Leserbriefe – ein Rekord

Petra Stacha schreibt die Leserbriefe mit der Hand. Mit einem Kuli. "Wenn ich morgens die Zeitung lese, trinke ich meinen Jasmintee und der Schreibblock liegt immer neben dran", sagt die treue Leserbriefschreiberin. Genau 2001 Zuschriften hat diese Zeitung im vergangenen Jahr erhalten, die Themenvielfalt war breit gefächert. Um eine Bilanz zu ziehen, hat Chefredakteur Dirk Lübke vier emsige Leserbriefschreiber in die Redaktion zu einem Gespräch eingeladen: Franz Grossmann, Gudrun Höfer, Martin Lietz und Petra Stacha.

Briefe an die Redaktion sind oft voller Emotionen. Häufig brennt den Verfassern irgendein Thema unter den Nägeln, sie sehen weiteren Erklärungsbedarf oder regen sich einfach darüber auf, dass ein Kommentator eine andere Meinung als die eigene vertritt. Deshalb wollen Chefredakteur Dirk Lübke und Projektredakteur Stephan Eisner wissen: "Warum schreiben Sie überhaupt Leserbriefe?"

"Ich lasse mir Zeit"

"Wenn ich etwas lese, das ich korrigieren will, dann schreibe ich einen Leserbrief", lautet die Antwort von Franz Grossmann. Allerdings lässt er sich etwas Zeit mit dem Schreiben, "das Thema muss erst sacken. Sonst werde ich manchmal zu emotional". "Ich lasse mir auch Zeit, um sachlich zu bleiben. Wenn ich gleich mit dem Schreiben anfangen würde, wäre ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden", sagt Gudrun Höfer, die schon seit vielen Jahren Briefe an die Redaktion schreibt. Die Mannheimerin diskutiert die Sachlage auch oft im Freundeskreis, sammelt aber auch durch Recherche weitere Informationen. Sie ist überzeugt: "Ich halte Leserbriefe zu kommunalen Sachen für sehr wichtig."

Wenn Petra Stacha mit ihrem Tee und dem Block auf dem Tisch die Zeitung liest, geht es oft "ruckzuck". Häufig sei sie sehr emotional. "Ich habe sogar schon ein Kuvert bereitliegen - der Brief wird sofort eingetütet." Doch manchmal zerreißt die ehemalige Sozialpädagogin ihre Werke auch wieder. "Das hängt von meiner Tagesform und dem Thema ab", sagt sie. Vor allem alles rund um Kinder gehe ihr nahe. "Ich habe mich immer für Alleinerziehende und deren Probleme eingesetzt. Ich kenne Armut und komme aus der Armut." Nach dem Zweiten Krieg (1939 bis 1945) habe sie schwere Zeiten mitgemacht. Und genau um Kinder und Armut drehte sich auch ihr erster Leserbrief an diese Zeitung - den sie vor etwa drei Jahren verschickte. "Sie sind also eine Späteinsteigerin", stellt Chefredakteur Lübke fest.

Martin Lietz nimmt sich "so etwa einmal im Monat" viel Zeit, einen Leserbrief zu schreiben. Er schickt sehr umfängliche Zuschriften, in denen er sich mit einem komplexen Sachverhalt auseinandersetzen will. "Es regt mich auf, dass wenn viele Ursachen, beispielsweise in der Flüchtlingspolitik, bekannt sind, trotzdem nichts passiert", fasst Lietz zusammen. Vor allem, wenn es um die USA und "ihr Verhalten als Weltverbesserer geht", sagt der Sinsheimer. Er schreibe dann erstmal seinen Gedanken zusammen und bringe es anschließend in ein Korsett.

Plädoyer gegen Anonymität

Alle Gäste lesen auch andere Briefe, die in dieser Zeitung erscheinen. "Das ist sehr informativ und man kann gut an Themen dranbleiben", sagt etwa Petra Stacha. Und sie bestätigen, dass sie alle politisch interessiert sind - aber sich nicht in der Politik engagieren wollen. "Ich würde das Gesabbel dort nicht aushalten", meint Gudrun Höfer. Die Leser wollen lieber versuchen, mit ihren Briefen etwas zu bewirken. "Ich hoffe darauf, dass ich den ein oder anderen Leser meiner Briefe mitnehmen kann", sagt Franz Grossmann.

Einig ist sich die Gruppe auch darin, dass alle zu ihren Aussagen in den Briefen zu stehen - sozusagen mit offenem Visier kämpfen: "Anonym etwas auf Facebook zu veröffentlichen, finde ich nicht gut. Der Vorteil bei Leserbriefen ist doch, dass der Name darunter steht", sagt Grossmann.

Alle Leserbriefe, die bei dieser Zeitung eingehen, werden von Chefredakteur Lübke gelesen. Er behält sich vor, sinnwahrend zu kürzen. Anonyme Zuschriften veröffentlichen diese Zeitung ebenso nicht wie solche mit beleidigenden, ehrverletztenden und strafrechtlich bedenklichen Äußerungen. Im Zweifel prüft der Hausjurist die Inhalte.