten die Leipziger die Mannschaft von Eintracht Frankfurt mit 3:0. Obwohl Leipzig erst aus der 2. Liga aufgestiegen ist, steht das Team damit auf Platz zwei der Tabelle der Bundesliga. Der Verein hat nur drei Punkte weniger als der FC Bayern.

Der Trainer der Leipziger wollte seine Spieler allerdings nicht zu sehr loben. «Das Spiel war durch die frühe Rote Karte kein Gradmesser», sagte Ralph Hasenhüttl.

Was er damit meinte? Die Frankfurter standen fast das ganze Spiel mit nur zehn Spielern auf dem Platz. Leipzig hatte also einen Vorteil. Der Grund dafür: Frankfurts Torwart hatte den Ball nach wenigen Minuten Spielzeit außerhalb des Strafraums mit der Hand berührt. Weil das verboten ist, gab es eine Rote Karte. Der Torwart musste also schon früh vom Platz.