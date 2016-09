Visionär eines neuen Nahen Ostens

Schimon Peres (l.) erhielt mit PLO-Chef Jassir Arafat (r.) und Israels Premier Jitzchak Rabin den Friedensnobelpreis für seine Verdienste im Oslo-Friedensprozess. © dpa

Tel Aviv. Er war Einer, der immer wieder aufstand. Ob nach politischen oder gesundheitlichen Rückschlägen, Schimon Peres ließ sich nicht unterkriegen. Er war der letzte noch lebende Vertreter aus Israels Gründergeneration, schon zu Lebzeiten eine überlebensgroße Figur, ausgestattet mit Scharfsinn, Weitsicht und nicht ohne Eitelkeit. Am Mittwoch starb Peres im Alter von 93 Jahren in Tel Aviv.

An Netanjahu gescheitert

Nach seinem Abschied aus dem Amt des Staatspräsidenten 2014 schien er allmählich abzubauen. "In den letzten Monaten", schrieb der Journalist Ben Caspit, "begann er, so alt auszusehen, wie er war." Aber Peres blieb aktiv. Auch an jenem 13. September 2016, an dem ihn ein massiver Hirnschlag traf, von dem er sich nicht mehr erholte, hatte er morgens noch eine Rede vor High-Tech-Unternehmern gehalten.

Zum Thema Letzter Gigant der israelischen Gründergeneration

Bis ins hohe Alter war Peres umtriebig. Aber sein großes Ziel, ein Friedensschluss mit den Palästinensern auf Basis einer Zwei-Staaten-Lösung, rückte in immer größere Ferne. Nicht weil er es aufgab, sondern weil er die Hoffnung verlor, dass sich mit Benjamin Netanjahu als Premier einer nationalen rechten israelischen Regierung der Friedensprozess wiederbeleben lasse.

Dabei galt Peres als unermüdlicher Optimist. Seine Vision eines neuen Nahen Ostens wurde von den Israelis oft als "blauäugig" abgetan. In der Welt hingegen genoss er ungebrochene Bewunderung als Elder Statesman und Friedensnobelpreisträger (1994 zusammen mit PLO-Chef Jassir Arafat und Premier Jitzchak Rabin), der das vernünftige Israel verkörperte. Kein Staatsgast, kein Außenminister, kein Hollywoodstar, der beim Israel-Besuch nicht auf einen Termin bei Peres aus war.

In seiner letzten großen Rolle als hochbetagtes Staatsoberhaupt gelang Peres auch etwas, was er in den vorangegangenen Jahrzehnten vermisst hatte: Er gewann die Herzen der Israelis. Nie war Peres im eigenen Land so beliebt wie in seinen goldenen Jahren als Präsident (2007-2014). Gerade nach all den Skandalen um seinen Vorgänger Mosche Katzav, der wegen sexueller Übergriffe bis heute im Gefängnis sitzt, füllte Peres das Amt wieder mit Würde und verschaffte Israel Respekt in der Welt. Seine friedenspolitischen Ansichten - oft verpackt in feingeistige Bonmots - wirkten der schärfer werdenden internationalen Kritik an Israels Umgang mit den Palästinensern entgegen. Die nach rechts gerückte israelischen Gesellschaft lernte zu schätzen, was sie an Peres hatte. Er stieg auf zum "Vater der Nation" - ein Präsident des nationalen Konsenses. Gleichwohl nahm Peres sich die Freiheit heraus, abweichende Meinungen zum Kurs der Netanjahu-Regierung unmissverständlich zu äußern, wie zum Beispiel im Iran-Konflikt.

Allerdings war Peres nicht nur ein Friedensstifter. Ohne ihn gäbe es einige Westbank-Siedlungen nicht und auch keinen Atomreaktor in Dimona. Er war es, der in den 70er Jahren der nationalreligiösen Siedler-Bewegung Gusch Emunim nachgab. Und er war es auch, der bei Israels Entwicklung zur heimlichen Atommacht Pionierarbeit leistete. Er selbst drückte es einmal so aus: "Israel beabsichtigt nicht, Nuklearwaffen vorzuführen. Aber wenn die Leute fürchten, dass wir über welche verfügen - warum nicht? Das schreckt ab!"

Nie General

Dabei waren seine Voraussetzungen nicht gerade optimal. 1923 in Polen geboren und unter dem Namen Schimon Persky als Elfjähriger mit seiner Familie in das Mandatsgebiet Palästina eingewandert, galt er als Außenseiter. Er sprach Hebräisch mit Akzent und war nie General im Unterschied zu den im Lande geborenen Militärhelden wie Rabin und Ariel Scharon. Später tröstete er sich damit, international als einer dazustehen, der seiner Zeit voraus war. "In etwa um 15 Jahre", hat Peres einmal schmunzelnd bemerkt.