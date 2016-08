Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern zweifelt am ordnungsgemäßen Ablauf der Landtagswahl am Sonntag und hat 100 Euro Belohnung "für nachprüfbare Hinweise auf Unregelmäßigkeiten" ausgelobt. Sowohl bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als auch bei der Wahl des Bundespräsidenten in Österreich habe sich gezeigt, "dass auch in demokratischen Staaten eklatante Unregelmäßigkeiten bei der Stimmauszählung nicht ausgeschlossen sind", teilte AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm gestern mit. Wie sein Co-Vorsitzender Matthias Manthei sagte, wurden AfD-Mitglieder und Sympathisanten zudem aufgefordert, sich als Wahlhelfer oder Wahlbeobachter zur Verfügung zu stellen. dpa