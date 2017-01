Hohenloherin neue Vize-Präsidentin

Evelyne Gebhardt will sich für bessere Öffentlichkeitsarbeit einsetzen. © zg

Straßburg. Das Europäische Parlament wird von den Bürgern unterschätzt. Davon ist Evelyne Gebhardt überzeugt. "Wir müssen unsere Arbeit viel sichtbarer machen", gibt sie das zentrale Ziel ihrer Amtszeit als Vize-Präsidentin der Vertretung in Straßburg vor. Am schlechten Image der europäischen Institutionen sei nämlich oft nur das schlechte "Marketing" schuld. "Unsere Kommunikationsarbeit muss besser werden", sagte die 63-Jährige dieser Zeitung, und zwar gegenüber den Bürgern und Journalisten genau wie gegenüber den nationalen Parlamenten. "In diesem Bereich habe ich in der Vergangenheit einiges an Expertise angesammelt, die ich nun gerne einbringen möchte."

Seit 1974 in Deutschland

Erste Erfahrungen mit einer professionellen Öffentlichkeitsarbeit erwarb die gebürtige Französin schon 1974, als sie ihr Germanistik-Studium in Paris für ein Praktikum in der Pressestelle eines US-Konzerns in Stuttgart absolvierte. "Dabei habe ich auch meinen Mann kennengelernt", erinnert sich Gebhardt. Schon ein Jahr später zog sie mit ihm im hohenlohischen Mulfingen zusammen. Eine Region, der sie sich bis heute eng verbunden fühle: Obwohl sie nach dem Tod ihres Mannen nach Schwäbisch Hall umgezogen sei, habe sie weiterhin ihren Wahlkreis mit entsprechendem Büro im hohenlohischen Künzels-au. "Das ist mir ganz wichtig", sagte Gebhardt, deren französische Herkunft noch immer ein leichter Akzent verrät. "Straßburg und Brüssel sind meine Arbeitsorte, aber wann immer es geht, bin ich zu Hause".

Mit ihrem Umzug nach Deutschland trat die 63-Jährige, die heute die französische und deutsche Staatsbürgerschaft hat, in die SPD ein und rückte hier sogar bis in den Bundesvorstand auf. Anfang der 1990er Jahre habe die spätere Justizministerin und Parteikollegin Herta Däubler-Gmelin sie dann zur parlamentarischen Arbeit animiert. "Du bist reif für den Deutschen Bundestag", habe sie ihr geraten. "Für mich war aber klar, dass ich eher ins Europäische Parlament gewählt werden möchte." Denn letztlich sei das der Ort, wo wirklich Entscheidungen getroffen werden und "ich mich einbringen kann".

Seit 1994 ist Gebhardt, die privat gerne Ausstellungen und Konzerte besucht und Reisen liebt, nun in dieser europäischen Vertretung, seit Mittwoch als eine von 14 Vize-Präsidenten. Neben einer besseren Kommunikationsarbeit hat sie sich für ihre zweieinhalbjährige Amtszeit auch dem Binnenmarkt samt Verbraucherschutz verschrieben. Hier lenkt sie seit 2004 als Fraktionssprecherin im entsprechenden Ausschuss die Gesetzesvorhaben. Auch beim umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP mit den USA? "Das dürfte unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump wohl ohnehin nichts werden", sagte Gebhardt. "Trotzdem denke ich, wir sollten mit Trump das Gespräch suchen", empfiehlt sie und kommt wieder auf eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit zurück: "Ich glaube, dass Herr Trump Europa gar nicht richtig kennt."