Ludwigshafen entgeht Anschlag

Ludwigshafen. Ein schier unglaublicher Terrorverdacht liegt über Ludwigshafen. Danach hat ein Zwölfjähriger zwei Mal versucht, im Stadtzentrum eine Nagelbombe zu zünden: Am 26. November sollte der Sprengsatz auf einem Weihnachtsmarkt hochgehen, doch das misslang. Am 5. Dezember wurde die Tasche mit dem Sprengsatz nahe dem Rathaus im Gebüsch gefunden. "Wann sie dort abgelegt wurde, ist offen", sagte Hubert Ströber von der Staatsanwaltschaft Frankenthal gestern dieser Zeitung.

Da Kinder unter 14 Jahren nicht bestraft werden können, hat Ströber kein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sondern die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe informiert. Deutschlands oberste Strafverfolgungsbehörde verzichtete aus demselben Grund, wie ihr Sprecher Stefan Biehl sagte, "ermittelt dafür aber gegen andere Personen", das heißt gegen Hintermänner des Zwölfjährigen.

Aus "ermittlungstaktischen Gründen" halten sich Staatsanwaltschaft und Bundesanwaltschaft mit Details sehr zurück. Dennoch ergibt sich folgendes Bild: Der Zwölfjährige wurde in Ludwigshafen geboren und wohnte dort auch während der Vorfälle. Er besitzt die deutsche und die irakische Staatsbürgerschaft. Beide Male war der Junge mit demselben Sprengsatz unterwegs: einem Glas mit Deckel, darin ein brennbares Pulver. Dabei handelte sich um pyrotechnisches Material, wie es in Feuerwerkskörpern steckt. "Das Glas war mit einem Klebeband umwickelt, das mit Nägeln bestückt war", sagte Ströber.

"Entsetzt und beschämt"

"Ich bin entsetzt, dass der Junge, obwohl er hier geboren und aufgewachsen ist, vorhatte, Menschen so etwas Böses anzutun", sagte Ihab Agelie dieser Zeitung. "Und es beschämt mich, dass er wie ich irakische Wurzeln hat." Der Ludwigshafener ist Vorsitzender der Vereinigung Irakischer Studenten und besitzt ebenfalls die doppelte Staatsbürgerschaft. "Dass so etwas in diesem Alter passiert, schockiert mich", sagte der Arbeitserzieher: "Jetzt ist diese radikale islamische Ideologie schon so weit verbreitet, dass sich ein Kind damit identifiziert."

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte im Interview mit dieser Zeitung: "Gott sei Dank ist nichts passiert. Es ist und bleibt die Aufgabe der Sicherheitsbehörden, ständig auf der Hut zu sein und Schlimmeres zu verhindern."

Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) wollte auf einer Pressekonferenz Details nennen. Kurz zuvor habe sie jedoch von einem Auskunftsvorbehalt des Generalbundesanwalts erfahren, sagte sie: "Daran habe ich mich zu halten." Lohse beendete die Konferenz nach nur wenigen Minuten. Der Zwölfjährige ist der Stadt Ludwigshafen zufolge inzwischen in einer geschützten Einrichtung.