"Es ist für mich ein trauriger Tag"

Als Präsidentin des Bundes der Vertriebenen arbeitete Erika Steinbach (re.) einst vertrauensvoll mit Angela Merkel zusammen. Der Parteiaustritt der Frankfurter Abgeordneten geriet indes auch zur Generalabrechnung mit der Politik der Kanzlerin. © dpa

Frankfurt. Im Haus Kurt-Schumacher-Straße 32, unweit der Konstablerwache in Frankfurt, sind derzeit noch sowohl die Kreisgeschäftsstelle der CDU als auch das Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach untergebracht, die in der Stadt 2013 zum siebten Mal direkt ins Parlament gewählt wurde. Das Ende der harmonischen Nachbarschaft ist absehbar: Am Wochenende verkündete die 73-jährige ehemalige Vertriebenenpräsidentin mit einem Knalleffekt ihren Austritt aus der CDU wie auch der Unionsfraktion im Bundestag.

Nach über 40 Jahren Mitgliedschaft "ist das für mich ein trauriger Tag", sagte Steinbach am Sonntag im Gespräch mit dieser Zeitung. Den Austritt hatte sie da aber schon vollzogen. Sie habe am Vorabend mit dem Frankfurter Bürgermeister und CDU-Kreisvorsitzenden Uwe Becker telefoniert, den Austritt dann am Sonntag auch schriftlich eingereicht und natürlich Unionsfraktionschef Volker Kauder geschrieben.

Sympathie für Horst Seehofer

Den bezeichnete sie im Gespräch mit der "Welt am Sonntag", in dem sie den spektakulären Schritt ankündigte, despektierlich als "Vollzugsbeamten der Kanzlerin". Und Angela Merkel, mit der sie als Präsidentin des Bundes der Vertriebenen einst vertrauensvoll zusammenarbeitete, ist ja das eigentliche Ziel ihres heftigen Angriffs, mit dem sie sowohl in dem Interview als auch einer parallel dazu veröffentlichten vierseitigen Presseerklärung ihren Schritt begründete. "Wenn ich der CSU angehört hätte, wäre ich vermutlich nicht ausgetreten", sagte Steinbach.

Aus ihrer unverhohlenen Sympathie für die Haltung von CSU-Chef Horst Seehofer in der Flüchtlingspolitik macht sie keinen Hehl. In ihrer Wortwahl geht Steinbach bei den Attacken gegen Merkel indes weit über die auch nicht gerade zimperliche des bayerischen Ministerpräsidenten hinaus. "Die Euro-Rettungspakete ab dem Jahre 2010 haben den Stabilitätspakt aus den Angeln gehoben und wurden am Recht vorbei durchgesetzt."

"Nicht zum Wohle Deutschlands"

Das ist noch der eher mildere Vorwurf an die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende. Auch der abrupte Ausstieg aus der Atomenergie 2011 sei "ohne jegliche Rechtsgrundlage und ohne akute Gefahr, dass in Deutschland ein ähnliches Ereignis zu befürchten sei" an der CDU/CSU-Fraktion und dem Bundestag vorbei erfolgt. Das schärfste Geschütz aber fährt Steinbach auf die selbstgestellte Frage "Warum ich die CDU verlasse" in der Flüchtlingspolitik gegen Merkel auf.

"Das alles wurde durch die einsame Kanzlerentscheidung in den Schatten gestellt, mehr als eine Million Migranten ungesteuert und unüberprüft monatelang nach Deutschland nicht nur einreisen zu lassen, sondern sie auch noch mit Bussen und Zügen hierher zu transportieren", schreibt sie. Asylbetrug werde ignoriert, es seien auch Terroristen gekommen, die Ausländerkriminalität gestiegen.

Merkel habe Deutschland massiv geschadet und in Europa isoliert. Da sie aber überzeugt sei, "dass sich politische Entscheidungen unter einer Parteivorsitzenden und Kanzlerin Merkel weiterhin nicht primär am langfristigen Wohle Deutschlands und am geltenden Recht ausrichten werden", müsse sie leider feststellen: "Das ist nicht mehr meine Partei."

Steinbach beklagt das Fehlen jeglicher Opposition im Bundestag zu diesen Fragen. Deshalb hoffe sie auf einen Einzug der AfD. Aber "ein Übertritt zur AfD steht nicht zur Debatte", betont sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Und selbst wenn ihr die AfD noch einmal ihren Frankfurter Wahlkreis anbieten würde: "Ich werde definitiv nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren", betont Steinbach.

Hessen-CDU bedauert Abschied

Der hessische CDU-Generalsekretär Manfred Pentz bedauerte, "dass jemand, der sich große Verdienste um die Heimatvertriebenen erworben hat, sich auf diese Art und Weise aus der CDU verabschiedet". Steinbachs Vorwürfe seien aber haltlos und maßlos, und es wäre konsequent, wenn Steinbach jetzt auch das Bundestagsmandat niederlegte, das sie über die CDU geholt und der Partei zu verdanken hat". Daran denkt Steinbach aber überhaupt nicht. "Ich bin mit Sicherheit nicht für diese Migrationspolitik direkt in den Bundestag gewählt worden", sagt sie dieser Zeitung.