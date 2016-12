„AfD klar in den Bundestag“

Mannheim. Matthias Jung, Vorstand der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen, ist sich bei der AfD sicher: "Sie wird klar die Fünf-Prozent-Hürde überspringen." Fraglich sei, ob sie zweistellig abschneiden werde, sagte er im Interview mit dieser Zeitung. Andere Protestparteien seien nach einem starken Abschneiden auf Landesebene bei der Bundestagswahl stark geschrumpft.

Herr Jung, Helmut Kohl hat vier Bundestagswahlen gewonnen, dann verloren. Hätten Sie Angela Merkel geraten, zum vierten Mal als Bundeskanzlerin zu kandidieren?

Matthias Jung: 1998 und 2017 sind nicht vergleichbar. Kohl hatte schon lange vor der Wahl keine Chance mehr, wollte es aber noch einmal wissen. Merkel hat zweimal mit der SPD, einmal mit der FDP regiert. Nicht auszuschließen, dass sie 2017 eine weitere Variante findet. Bei Kohl hingegen haben wir immer dasselbe Koalitionsmuster erlebt: mit der FDP.

Matthias Jung Matthias Jung wurde am 28. Dezember 1956 in Speyer geboren. Von 1976 bis 1983 studierte er Ökonomie, Politische Wissenschaften und Mathematik an der Uni Mannheim. Seit 1987 arbeitet Jung bei der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen e. V., deren Vorstand er seit 1991 angehört. Hauptaufgabe der Forschungsgruppe ist die wissenschaftliche Beratung und Betreuung von Wahlsendungen des ZDF. Für den Sender erhebt sie auch das Politbarometer, dessen Ergebnisse auch diese Zeitung abdruckt. tö

Außerdem kam Kohl in Umfragen nicht gut weg.

Jung: Ja, er hat 16 Jahre lang polarisiert. Ähnlich wie Merkel hatte er zwar immer die Unionsanhänger deutlich hinter sich, war aber beim Gegner höchst negativ angesehen. Merkel besaß über Jahre ein sehr präsidiales Image. Zur Zeit erhält sie starken Widerspruch, aber nicht von der Gesellschaft in ihrer ganzen Breite, sondern vor allem aus dem AfD-Lager.

Welche Art von Wahlkampf erwartet Deutschland 2017?

Jung: Die Strategie, mit der Merkel 2009 und 2013 erfolgreich angetreten ist, hieß: Konflikte vermeiden. Jetzt polarisiert Merkel in der Flüchtlingspolitik. Hier werden wir eine Auseinandersetzung erleben zwischen Merkel und großen Teilen von SPD, Grünen und Linken gegen die AfD, die sehr hart kämpft.

Das Flüchtlingsthema hat dafür gesorgt, dass die AfD in zehn Landtagen vertreten ist. Welche Partei trifft das auf Bundesebene am meisten?

Jung: Ich bin nicht sicher, ob wir die AfD in der Größenordnung, wie wir sie bei den letzten Landtagswahlen erlebt haben, auch bei der Bundestagswahl sehen werden ...

... wird sie sicher in den Bundestag einziehen?

Jung: Ja, sie wird klar die Fünf-Prozent-Hürde überspringen ...

... und zweistellig werden?

Jung: ... da kann man sich noch nicht festlegen. Für die meisten Deutschen ist die Bundestagswahl die einzig wichtige Wahl. Da wird weniger experimentiert. DVU, Republikaner oder Piraten haben in der Vergangenheit auf Landesebene eine hohe Prozentzahl erreicht. Bei der folgenden Bundestagswahl sind diese Protestbewegungen stark geschrumpft. Zu Ihrer Frage: Die AfD holt von mehreren Parteien Stimmen. Das ist das Merkmal einer Protestpartei.

Wie kann die Union AfD-Wähler zurückholen?

Jung: Zum Teil gar nicht. Die Union verliert in einer Legislaturperiode etwa eine Million Wähler durch Tod. Wenn eine Volkspartei erfolgreich bleiben will, muss sie ihre wegsterbenden Wähler immer wieder ersetzen. Sofern sich Parteien nicht ständig modernisieren, bleiben sie ein Relikt vergangener Zeiten.

Heißt das, die CDU sollte an Merkels Linie festhalten, anstatt konservativer zu werden?

Jung: Ja, die CDU sollte Merkel folgen. Das ist ja auch gar keine so heftige Modernisierung. In der Geschichte der CDU war Kohl in den 70er Jahren der weitaus stärkere Reformer. Das bildete die Grundlage für seine Regierung von 1982 bis 1998. Die Gesellschaft bewegt sich, die Fragestellungen verändern sich, da dürfen Parteien nicht stehenbleiben.

Und wie sieht es bei der SPD aus?

Jung: SPD-Kanzler Gerhard Schröder ist nicht gescheitert, weil ihm die Wähler davongelaufen sind, sondern weil er sich nicht genügend darum gekümmert hat, eine Modernisierung in der SPD einzuleiten, wie sie Herbert Wehner 1959 mit dem Godesberger Programm gelungen ist. Damit hat dieser die SPD als sozialistische Arbeiterpartei in die Mitte der Gesellschaft geführt. Das war die Basis für Willy Brandts Erfolg bei der Bundestagswahl 1969 und seine Kanzlerschaft.

Die SPD sucht immer noch ihren Kanzlerkandidaten. Wer käme am besten bei den Wählern an?

Jung: Das Problem ist nicht primär der Kanzlerkandidat. Die SPD hat ein ungelöstes strategisches Problem mit dem Erbe ihres letzten Bundeskanzlers Schröder: Sie weiß nicht, in welche Richtung sie will. Daher sitzt sie zwischen allen Stühlen.

Was bleibt für SPD-Chef Sigmar Gabriel?

Jung: Gabriel hat über Jahre an der SPD-Spitze überlebt. Er hat den Nachweis erbracht, dass die SPD mit ihm kann. Aber wenn ich mir die Ergebnisse der letzten Jahre anschaue, ist der Anspruch, den Kanzler stellen zu wollen, doch sehr ambitioniert. Eine rot-rot-grüne Mehrheit ist die einzige Chance, aber schwer zu schaffen.

Sie werden am 28. Dezember 60 Jahre alt. Hat es Sie einmal gereizt, in die Politik zu gehen?

Jung: In meiner Studentenzeit habe ich mal als Asta-Vorsitzender an der Uni Mannheim Studentenpolitik gemacht. Aber das analytische Beobachten liegt mir eher, als auf Volksfesten oder bei Vereinen dauernd präsent sein zu müssen.

Wagen Sie bitte einen Tipp: Welche Parteien werden die nächste Bundesregierung bilden?

Jung: Trotz Flüchtlingen dominiert die Union seit längerer Zeit, was natürlich mit der Kanzlerin zu tun hat. Daran wird sich wenig ändern. Das heißt, es wird eher eine Unions- als eine SPD-geführte Bundesregierung geben. Den oder die Partner vorhersagen zu wollen, wäre unseriös.