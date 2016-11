Einige CDU-Abgeordnete aus der Region sind sauer

Der SPD-Mann Frank-Walter Steinmeier als gemeinsamer Bundespräsidenten-Kandidat der großen Koalition? Bei Egon Jüttner, der für den Wahlkreis Mannheim und die CDU im Bundestag sitzt, hält sich die Freude arg in Grenzen. "Eigentlich hätte ich erwartet, dass die mit Abstand stärkste politische Kraft einen eigenen Kandidaten aufstellt. Zur Profilschärfe der Union trägt die gestrige Einigung nicht bei", schimpft er. Jüttner bezeichnet Steinmeier zwar als "tragbar für das höchste Staatsamt". "Allerdings hätten seine Reaktionen auf die Wahl von Donald Trump diplomatischer und zurückhaltender ausfallen müssen", sagt Jüttner. Steinmeier hatte Trump unter anderem als "Hassprediger" bezeichnet.

Auch andere CDU-Bundestagsabgeordnete aus der Region sind sauer. Die SPD habe die vereinbarte gemeinsame Suche mit der Nominierung Steinmeiers einseitig aufgekündigt, sagt Olav Gutting (Bruchsal-Schwetzingen). "Der Union ist es nicht mehr gelungen, einen eigenen Kandidaten zu positionieren. Für die größte Gruppe in der Bundesversammlung ist das ein Armutszeugnis." Gutting sagt klar: "Steinmeier ist nicht mein Wunschkandidat."

Michael Meister (Bergstraße) kritisiert, es sei zu lange versucht worden, am Konsens zu arbeiten - "ohne einen Plan B in der Tasche zu haben". Der Mannheimer Nikolas Löbel, Chef der Jungen Union (JU) in Baden-Württemberg, ist der Ansicht, SPD-Chef Sigmar Gabriel habe eben "lauter und forscher" für einen Kandidaten der Sozialdemokraten geworben.

An Steinmeier selbst hegen weder Löbel noch die CDU-Abgeordneten Zweifel. Er sei kompetent und sehr erfahren, heißt es übereinstimmend. Löbel und einige Parlamentarier heben hervor, am Ende sei die Person entscheidender als das Parteibuch. Darunter Maria Böhmer (Ludwigshafen-Frankenthal), Margaret Horb (Odenwald-Tauber), Karl A. Lamers (Heidelberg-Weinheim) und Alois Gerig (Odenwald-Tauber).

Lob kommt vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), der über längere Zeit selbst als künftiger Bundespräsident im Gespräch war. "Frank-Walter Steinmeier ist ein guter Kandidat", erklärt der Grünen-Regierungschef. Der SPD-Politiker bringe "viel politische Erfahrung mit" und habe die "notwendige Ruhe und Klarheit, um dieses wichtige Amt in unseren unruhigen Zeiten auszufüllen".

Fragen nach seinen persönlichen Empfindungen lässt Kretschmann unbeantwortet. Gemischte Gefühle zeigt dagegen Sandra Detzer, die aus Heidelberg kommende Kandidatin für den Grünen-Landesvorsitz: "Ich bin sehr froh, dass wir unseren Ministerpräsidenten behalten." An Steinmeiers Stelle hätte sie aber lieber eine Frau gesehen.

Ungeteilt ist die Freude bei der neuen SPD-Landeschefin Leni Breymaier. Steinmeiers Kandidatur sei ein "starkes Signal für Weltoffenheit und Demokratie". Angesichts des weltweiten Vormarschs von Rechtspopulisten tue seine Erfahrung gut.