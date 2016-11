RB Leipzig hat bislang in der Bundesliga noch kein Spiel verloren. Foto: Jan Woitas/dpa

Genauso viele Punkte wie der FC Bayern München! Davon träumen viele Mannschaften in der Bundesliga. Die Fußballer von RB Leipzig sind momentan tatsächlich punktgleich mit den Bayern.

Deshalb stehen die beiden Mannschaften zusammen an der Spitze der Tabelle. Und das, obwohl die Leipziger gerade erst in die erste Liga aufgestiegen sind! Wer am Ende der Saison auf Platz eins landet, ist deutscher Meister.

Deutscher Meister - diese beiden Worte hört man in Leipzig momentan aber nur sehr selten. Spieler und Trainer vermeiden es, über solche Ziele zu sprechen. Einer der Leipziger Chefs sagte aber: Träumen ist erlaubt.

An diesem Freitag spielt RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen. Nach dem Spieltag könnte RB Leipzig die Tabelle sogar alleine anführen. Darüber wollen sich die Leipziger aber keine Gedanken machen. Der Trainer sagte: «Für uns geht es darum, weiterhin ungeschlagen zu bleiben und die nächsten Punkte zu sammeln.»