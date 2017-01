Oft und gern gesehener Gast in der Quadratestadt

Mannheim. Als man ihm Mannheim vorstellen will, winkt er ab. "Früher kam ich immer aus Heidelberg nach Mannheim zum Einkaufen", sagt Roman Herzog. Es ist der 24. Januar 1995, der Bundespräsident macht seinen Antrittsbesuch in Baden-Württemberg - und wählt dafür neben Stuttgart die Quadratestadt aus.

Sie ist Herzog keineswegs fremd. Schon für 1973 vermerken Chroniken einen Besuch, damals als Staatssekretär von Rheinland-Pfalz. In dieser Funktion spricht er beim CDU-Kreisverband - über Bodenrecht. In Karl Jutt, später Direktor des Liselotte-Gymnasiums, hat Herzog als baden-württembergischer Kultusminister von 1978 bis 1980 einen aus Mannheim stammenden Referenten. Als Innenminister macht er es möglich, dass das Land die Sanierung des barocken Hochaltars der Jesuitenkirche fördert. Und als Präsident des Bundesverfassungsgerichts, von Karlsruhe kommend, sei er auf dem Weg mit dem ICE in die frühere Bundeshauptstadt Bonn in Mannheim nicht nur um-, sondern auch oft ausgestiegen, sagt er.

Herzog fährt nämlich gerne mit der Bahn. Daher ist er das erste Staatsoberhaupt, das in Mannheim am Hauptbahnhof ankommt. Stefan Fritzen und sein Junges Blechbläserensemble der Musikschule spielen zur Begrüßung, Herzog dankt ihm mit Handschlag. Dann gehts per Auto-Konvoi mit Polizeikolonne auf der gesperrten Bismarckstraße zum Stadthaus N 1, zum Eintrag ins "Goldene Buch". Da zeigt sich der Bundespräsident von der humorvollen Seite, preist Mannheim als "auf dem Reißbrett entworfene Quadratestadt mit ihren unverständlichen Zahlen, die kein Briefträger versteht."

Lob für "Seidenstraßen"-Schau

Die nächste Station des Mannheim-Besuchs steuert Herzog wieder auf Schienen an: Mit einem historischen Salonwagen fährt er mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel und Oberbürgermeister Gerhard Widder ins Technische Landesmuseum, heute Technoseum genannt. "Tanz auf dem Vulkan" heißt die Ausstellung mit Exponaten aus den 1920er Jahren, die er hier besichtigt. Danach gibt's in der Arbeiterkneipe ein Maultaschensüppchen.

Nach diesem Antrittsbesuch ist Herzog zwar nicht mehr in seiner Funktion als Staatsoberhaupt in Mannheim, aber als Ruheständler noch öfter. 2007 etwa kommt er ins Schloss, hält beim Festakt der CDU zum Tag der Deutschen Einheit eine humorvolle Rede, aber ebenso ein leidenschaftliches Plädoyer für das Zusammenwachsen von Europa.

Ein Jahr später staunt er über die rund 190 Objekte, die in den Reiss-Engelhorn-Museen in der Ausstellung "Ursprünge der Seidenstraße" zu sehen sind. "Das ist eine ganz fantastische Schau", lobt Herzog und freut sich, seinen "guten Freund", den damaligen chinesischen Generalkonsul Li Hayan, wiederzusehen.