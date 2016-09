Schwerin ist das Epizentrum eines politischen Erdbebens - und die Schockwellen reichen bis ins knapp 8500 Kilometer entfernt liegende Hangzhou auf der anderen Seite des Globus. Auf dem Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der Welt ist Angela Merkel eine gefragte Frau, sie trifft sich mit Obama, Putin, Erdogan, Hollande und anderen, um die großen Probleme der Welt zu besprechen. Doch seit Sonntagabend hat Angela Merkel ein noch viel größeres Problem zuhause. In ihrem politischen Heimatland Mecklenburg-Vorpommern, wo sie seit 1990 ihren Wahlkreis hat, brennt buchstäblich die Hütte. Mit gerade einmal 19 Prozent ist die CDU auf den dritten Platz abgerutscht, die Partei, die in den 67 Jahren des Bestehens der Bundesrepublik in 47 Jahren den Kanzler stellte, wird von einem Neuling auf der politischen Bühne geradezu gedemütigt. Und in zwei Wochen in Berlin droht gar der Absturz auf Platz vier.

Auch wenn sich in absoluten Zahlen der Triumph der AfD im Nordosten der Republik relativiert - von den 1,3 Millionen Wahlberechtigten gaben 167 453 der AfD ihre Stimme - ist die Symbolwirkung umso gewaltiger. Denn der AfD gelang es, in Merkels Heimat mit einem dezidierten Anti-Merkel-Wahlkampf zu punkten und damit sowohl bisherige Nichtwähler zu mobilisieren als auch in hohem Umfang frühere Wähler von allen anderen Parteien zu sich zu ziehen. Für die Union ist dies ein Alarmsignal: Der Amtsbonus der Kanzlerin ist aufgebraucht, die Regierungschefin, vor drei Jahren noch im Alleingang Garantin des Unionssieges bei der Bundestagswahl, zieht nicht mehr, sondern macht den politischen Gegner stark, der sich noch dazu im eigenen Lager ausbreitet und somit die Axt an die Wurzeln von CDU und CSU legt.

Wird Angela Merkel zur Belastung für die Union? Die Parallelen zur Endphase von Gerhard Schröder vor elf Jahren sind unverkennbar. Wie damals reiht sich auch dieses Mal für einen Regierungschef Wahlniederlage an Wahlniederlage, wie damals steigt eine Neupartei wie Phönix aus der Asche auf, wie damals versuchen Landespolitiker zu überleben, indem sie auf größtmögliche Distanz zur eigenen Bundesregierung gehen. Und wie damals ist die Kluft zwischen Bürgern und Politik groß.

Und doch gibt es einen entscheidenden Unterschied zu 2005: Damals stand mit Schwarz-Gelb eine politische Alternative zu Rot-Grün zur Verfügung, die es in Zeiten einer großen Koalition in dieser Form nicht mehr gibt; die AfD hat diese Leerstelle besetzt und sich als feste Kraft rechts von der Union etabliert. Sie ist da - und wird so schnell nicht mehr gehen. So steht Angela Merkel vor den ungemütlichsten Monaten ihrer Kanzlerschaft. Aus der CDU, erst recht aus der CSU ertönt bereits der Ruf nach einem Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik nach dem Motto "Mehr Seehofer, weniger Merkel". Der Koalitionspartner SPD wird auf weitere Distanz gehen, die AfD wird den Druck weiter erhöhen und die Merkel-Union vor sich hertreiben - genau so, wie die Linkspartei die SPD vor sich hertreibt. Angela Merkel hat im fernen Hangzhou die Verantwortung für das Wahldesaster übernommen. In der Sache aber wird sie keinen Salto rückwärts unternehmen, sondern eher lautlos ihren Kurs neu justieren, der ohnehin schon stark von Abgrenzung und Abschottung geprägt ist. Vor allem aber haben die Ergebnisse der letzten Landtagswahlen für sie auch eine Mut machende Botschaft bereit: In Schwerin wie zuvor schon in Stuttgart, Magdeburg und Mainz wurden Amtsinhaber bestätigt, die in schweren Zeiten Kurs gehalten und nicht nur mit Parolen Panik verbreitet, sondern ernsthaft und mit langem Atem an der Bewältigung der Probleme gearbeitet haben. Dafür hat sie noch ein ganzes Jahr Zeit. Denn daran gibt es für Merkel keine Zweifel: Die Entscheidung über ihre Kanzlerschaft fällen nicht 1,3 Millionen Wahlberechtigte an der Küste, sondern 62 Millionen in ganz Deutschland.