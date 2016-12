CDU-Bundestagsabgeordneter Lamers kritisiert Seehofer

Der Heidelberger Bundestags- abgeordnete Karl A. Lamers.

Herr Lamers, welche Lehren sollte die Politik aus dem Anschlag von Berlin ziehen?

Karl A. Lamers: Dass wir noch enger mit den Sicherheits- und den Nachrichtendiensten unserer Nachbarländer zusammenarbeiten. Wir müssen mehr Informationen austauschen, damit wir alles erfahren, was nötig ist, um solche Anschläge nach Möglichkeit zu verhindern.

Haben die deutschen Sicherheitsbehörden versagt?

Lamers: Ich sehe nach jetzigem Kenntnisstand kein Versagen. Unsere Sicherheitsbehörden haben alles getan, um solche Anschläge zu verhindern. Eines ist klar: Auch Deutschland liegt im Fokus der Terroristen, jeder musste damit rechnen, dass es auch bei uns zu einem Anschlag kommen kann. Absolute Sicherheit gibt es nicht.

Noch bevor die Hintergründe klar waren, hat CSU-Chef Horst Seehofer gefordert, die Zuwanderungspolitik neu zu justieren. Beschädigt er damit die Autorität von Bundeskanzlerin Angela Merkel?

Lamers: Dieser Mahnung hätte es nicht bedurft, schon gar nicht direkt nach dem Anschlag. Da die Anwürfe von Ministerpräsident Seehofer gegen Bundeskanzlerin Merkel schon Monate andauern, war das keine weitere Beschädigung der Kanzlerin. Angela Merkel hat deutlich gemacht, 2015 darf sich so nicht wiederholen. 2016 haben die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und die Bundesregierung mit der Kanzlerin an der Spitze bereits sehr viel neu justiert. Das weiß auch Herr Seehofer. CDU und CSU in Berlin sind sich einig, alles zu tun, um im Sicherheitsbereich das Menschenmögliche zu verwirklichen. In diesem Jahr ist vieles auf den Weg gebracht worden, was wir aber besser kommunizieren müssen. (tö)